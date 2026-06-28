有了經濟來源，媽媽卻並沒有輕鬆。作為一個身材矮小的年輕婦女，作為一個長期城市生活的家庭婦女，變成一個幹農活的主要勞力，加上作為一個逃台分子的妻子，她承受著常人無法承受的生活重擔和政治壓力。

但是，她憑著中國女性偉大的韌性承受住了。她關節 炎、手指、手腕腫痛，忍住了；她整日農田勞動、疲勞不堪，忍住了；三天兩頭的外調、談話，她忍住了；那無日無夜的孤獨、無助，她也忍住了。她聰明能幹，從不怨天尤人；她教育子女，從無大聲喝斥；她受教育程度不高，但從無粗言穢語。

可惜命運不濟的我，在一九五九年初中畢業，卻因為政治原因沒能升上高中。媽媽非但沒有抱怨，反而要我堅持自學，囑咐我無論如何都不要放棄求學機會。從此，我開始在社會的大海中隨著政治風浪沉浮，但我牢記媽媽的話，求學失學反反覆覆，直至出國，只要有機會讀書，從不曾放棄。

說起來真可憐，六○年，一個從未想到過的打擊殘酷降臨。因為台灣反攻大陸已明顯失去可能，一九五七年大哥又去了美國留學，爸爸在台灣開始單身生活。他身邊的親友們都勸爸爸重新找個女人照顧自己，五十多歲的爸爸面對家庭團聚失去希望的現實，擔憂自己面對可能的孤老無助，終於拋妻棄子，在台灣再婚了。

這個消息像晴天霹靂，一下子就把媽媽擊倒。媽媽四十歲不到開始守活寡，整整十二年的苦守，竟然被心愛的丈夫拋棄，世上還有什麼比這更令人痛心？媽媽中風、癱瘓進了醫院。

從此，媽媽開始了她十八年的臥病生涯。一九四八年在南京告別丈夫，一九七八年再度中風逝世，整整三十年，至死，她也沒再見過曾經深愛的丈夫。她侍奉丈夫的父母，養育他們共同的子女，在前十二年僅靠著對丈夫的思念支撐活著，又在深深的傷心和疾病的折磨之中，煎熬了後十八年，人間還有比這更殘酷的事嗎？

所幸，媽媽周圍的親人朋友對媽媽都很好，從無一句言語高低、百依百順、尊重她，盡一切可能減輕她的痛苦，希望讓她能快樂一些。

特別令人感動的是，媽媽最後一次中風在醫院裡待了整整七個多月，非但身不能動、口不能言，而且吞嚥困難，不能飲食，大小便均不能自理。我表妹特意從浙江老家趕來，在病床邊侍奉媽媽七個多月，媽媽至死身上都是乾乾淨淨。這份恩情實在讓我們終生難忘。

媽媽的一生有苦難，也有幸運。爸爸再婚，確實對不起媽媽，但也是時勢造成，並不能完全怪他。一九八七年繼母陪爸爸特意來美國看我，可惜，當時的他已老年癡呆。然而，當我給他看爸爸和媽媽的合影時，他一下子就認出了媽媽，但問：「站在我太太身邊的年輕人是誰？」反覆問了多次。兒子不認得，妻子卻一次也沒有認錯。可恨的戰爭、可憐的夫妻、可悲的人倫。

一九八八年，爸爸在台灣病逝，我們子女沒法把爸媽合葬在一起。媽媽在天上等了爸爸十年，希望他們今後能在一起好好互訴衷腸，細細說說自己的不幸與無奈，祈求有個不再有戰爭的來世。說來也奇，入土那天，狂風大作、暴雨傾盆，天昏地暗，似乎天公也在為他們的不幸一生悲傷哭泣。

媽媽，妳已經重返人間了嗎？也許，今後的人間不再會烽火連天。我祈盼，下輩子還能做妳的兒子，報答妳的恩情。