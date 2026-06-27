一九七○年代初，我在紐約市 落戶定居下來。公餘之暇，我最熱中觀看的體育活動，並非老美們喜愛的足球、棒球或籃球，而是由聞名遐邇的法國潛水大王傑克庫斯托（Jacques Cousteau）所拍攝的一系列有關潛水活動的影片，每一集的影片都深深吸引著我，那片藍色海洋和瑰麗的海底世界，引起我無限的遐思和嚮往。

臨淵羨魚，不如退而結網。於一九七八年初春時節，決定報名參加在紐約市頗負盛名的潛水學校，繳納了昂貴的學費和水性測試後，即開始了為期六周的緊張和嚴謹的訓練，因為這可是人命關天的大事呀。

課程由最初的潛水裝備和功能介紹，繼之而來的是水下實際的操作和重複演練，諸如在水下如何重新配戴氧氣筒和蛙鏡，而水下救援和求生課程更為重中之重，當同伴氧氣用盡時，兩人如何輪流共用一支氧氣嘴，直至脫險；當然對於如何避免潛水病的發生，也作了詳盡的解說和演示。對我們這些以娛樂為主的學生來說，雖說不會潛得那麼深、那麼久，但這也是每個潛水者必須具備的基本知識。

在取得合格潛水執照前，尚需通過兩次嚴格的測試。一次是淡水的深潛測試，我們必須潛到三十呎的深度，方才算過關。記得我們測試的地點是一處廢棄的巨大礦坑，潭水清澈，但深不見底。由教官陪同縱身一跳，慢慢潛達要求深度，因他戴有潛水表，能知深度。

記得當我潛到二十五呎時，因水壓的關係，兩耳疼痛異常，幾乎無法繼續下潛，後經教官的手勢鼓勵，和短暫的休息及適應後，方得以達標。事後得知有幾人因耳痛，甚至雙耳流血，只好放棄，而無法取得執照，殊為可惜。

最後一關是海水潛測。我們測試的地方為曼哈頓島旁的哈德遜河，雖說是河，但和大海相連，且受潮汐影響。教官將船拋錨在河中心後，宣布每人至河底取回一件紀念物，即算過關。

我和同伴潛入水中後，愈往下潛能見度愈差，最後只能用伸手只見五指來形容了。一片混亂中，我只好隨手撈了一塊石頭放入袋中，回去交差。當我回到水面時，才發現我被水流帶得離船甚遠，好不容易游回到船上，實已精疲力盡。只見大家帶回來的全都是一堆破銅爛鐵，不過也全都通過了最後的考試。

執照到手後（見圖），也就圓了我多年來一探那水晶宮的宿願。我曾在美屬維爾京群島和開曼群島多地潛過水，那裡的海水清澈到你無法辨識出深淺，海底生物和魚類的多樣性也令我眼界大開，真有如走進了另外一個魔法世界，令人難忘。