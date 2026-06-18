天下的母親大抵都是一樣的，打小就對孩子滿懷殷切盼頭。我心底這份溫柔的念想，一半藏在故鄉老城中山公園通往英語角的層層石階上，一半藏在山腳那碗熱氣氤氳、軟嫩清甜的豆腐 花香裡。

九○年代末，女兒剛讀小學四年級，我一直想著，要讓孩子多開口練習英語口語。那天去故鄉老城的中心市集買菜，聽擺攤的阿姨閒聊，說不遠處的中山公園裡有一處熱鬧的英語角，每到周末就人聲熙攘，很多年輕人都會去練習交流。我聽了心裡一動，買完菜便順著路，慢慢往中山公園走去。

順著青石台階一步步往上走，山腰平整的空地上，早已聚滿了來往的人，有人捧著書本朗聲誦讀，清脆的字句隨風飄散；有人三三兩兩圍坐在一起，對著書頁熱烈討論；還有幾名外籍友人被人群圍著，偶爾冒出幾句帶著洋腔的中文，字音婉轉有趣，引得眾人陣陣歡笑，整片空氣裡都漾著鮮活又熱鬧的氣息。

親眼見過這般場景，我心裡便敲定了主意，周末帶女兒來這裡練口語，既能增長見識，又能鍛鍊膽量，實在是兩全其美。

往山下走的時候，一陣清甜溫潤的香氣忽然縈繞鼻尖。轉角處有個簡易的流動小攤，木桶裡盛著滿滿的豆腐花，正悠悠冒著熱氣。攤主輕輕掀開蓋在木桶上的白棉布，醇厚的豆香瞬間撲面而來；長柄瓷勺沿著桶壁輕輕一轉，嫩白順滑的豆花便顫悠悠地滑進粗瓷碗裡，再淋上透亮琥珀色的糖水，清甜的香氣一下子漫了開來。我看著心頭一暖，這可是女兒最喜愛的小吃。

回到家，我和女兒說起去中山公園英語角的事，她立刻把頭搖得像波浪鼓，小嘴高高噘起，脫口而出一句：「No way！」滿臉都是不情願。

我早已想好辦法，輕聲對她說，只要去一次英語角，就買她最愛的豆腐花。女兒一聽，眼睛瞬間亮了起來，立刻開口討價還價，要兩碗豆腐花，還主動說願意大膽和外國人交流。

從那以後，每個星期天上午，我們都會準時來到故鄉的這座中山公園。

一開始，女兒十分靦腆，緊緊攥著課本躲在我的身後，手指摳著書頁邊角，只敢悄悄豎著耳朵聽旁人對話，偷偷抬眼打量來往的人。後來，一名熱心的長輩笑著把她牽到外籍友人面前，她瞬間臉紅到了耳根，緊張地攥著衣角，憋了許久，才小心翼翼擠出幾句簡單的英語，聲音細細小小，怯生生的。

外籍友人溫柔耐心的誇讚，慢慢打消了她的膽怯，也漸漸打開了她的話匣子。日復一日的堅持裡，她一點點變得大方勇敢，不再怯於開口。

每一次從英語角下山，山腳豆腐花的甜香總會準時飄進鼻腔。我總會買上兩碗熱騰騰的豆腐花，女兒捧著瓷碗坐在石階上，小口小口吹涼，慢悠悠地吃著，嘴角總會沾著甜甜的糖水。她總會小心翼翼留出一碗打包好，要帶回家慢慢品嘗。看著她滿心歡喜的模樣，我的心裡也滿是柔軟與甜意。

這樣平凡又溫暖的周末時光，從女兒小學四年級一直延續到初三畢業，整整六年，風雨無阻，從未間斷。慢慢地，她再也不需要我陪在身邊壯膽，會主動走進人群，大方和陌生人交流對話，口語愈來愈流利，學識也一點點穩步增長。那一碗清甜的豆腐花香，成了年少時光裡最甜的慰藉，也成了她堅持勤學的小小動力。

憑著年少時在英語角打下的扎實底子，從小學到高中，女兒一直都是班裡的英語課代表。步入大學之後，她依舊勤勉好學，年年都能拿到優異的獎學金，不負年少的努力，也不負曾經的堅持。我和家人看在眼裡，滿心都是欣慰與歡喜。

歲月流轉，故鄉的老城早已換了新顏。當年山腳的豆腐花小攤，早已消失在歲月裡，再也尋不到蹤跡；曾經人聲鼎沸、書聲朗朗的英語角，也慢慢沉寂，成了一代人獨有的舊日回憶。

如今我遠居加州，常年隔著萬水千山。每每念起故土故鄉，總會想起老城那座熟悉的中山公園，風裡彷彿依舊飄著清甜的豆花香，耳邊依稀迴盪著當年青澀認真的讀書聲。

原來最深的故鄉情，從不是浮華的景致，而是藏在舊日煙火與親子陪伴的細碎時光裡，經年不忘，溫暖餘生。