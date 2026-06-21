「龍興」二字，望文生義，便知與帝王有關。重慶的龍興鎮，相傳因明朝建文帝朱允炆避難至此而得名。這座古色古香的小城，距離重慶市中心不過四十公里，如今交通四通八達，隨時啟程，說走就走。

在龍興古鎮，時光彷彿被江風拉得悠長。老人們最愛坐在滿樹濃蔭的黃葛樹下，一桌棋、一副牌、兩三杯老蔭茶，從清晨坐到日落西山。茶水續了又續，葉子菸滅了又點，棋盤上的楚河漢界，在暮雲裡隱隱作響。

前年初夏，我與在龍興長大的文友沈惠相約，一同遊歷了她的故鄉。沈惠認為，龍興是一座奇妙的「混血」小城，現代與古老、傳統與時尚在這裡和諧共處。比如你可以在古鎮的石板路漫步，在龍藏宮探尋建文帝的遺跡；也可以轉身走進兩江影視城，瞬間穿越到民國時代。而龍興的足球場，是現代時尚的建築傑作，紅、橙、黃的座椅讓人自然聯想到沸騰的火鍋，融入了火鍋與山水的元素，不妨去親身體驗一把熱火朝天的觀賽氛圍。

我最感興趣的是建文帝與龍興鎮的關係，先從靖難之役說起。回看一三九九至一四○二年，燕王朱棣為反抗建文帝朱允炆的削藩政策，以「清君側，靖國難」為名，從北平起兵。朱允炆在南京的城門被朱棣攻破後，皇宮燃起大火，朱允炆在濃煙中下落不明。

沒人知道，他沿著長江一路向西，途經一個小鎮，夜宿於一座破廟。後來發現追兵將近，立刻返回廟中，躲到神龕下的石洞裡藏身，追兵搜遍四周，最終無功而返。當地百姓為紀念朱允炆這段死裡逃生的經歷，將那座廟修葺擴建，命名為「龍藏宮」（見圖），小城也隨後改名為「龍興」。

一條碧綠清亮的小河蜿蜒流過龍興，兩岸古木森森、濃蔭匝地，落難的建文帝曾在此徘徊，也在此泛舟，或許感慨過：「歸途莫問來時徑，且枕松風聽澗眠。」故事代代相傳，幾百年過去了，因為建文帝來過，這條河也被命名為「御臨河」。

我問沈惠：「故事那麼傳奇，卻並沒有寫進正史。史書上只是記載朱允炆在城破後生死不明，誰證明他來過龍興？」「一座城、一條河，還不夠證明朱允炆來過嗎？我們剛才去的龍藏宮就是朱允炆逃難藏身的地方。」沈惠的目光自信篤定。「可是後人需要看文獻紀錄啊。」我說。

沈惠低頭，用手指快速滑動手機：「應該有地方文獻。」她很快找出了清朝道光年間的「重慶府志」，其中寫道：「龍藏寺，在廳東龍興場。相傳明建文帝遜國逃禪，曾隱於此。」接著她又翻出清朝道光版的「江北廳志」，記載著：「龍興場，治東六十里，原名隆興場。相傳明建文帝遜國隱於此，因改名龍興。」

龍興得名的文獻是否足夠權威，我們不必爭論，既然到了龍興，便放鬆心情好好逛一逛。我喜歡這裡的石屋、石橋、青石板路，還有那些造型奇特的石水缸；水缸由整塊石頭鑿成，一缸清淺明亮的水，蕩漾出簷角與天光，也盛著四季輪轉的花開果落。水中的紅荷正綻放韶華，幾尾金魚在荷影間游得活潑自在，娃娃魚與世無爭地伏在石缸底，像一截沉靜的木雕。

走過一個小店門口，又見一口石水缸。沈惠停下腳步說，龍興的水缸陪伴了她的童年和少年。正說著，店裡走出一名老婆婆，頭髮花白，但身輕如燕，步履輕快，她笑盈盈地招呼我們：「進來坐坐，喝口茶。」

我們便在她的小店坐下。店面不大，幾張桌子，幾把竹椅，牆上貼著摩托車和美女圖片，老婆婆說是她孫子貼的，她欣賞不了這些。她轉身問我們吃什麼，沈惠說，到了龍興，肯定要吃豆乾、陰米、水煮魚，還有河水豆花，是用御臨河的水點製的豆花，配上紅油辣椒蘸食，濃香細滑，口味獨特。

婆婆進了廚房，出來時對我們說，她媳婦在做菜，菜很快就會上桌。不忙的時候，婆婆就坐在室內的舊藤椅上，捧著一本「聖經」，神情專注。

我問沈惠，老人家多大，沈惠說不到八十歲吧，結果老人耳朵尖，聽見了，忙糾正說，她今年已經八十六歲了。我說：「八十六歲了，身體還這麼健康，讓人羨慕。我希望我到了您這個年齡，還有您這樣的身體。」沈惠笑道，她說不知道自己是否能活到八十六歲，如果七十歲後還能正常吃喝就很知足了。

我們很快和婆婆聊開了。婆婆有兩個兒子，目前她跟著大兒子一家生活；小兒子成績好，在成都上的大學，畢業後留在了成都，目前是某機關的一把手。小兒子的女兒學業優異，一直是理工學霸，準備留學美國。我們都說：「你孫女前程遠大。」婆婆面帶憂色地說，孫女如果去了美國，可能要跟她男友分手。

我們都覺得不可理解，可以比翼齊飛啊，婆婆搖頭說，一起飛不了，她男朋友是國防大學的，學校不知為何上了美國的黑名單。沈惠認為，小女孩可以學成後歸國啊，婆婆說，聽她的口氣，她希望在美國工作，她從小就嚮往美國。婆婆很喜歡孫女的男友，禮貌懂事，跟老人說話溫和又有耐心，她不希望他們分手，所以她不喜歡美國。

年輕人的事，我們不知道其中的緣由，也不知道怎樣安慰婆婆，好在婆婆有寄託，有「聖經」相伴。我後來問沈惠，我在龍興沒有看見教堂，是誰讓婆婆愛讀「聖經」？沈惠說，重慶很早就開埠通商，晚清至民國年間，一直有傳教士在龍興傳教。

陽光從黃葛樹的縫隙落下來，跳在石水缸的水面上，晃出一片碎金。六百年的傳說和今日的尋常煙火，都重疊在那一缸碧水裡。