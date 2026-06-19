我手邊有一幅平面示意圖，畫的是我們老家以「立本堂」和「德祥堂」為中心的建築群（見圖）。那是二十年前，一名鄉賢主編了村志，接著他又編輯「家鄉藝譚」，為使外人較為直觀地了解這規模較大的建築群，提出要有一幅平面示意圖，我的父親繩祖先生，其時年近八十歲，欣然接受了這一任務。

安徽省歙縣白楊源是我的家鄉，建於清代中期的「立本堂」和「德祥堂」是我們老家的房子，以其為主，包含附屬的建築、後代緊靠建起的新屋，年代有前有後，廳堂布局、雕刻風格、磚木石料等都不盡相同，但宅內布居協調，巷道相通，各處相連，外人入內好似步入迷宮，前方似乎到頭，轉過去又是柳暗花明；尤其是屋脊披水走向、簷水洩道、通風採光等，頗為講究。應該說，整個結構比較複雜，父親要畫好示意圖，實在不容易。

我從小就知道父親寫得一手好字，特別是小楷字，既規矩端正，又秀氣靈動，可只讀過高小的他，當然沒學過繪圖。他先找族人幫忙，一起用繩子加五尺竿，丈量了差不多兩天，記下一些數據。接著，他買來大白紙裁開，在四開紙上繪製。事後聽母親說，他忙了整整三天，畫了幾張草圖，最後才定稿。編書的人看了很滿意，覺得精細而準確。

尊敬的父親已駕鶴西去十幾年，每當我看到這幅示意圖，就彷彿看見父親低頭駝背畫圖的樣子。他辦事認真、細緻，畫出這幅圖，更反映了他兢兢業業、一絲不苟的作風。