AI重點 文章重點整理： 重點一： 女孩帶著被追殺的小弟暫住作者家，躲避街頭混亂。

女孩帶著被追殺的小弟暫住作者家，躲避街頭混亂。 重點二： 少年後來進入管教所學得技能，出獄後自立開設修理鋪。

少年後來進入管教所學得技能，出獄後自立開設修理鋪。 重點三：多年後他發達成汽修老闆，還無償幫作者完成研發加工。

另一個投宿客是我同事的小弟。

由於大學停辦，分配到研究所的基本上都是沒讀過幾天書的初、高中生。研究室派給課題組一名出身勞動人民家庭的女孩，父親蹬三輪車，母親在廢品回收站拉板車，住在當年被稱為下隻角的滬西棚戶區（現已改建為上海高檔住宅區）。

也是一個伸手不見五指的漆黑夜晚，女孩帶著她的小弟來敲我家的門，並直言告知，小弟因打群架正被一幫小混混追殺，我的居住區位於市中心，相對比較安全，想在這裡躲避幾天。看著這個十三、四歲男孩眼神恍惚、不知所措的樣子，我便同意他暫住我家避避風頭。

那年月學校停課，老師被批鬥，社會上颳起一股「讀書無用論」的歪風，一些青少年終日無所事事，精力充沛卻無處發洩，便拉幫結派打群架。尤其在貧民區，父母文化程度不高，不知如何教育子女，他們便成了家庭、學校、社會三不管的不良少年。

男孩在我家住了五天左右，期間他曾偷偷回去探視過幾次，覺得平安無事後，便返回家中。

後來，男孩被少年管教所收容，在裡面待了幾年，學會了一些鉗工技能。出來不久，正值改革開放初期，為了獨自謀生，他沿街開了一家自行車修理鋪，幹些補胎、打氣之類的雜活。

八○年代，原本號稱自行車王國的上海竟一躍而成汽車王國，於是，小鋪子變成了小車間，後來又升級為汽車修理門市部。小伙子憑著辛勤勞動，逐漸發家致富。

退休後，我曾參與一家小公司研製健身儀表，期間為了開發攜帶式計步器，設計了一台小型機械震動裝置。由於公司經費短缺，走投無路之際，便想到小伙子的汽車配件車間能否幫忙。

前去聯繫加工事宜的同事回到辦公室後，對這名年輕負責人讚不絕口，誇他長相英俊，西裝革履，文質彬彬。正當他準備跨上轎車出門洽談生意時，聽到我的名字，立即禮貌地下車，接過圖紙，交代給相關負責人辦理。

一個多月後，一台符合要求的小裝置分文未取地交到我手中。看著它的托盤有節奏地上下移動，樣品研究得以繼續進行，內心的激動不言而喻。同事們都很驚訝，問起我與他的交情，我只能說真是一言難盡。

瞬間，我眼前似乎又浮現出那個打砸搶、殺人不償命年代的血腥午夜：昏暗的街燈下，站著一個簌簌發抖、身材單薄的少年。如今的他，在人生道路上幾經挫折後終於成材，不由得讓我想起一句民間老話：「浪子回頭金不換。」而他內心深處仍保留著的中華民族「知恩圖報」的美德，也令我深受感動。（下）