AI重點 文章重點整理： 重點一： 那伏村高氏族譜記述祖先擇地定居，形成家族與鄉土記憶。

那伏村高氏族譜記述祖先擇地定居，形成家族與鄉土記憶。 重點二： 翠峰高公祠曾作學校與童年活動空間，承載村民共同成長。

翠峰高公祠曾作學校與童年活動空間，承載村民共同成長。 重點三：修繕後祠堂轉型為村史文化館，並列入文物普查名錄。

夢裡故土那伏，不僅孕育著我童年的夢想，也是巴、中兩國友好的見證。中國唯一以「古巴 」命名的橋梁，就在我的家鄉——著名僑鄉廣東省江門市新會區沙堆鎮那伏村。

一輪耀眼的上弦月，被七、八顆閃爍的星星包圍著，配著眩目的金漆字「那伏高氏族譜」，這就是爸爸珍而重之地收藏著的族譜(見圖)。

爸爸在城裡工作，很少在家，而且喜靜、嗇言，但他卻總繪形繪色地演繹我們先祖的光輝歷史，好像背井離鄉的不是他，而是我們。勿忘故土、勿忘初心的理念，就這樣根深蒂固於我們心中。

據高氏族譜記載：先祖聽潮公的父輩在明朝洪武二十七年集垛廣海屯軍，擇地定居，見那伏地勢：正中有月角山，左有大嶺山系延伸，右有獅子鼻山延伸至虎仔山；月山周圍有濺山、蟛嶺山、申明亭山、呂山、星山和鑼盤山等，猶如群星捧月，實乃兵家必爭之地。高氏一族便擇此地建祠築路，安居樂業。

那伏村有著很多美麗動人的傳說。據說姓高的書生在樹下乘涼，遺下包袱，待返回尋到包袱時發現完好無損，沒被挪動過，深感民風淳樸正直；更發現此地人傑地靈，群山環抱之勢如左青龍、右白虎。高生想著包袱既沒被挪動過，必是落地生根的福地，故在此安居樂業，取地名「挪袱」，後簡化為那伏。

「降龍伏虎」是小時候我們最常聽的故事。在村口的古巴橋下淺水溝捉魚捕蝦、玩泥沙玩累了，我們就回到村口直入一百米的大榕樹下聽老人們講故事。

降龍伏虎雖然驚天動地，但始終離我們實際生活太遠，我們更喜歡聽就發生在我們身邊的偉人和事跡：高勤帶領那伏村民滲入敵人內部，在司令部前智擒司令方正華，以少勝多，譜寫了一曲壯烈的抗日戰爭贊歌。這才是我們百聽不厭，並一再仿效、演繹的最好戲碼。

大榕樹右拐，左邊是莊嚴的那伏村會堂和那伏村民委員會。進入村委大門，正面是古樸典雅的翠峰高公祠，它和側邊的現代化管理辦公大樓形成鮮明對比。三座建築形態各異，卻又如此和諧地共同訴說著那伏村往昔的光輝與今日的崢嶸。

祠堂正門簡潔大氣，遠遠地就可見「翠峰高公祠」居中，左邊的黑板牆上方是「團結活潑」的大紅字，凸顯出此地乃孕育英才之搖籃。跨過高高的石門檻，儘管年代久遠且已廢棄，仍清晰可見班級編號和字畫佳作。這有賴於祠堂中央天井的採光和通風，讓室內物品保存完好，也讓訪客得以穿廊過室，了解祠堂的光輝歷史。

祠堂是供奉祖先、祭祀先賢的傳統建築，具有凝聚宗族力量、教化後人的神聖地位，不僅是全村的文化、歷史所在，還是我的啟蒙之地，更是我第二個家。即使不用上課，我們也愛待在這裡，從樓上跑到樓下，穿堂過室玩樂，也幫老師種花植樹，把學校打扮得生機勃勃。

都說「一日為師，終身為父」，在祠堂內這個大家庭裡，老師們絕對是降龍伏虎般的大神，對我們不只是教導之恩，還總是像大母雞般把我們護在身後。村裡的無賴知道我爸爸在外工作，直接欺負上門。

有一次大雨天，無賴在村外撞壞了我的新單車，竟反咬一口，說是我撞了他。是老師陪我找到了人證，並言辭嚴厲地教育了惡棍，也讓我從此學會挺直腰板，面對惡勢力。

下課鈴一響，我們立即跑出教室，兩層樓梯是最適宜捉迷藏、互相追逐的好地方。我最喜歡在天井裡曬太陽；妹妹和她的小夥伴們，則愛躲到牆角邊玩抓小石頭。二樓左邊的牆上經常張貼著我們的傑作供大家欣賞。課間那份熱鬧而溫馨的景況，是天底下最甜美幸福的事。我和妹妹無憂無慮的童年，便是在這四方天地間度過。

隨著時間的推移，祠堂逐漸老舊破敗，一度成為危房。三年前，當我再次站在天井中央時，忽然生出井底之蛙之感。抬頭環顧四周，滿眼盡是破敗不堪卻又熟悉的面孔，心底莫名一陣酸痛。

喜訊傳來：經過保護性修繕後，翠峰高公祠蛻變為村史文化館，並於二○二五年六月列入江門市第三次全國文物普查不可移動文物名錄。

如今，修葺一新的祠堂內展示著那伏村的歷史文物與重要事跡；而村民們的歡聲笑語，與乒乓球清脆的敲擊聲交織成的交響樂，更是美妙絕倫。祠堂的歷史與文化再度煥發新生，而翠峰高公祠，也在歲月流轉中生生不息。