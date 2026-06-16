AI重點 文章重點整理： 重點一： 父親因嚮往美國，鼓勵女兒赴美深造完成留學心願。

父親因嚮往美國，鼓勵女兒赴美深造完成留學心願。 重點二： 作者二十三歲獨自到美國中西部大學城，展開留學生涯。

作者二十三歲獨自到美國中西部大學城，展開留學生涯。 重點三：在校園、同鄉會與旅遊中，作者留下青春而溫暖的回憶。

從來沒有想過自己有一天能赴美念書。當時家中其實沒有人出國留學，父親卻忽然鼓勵我申請赴美深造，如今想來，或許是家中企業經營得不錯，有了些積蓄，父親想替自己完成一個長久以來的心願。

父親出生於日據時代的台灣，親眼目睹美國打敗他心目中偉大的國家——日本 。對於美國，父親始終懷抱著莫大的憧憬，因此希望把女兒送到這個他心目中最偉大的國家求學。

就這樣，在二十三歲大學畢業後，我拖著兩件大行李，獨自走出中正國際機場，經過轉機，來到美國中西部這座大學城。

大學城街道整潔，校園優美。我住進了男賓止步的女生宿舍，每天除了認真讀書，就是排隊進入學校的自助餐廳，從沙拉、漢堡到甜點、冰淇淋，各式各樣的美食應有盡有，而且十分可口，每餐我們總要吃上三、四大盤。結果第一學期就胖了十磅，也因此養成了往後半生散步的習慣。

大學城風景優美，四季分明。秋天時，烏鴉在樹林間鳴叫，落葉繽紛；冬天時，屋外白雪皚皚，室內卻溫暖如春；春夏之際則天氣宜人，風光明媚。

二十出頭的年紀，突然來到一個以白人為主的世界，自然受到不少好奇目光的注視。作為一名少數族裔的東方女子，那種感覺其實十分新鮮。

有白人男同學曾在自助餐廳的落地窗前為我跳舞，甚至一路跟隨到教室門口；上課忘了帶課本時，也有男同學熱心地把課本攤開，與我一起閱讀；斯文的男同學還會邀請我到圖書館一同讀書。儘管我因為過於謹慎，始終與異性保持距離，但在那段青春歲月裡，還是留下了許多美好而浪漫的回憶。

學校裡也有中國（台灣）同學會，大家都來自台灣，數百名同學經常聚在一起，共度各種節日。由於男多女少，那段日子裡，我受到不少男同學的照顧與矚目。一起來自台灣的女同學之間，也維持著深厚的情誼。

課餘時間，在冰天雪地的異鄉，我們常聚在一起，回憶半個地球之外故鄉台灣的點點滴滴，也共同慶祝彼此的生日。在異鄉的日子裡，彼此彷彿成了親密的家人。

台灣同學們也經常利用假期開車出遊，短短兩年時間，我們幾乎走遍了大半個美國，看盡大小城市與壯麗山河。為了節省開支，大家通常投宿於Motel 六，一個房間裡常擠進四、五個人，雖然條件簡單，卻也充滿歡笑與樂趣。

閒來回憶起當年赴美念書的那段歲月，至今難忘。