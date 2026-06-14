AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章由《廊橋遺夢》引出俄勒岡州廊橋的風景與情感聯想。

文章由《廊橋遺夢》引出俄勒岡州廊橋的風景與情感聯想。 重點二： 介紹辦公廊橋、洛厄爾橋與古德帕斯特橋的特色與景觀。

介紹辦公廊橋、洛厄爾橋與古德帕斯特橋的特色與景觀。 重點三：說明廊橋原為保護木構造的實用工程，如今成為歷史遺存。

在電影「廊橋遺夢」（The Bridges of Madison County，又譯麥迪遜之橋）中，那座名為「羅斯曼」的廊橋，不僅是麥迪遜縣的一處風景，更像是男女主角愛情與餘生的容器。廊橋的「遮風擋雨」，在這裡具有雙重意味：它既保護著木質結構免受風雨侵蝕，也庇護著一段無法見光、卻在心底悄然生長的情感。

在美國西部的俄勒岡州，也散落著許多類似電影中的廊橋。與愛阿華州 開闊的田園景象不同，俄勒岡的廊橋多半隱匿於茂密的森林、湍急的河流與高聳的山脈之間。或許是被電影的故事所觸動，或許是在居家隔離期間對自然的渴望，我曾自駕穿行於俄勒岡，刻意放慢車速，在河谷與林間尋找這些沉靜的廊橋。

辦公廊橋（Office Covered Bridge）曾是俄勒岡州最長的廊橋，全長約五十五米，也是該州少見的帶頂棚人行橋。它建於一九二四年，最初服務於當地的伐木業。橋內結構嚴謹而精巧，木構件之間的連接展現出精湛的工藝；紅色的外牆在歲月的浸潤下，透出一種沉穩而略帶滄桑的質感。

洛厄爾橋（Lowell Covered Bridge，見圖）則呈現出另一種景致，橋下不再是奔流的溪水，而是一片如鏡般開闊的湖面，那是德克斯特水庫（Dexter Reservoir）。

這座建於一九四五年的廊橋，長約五十米，外觀採用獨特的雙重覆蓋結構；在主橋一側，還延伸出一條帶頂的人行通道，作為廊橋解說中心向遊客開放，我在其中細讀了關於俄勒岡廊橋歷史的介紹。站在橋中央，透過窗框遠望湖水與遠山，視野開闊而安靜，彷彿時間也隨之放緩。

古德帕斯特橋（Good pasture Bridge）是被拍攝最多的橋之一。建於一九三八年，橋身通體潔白，兩側開有哥德式窗洞，當陽光透過一排排窗戶投射進略顯昏暗的橋內，形成層層光影格柵時，駕車穿行其中，彷彿進入一段關於舊時光的夢境。橋下是清澈見底的麥肯齊河，遠處則是白雪覆蓋的喀斯喀特山脈，若在遠處取景，平靜的水面會將橋身與周圍的綠樹完整映照，如同現實與倒影之間的輕聲對話。

十九世紀美國曾建造過成千上萬座廊橋，它們最初的存在並非為了浪漫或風景，而是一種務實的工程選擇。廊橋的屋頂與側牆，最重要的功能是保護木結構本身。

俄勒岡州森林資源豐富，在那個年代，木材比鋼鐵和混凝土更經濟，也更易獲取。然而木材有一個致命弱點：懼水，長期的日曬雨淋會迅速導致木材腐朽和變形。一座未加遮蓋的木橋，平均使用壽命不過十五至二十年；而有了廊橋結構的保護，其壽命往往可以延長至百年以上，對當時的地方政府而言，這是一筆再清楚不過的經濟帳。此外，廊橋還承擔著社區空間的功能，人們可以在橋中停留、交談，甚至舉行集會與活動。

如今，木製廊橋已不再新建，原有的木製廊橋仍然橫跨溪流與峽谷，但更重要的是，它們已成為時間的遺存。對行人而言，它們喚起的是關於過去的想像；對攝影者而言，它們提供的是光影與構圖的靈感。今天美國尚存的八百多座廊橋，不僅是懷舊的浪漫地標，更是那段開拓歲月與民間智慧的見證。

當我站在這些廊橋之中，常會想起電影裡的那座橋，它們未必承載同樣的故事，卻在相似的結構中，悄然保存著時間的溫度。或許正是在這樣的地方，人才能在現實與記憶之間，找到一條細窄卻真實的通道——在時光的縫隙中，與過去短暫相遇。