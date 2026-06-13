AI重點 文章重點整理： 重點一： 母親年輕時婚戀受阻，與外祖母決裂，影響了她終生的性格。

母親年輕時婚戀受阻，與外祖母決裂，影響了她終生的性格。 重點二： 母親以強勢控制女兒人生，作者長年順從，成了她口中的戰利品。

母親以強勢控制女兒人生，作者長年順從，成了她口中的戰利品。 重點三：母親晚年赴美同住，作者以善待老人之心化解怨意並深懷追思。

母親年輕時戀愛經歷坎坷，和父親同在重慶中央銀行人員培訓所相識相愛，卻不為外祖母看好。外祖母提著菜刀挽著麻繩，在中央銀行營業所門口以死相逼，換來的卻是母親同外祖母從此決裂。母親精心審視我的男同學、男農友，他們來我家時，母親常在廚房把鍋碗盆瓢扔得劈啪響，我最要好的一個從此消失。

我們出世後從未見過外祖父、外祖母，與她自己母親決裂的經歷，讓母親記憶永久。九十五歲臨去世的最後一個月間，她老人家一個勁兒嘮叨：「妳外婆不是壞人，她不喜歡妳爸，她把妳媽當成了自己的財寶。」令人驚詫的是，母親自身經歷的痛苦，卻讓她重蹈外祖母的覆轍。

結果不同的是，母親違拗了外祖母，而我處處順從了母親。母親到處傳揚她的輝煌：「女兒這輩子就靠我，我替她這替她那……，她才有今天啊。」母親反覆念叨她的成功和滿足，一直到她去世。我，就是她的「戰利品」。

母親的強勢使我學會忍辱負重。等母親年邁，性格變溫和許多，最後來美國入住我家，我已經不忍在母女間施行「報復」。我有一半繼承了父親的溫文爾雅，還有一半保留我自己。美國的基督教文化讓我明白善待他人，尤其是老人，當他們已經不再享受這世上的種種快樂，仍要敬重他們。

母親離去後，美國家裡朝南的房間空了。為了改變缺失母親的不習慣，我換上淡綠的床單，白底繡花的床罩，牆上掛上江南水鄉買的蘇繡花鳥，兩扇南窗裡透進不吝嗇的三月陽光。

我兩個混血外孫女蹦跳著進入曾外祖母的房間，她們曾是「太太」的最愛，永遠記得太太老是偷偷找機會在晚飯前餵她們餅乾和糖果，然後尷尬地站在一邊任她外孫女（我女兒）責備。孩子們站在南窗前看窗外的積雪，看來往車輛，看鄰居鮑勃牽著狗在積雪的陽光裡漫步。

我打開電視機，把母親看過的姜昆相聲集換上迪士尼DVD，音樂聲起，冥冥中我感到空氣裡有母親的氣息，那微笑和眼神融化在三月的春暉中。她把這間充滿溫暖的屋子留給了她的最愛——曾外孫女們。

父親去世給我很大悲傷，我以為母親的離去不會讓我傷痛太久，因為我為她做了很多。可回想起來，還是母親給我的影響最深，不過似是一種不被喜悅、不被感激的方式。

當我走進超市，把下意識中替母親拿的她愛吃的橄欖菜、腐乳、肉鬆放回物架，不再選購她愛吃的雲片糕、綠豆糕時，眼睛濕潤，心裡會有一種酸楚升起。

母親和我共同生活六十七年，無論如何，也是春暉。情思春暉。（下）