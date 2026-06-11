AI重點 文章重點整理： 重點一： 改革開放初期英語熱升溫，九百句成為啟蒙教材。

改革開放初期英語熱升溫，九百句成為啟蒙教材。 重點二： 作者在大學時以此書練口語，並受美國之音節目影響。

作者在大學時以此書練口語，並受美國之音節目影響。 重點三：這本舊教材承載作者青春記憶與赴美前的成長歷程。

一九七八年，文革結束不久，改革開放剛剛起步。人們重新燃起對知識的渴望，也開始把目光投向外面的世界，英語迅速升溫，「英語九百句」成為許多人學習英語的啟蒙讀物。

我至今仍保存著一本由商務印書館出版、湖北人民出版社重印的「英語九百句漢譯註釋」（見圖），當年的定價為零點四六元人民幣。翻開書頁，是熟悉的「馬糞紙」，粗糙而泛黃。那時物資短缺，紙張尤為珍貴，甚至恢復高考 後的試卷，也曾動用原本準備印刷「毛澤東選集」的紙張。

這一年，我有幸通過高考進入大學。那是一個充滿理想與激情的年代，校園裡，清晨的樹蔭下、操場旁、球場邊，隨處可見學習英語的學生，有人默讀，有人大聲背誦，也有人兩兩練習對話。

當時，美國之音播出的「英語九百句」節目深深吸引了我。這本「英語九百句漢譯註釋」成為我收聽廣播、練習口語的重要教材，陪伴我度過整個大學時期，並為日後出國打下基礎。

我的父母都是湖北人民出版社的老員工，我也在出版社宿舍大院長大。從少年時代到赴美之前，那片宿舍區留下了我太多成長印記，也讓我對這本書始終懷有特殊的感情。

來到美國後，我多次搬家，也丟棄了不少舊物，但這本書一直被我珍藏至今。它不僅是一本英語教材，也是我青春歲月最珍貴的見證。