小時候在廣州，吃麵是一件慢的事。

街巷不寬，騎樓把天光切成一段一段，雨後地面還帶著濕意，空氣裡混著一點油煙和鹼水的味道。麵鋪就夾在這種氣味裡，不張揚，也不急，門口幾張舊桌、塑料凳，風扇慢慢轉。真正的動靜不在外面，而在裡面。

後廚常常半開著，有時能看見一角，有時什麼也看不見，只聽見一種很特別的聲音：「咯嘰、咯嘰、咯嘰」，不急不緩，從裡頭傳出來。那是竹升麵的聲音。

一根碗口粗的竹竿，架在木架上，麵團鋪在中間，師傅一條腿跨上去，一下一下地壓。他不是坐著不動，而是整個人有節奏地起落，腳下踩得穩，身子微微前傾，像是在和那根竹子對著勁。人一動，竹一動，麵也跟著一點點被壓實。

那根竹竿用得久了，早已不見原來的顏色，被年復一年的重量磨得油亮發黑，沉沉發亮。沒有機器的轟鳴，只有這種帶著韌性的節奏：咯嘰、咯嘰，聲音不大，卻有勁，像在慢慢往裡壓。

麵就在這樣的反覆裡慢慢成形，壓久了就緊，緊到擀開時有光澤，切成細絲時帶一點倔強。師傅手腕一抖，麵條散開，細而不斷。下鍋一滾，湯清麵亮，入口那一下，是彈的，不軟，也不滑，輕輕頂回來一點，再順下去。

後來，城市慢慢變了，街巷被整理，舊騎樓刷上新漆。麵鋪還在，但樣子不同了，後廚不再藏著，換成玻璃窗，你站在街上就能看見裡面。

竹竿還在，只是從「聽見的東西」，變成了「看見的東西」。那根發黑的竹竿在燈光下更顯醒目，師傅依舊一條腿跨上去，一下一下起落。有人停下來看看，孩子看得新奇，路人也會多看兩眼，像在確認這種做法還在不在。聲音還在，只是隔著玻璃，清楚，也遠了一點。再往後，有些鋪子把整個過程都擺出，從和麵、醒麵到壓麵、切麵，一步一步都看得見。你看得愈清楚，反而愈說不清味道從哪裡來，手上的分寸、時間的拿捏，是看不見的。

偶爾還能遇到舊一點的鋪子，不大，不亮，甚至有點潮，燈光偏黃，桌面有舊痕。裡面還是那根竹竿，還是那種「咯嘰、咯嘰」的節奏。在那裡吃一碗麵，會有一點輕微的錯覺，好像城市沒有變過。

麵端上來，湯是清的，麵是韌的，入口那一下，還是熟悉的回彈。你會慢慢明白，它讓人記住的，不是複雜，而是太笨了，用人的重量，一下一下，去做一件很簡單的事。

也正因為這樣，它才不容易被替代。機器可以更快，也可以更整齊，但那一點點被壓出來的筋道，那種帶著手感的韌性，很難被複製。

現在，它還在街邊，有人看，有人拍，有人只是路過。透過窗口，能看見竹竿一起一落，麵團在重量裡一點點被壓緊。

那聲音還在，從前在生活深處，如今落在街邊。這樣一門有些笨拙的手藝，還能被留下來，讓人看見、讓人吃到，本身就像一件不太聲張的好事。而一碗竹升麵，依舊把時間，慢慢壓進那一點筋道裡。

AI摘要 文章摘要整理： 文章透過廣州竹升麵的製作聲響與街巷記憶，描寫傳統手藝如何在城市變遷中仍保留筋道與溫度。