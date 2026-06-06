午餐時間，教室裡的電話響了。一看，不是學校內部的來電，我躊躇了一下子，還是接了。「哈囉，黃先生嗎？」是一個陌生男子的聲音，對方不待我回答，繼續說下去：「我是T，你以前在越南 的同學，還記得我嗎？」我以前越南的同學大多和我講越語，講國語的不多，尤其是還帶著捲舌音的，我的腦海立即記起了T。

當年T和我在西貢文科大學同修過幾門課，南越淪陷後，他在CKY高中任教，我們偶爾會見見面。一九七八年底，他突然不知去向，問他家人，他們也三緘其口。現在接到他的電話，我驚喜萬分：「哎呀！T，原來是你。幾十年不見，真想不到還能聽到你的聲音。你怎麼找到我的？」「報紙呀，我在世界日報 上時常讀到你的文章，我不敢肯定，直到最近在報上看到你的照片，才找到你的學校電話。」

T的家離我的學校只隔了幾條街，放學後，我迫不及待就去找他。開門是他的太太，她帶著我來到屋子最後的一個房間。T躺在床上，蓋著被子，只露出近乎禿了的頭顱和乾癟凹皺的臉龐，他太太低聲對我說：「對不起，他只能躺著和你談話。」T見到我很興奮，艱難地想挪動上身，他太太扶他坐起來，他靠著床屏大聲喘氣，還不斷咳嗽說不出話來。床頭昏暗的燈照著他的臉，我不敢相信眼前這人就是當年那個風度翩翩的美男子。

「你躺下休息吧，讓我來接待黃先生好了，其實我們早已認識。」他太太把我帶到廚房，倒了一杯茶遞給我時，我問她：「妳說妳認識我？」「是呀，你還記得Jane嗎？」「哪個Jane？」「我女兒呀，她十幾年前上過你的微積分班，我到學校開會時見過你，當年不知你和我先生是同學。」從T的太太口中，我終於能把T這三十幾年來發生的事拼湊串連在一起。

T是窮苦學生出身，父親早逝，母親又有殘疾，全靠他的姊姊做幫傭養大。他姊姊的東家是做出入口中藥材生意的，東家見他姊姊可靠，又憐憫他們的家境，提供兩個房間給他們姊弟倆免費住宿。T有點極端，常常問我為何同人不同命，他家少東和他年齡相仿，又蠢又懶，卻錦衣玉食，他則要寄人籬下受人白眼，因此，他非常痛恨有錢人家。

南越淪陷後，他以為可翻身當家作主了。他在CKU高中任教時，全校教職中，他總是第一個積極響應新政權的政策，加上他的家庭背景，很快就被結納為共青團員。

那些年，新政權發動了幾次驚天動地的運動，如集中勞動改造舊政權軍政人員的X一運動、清算資產階級的X二運動、改造工商業的X三運動。一九七八年，新政權把越南當時的經濟困境歸咎於各華人商家、工廠，甚至小販，嚴厲指示必須把這些人的財產沒收剝奪，趕去新經濟區生產。

一九七八年三月二十三日，所有華人商店、工廠，不論大小，全被封查清算，每一地點至少要由三個互不認識的人負責看守。幾天後，CKY高中的一千多個學生舉行集會，擁護改造工商業運動，裡面有一個學生居然和父母公開作對，把父母辛辛苦苦賺來的錢、貨物和收藏黃金的地點一一舉報，她宣稱，她要和父母這種剝削人民的階級脫離關係。T是她的老師，也參與這運動，他熟悉他姊姊的東家，雖然一直得到東家的資助，還住在他們家，T竟然不惜和姊姊翻臉，不手軟舉報他們。

一九七八年年尾，中越關係緊張，T是活躍分子，卻因華人背景，在半夜被祕密抓捕，禁在志和監獄，後來又轉到別的監獄，沒經過法院宣判罪狀，一禁就是八年。他姊姊當年隨著東家偷渡，來到美國。

T出獄後，他姊姊安排擔保他移民來美居住。T入獄前身體健碩，由於在獄中的種種煎熬，磨壞了身子，來美後，體康一天不如一天，現在他幾乎臥床不起。他對自己年輕時的荒唐經歷非常愧疚，就像是一場噩夢，當夢醒時，卻已經太遲。

聽了T的太太的陳述後，我五味雜陳。這是誰的錯？T不知是太耿直、太偏激、太魯莽，還是太天真？其實政治就是一場騙局，T只不過是那個年代千千萬萬被騙的受害者之一罷了。