在最近一次攝影分享會上，不少人展示的都是數位相機作品：色彩鮮艷、畫面清晰。而我，卻拿出了一張四十年前的黑白照片（見圖）。

那是一九八六年，美國西雅圖 華盛頓大學（University of Washington）「勵志社」迎春聯歡會猜謎遊戲的一個鏡頭。「勵志社」是八○年代台灣留學生在華大的主要學生社團之一，那次活動，曾刊登於一九八六年三月一日世界日報 的「華大勵志社元宵燈謎會」新聞中。

分享會上，一名年輕攝影愛好者看著照片右下角隱約可見的數字，好奇地問我：「四十年前的照片，也能印日期？」我告訴他，當年我採訪用的相機配備一種日本 的「Date／Time Imprinting Unit（日期背）」的裝置，可以把日期直接曝光到底片上。

沒想到，這張因我在暗房沖曬時，選錯了相紙的軟硬度，導致黑白反差太強，人物層次不夠理想，當年沒有交給報社刊登的照片，四十年後重新拿出來，反而成了向年輕人介紹「底片攝影年代」的一份教材。

它不只是記錄了華大勵志社那一夜的歡笑，也記錄了那個帶著暗房藥水味、四十年前的新聞攝影年代，以及世界日報長年記錄西雅圖華人社區活動的那段歲月。