西雅圖 的春，總是帶著一種欲語還休的陰鬱。已是四月，冬的尾寒仍如蛛網般盤踞在雨絲裡，斜斜地織在醫院門診大樓的玻璃幕牆上，將外面的街景暈染成一幅褪色的水彩。街道旁的櫻花雖已吐蕊，卻在連綿的濕冷中顯得有些瑟縮，彷彿對綻放這件事心存猶疑。

作為醫院的一員，我早已習慣了這裡的氣味——酒精的冷冽、消毒水的澀苦，混雜著中央空調吐出的冷風。窗外或許正值萬物復甦，但在這裡，時間是被吊瓶裡墜落的液滴丈量的，每一滴，都是生命緩慢的漏沙。病患們蜷縮在寬大的病號服裡，像一群被潮水擱淺在光陰岸邊的魚，靜默，且疲憊。

那天我負責的片區，坐著一名六十多歲的華裔 老者。他身形枯瘦，手背上的青筋如乾涸河床上的溝壑；針頭被醫用膠帶死死釘在缺乏彈性的皮膚上，淡黃色的液體順著透明的軟管，以一種近乎機械的節奏滴落；鼻孔裡插著氧氣管，隨著微弱的呼吸，管壁內壁偶爾泛起一層細小的水汽。若單看這副病軀，他本該是衰頹的，但他滿臉的老年斑中，卻凝固著一種異乎尋常的平靜，眼角的紋路深如刀鑿，透著一股不肯低頭的剛毅。

我們為他換藥，他吃力地解開病號服的扣子，衣領滑落的瞬間，我瞥見他左側肩胛處，蟄伏著一塊暗紅色的疤痕。那疤痕隨著他微弱的呼吸輕輕牽扯，邊緣粗糙崎嶇，形狀竟極像一匹屈膝臥著的小駱駝，像歲月在他皮肉上烙下的一枚圖騰。

「先生，您這疤痕挺特別的。」我隨口問。他低頭看了一眼，粗糙的食指在那凸起的肌理上摩挲了兩下。忽然，他笑了，那笑聲在沒有起伏的輸液廳裡突兀地盪開，像一塊石頭砸進了一潭死水。他指著自己的肩膀，語調慢條斯理，「這是我額吉留給我的記號。」

我手裡的動作微滯。「額吉」是蒙古語裡的母親，可眼前這名老人，眉眼間透著江南水鄉才有的溫潤儒雅，我實在無法將他與風雪交加的蒙古高原重合在一起。

他伸手拔下鼻翼處的氧氣管，胸膛微微起伏，像是在推開一扇生鏽的、沉重的歷史木門：「女士，你是不是覺得我不像蒙古人？沒錯，我原名叫建平，是個地地道道的上海孤兒。」他停頓了片刻，目光越過我的肩膀，投向外窗灰濛濛的天際：「我是『三千孤兒入內蒙』裡的一個。」

大廳裡靜極了，只有監護儀上綠色的波紋在無聲地跳動。但在那一刻，我的耳畔卻兀自響起了六十多年前，一列綠皮火車衝破風雪的粗重轟鳴。

沒有冗長的鋪墊，老人的敘述直接切入那個殘酷的年份。二十世紀六○年代初，新中國遭遇了嚴重的自然災害，江南水鄉首當其衝，糧食告急。上海孤兒院裡，孩子們形銷骨立，肚子因重度營養不良而高高鼓起，許多孩子在無聲的寂靜中便斷了氣。龐大的城市機器在饑荒面前顯得力不從心，孤兒院已經到了無法維繫、瀕臨崩潰的邊緣。

在這生死存亡的裂隙中，是一條跨越千里的鐵路，劈開了一道生門。時任內蒙古自治區黨委書記的烏蘭夫在得知江南的危局後，毫不猶豫地向中央拍板：「把孩子送到內蒙古來，牧民哪怕自己挨餓，也要把這些孩子養活。」

「那時候我們快餓死了，滿屋子都是小貓一樣虛弱的哀嚎。」老人的聲音低沉下去，乾枯的手指不自覺地攥緊了床單，「周總理親自過問，安排了一節節火車車廂。我們就被當作『國家的孩子』，塞進悶罐車，從繁華的黃浦江畔一路向北，拉到了一個連漢語都聽不懂的地方。」

電影「白駱駝」裡那個風雪交加的車站，在他的講述中褪去了藝術的濾鏡，還原成了血肉模糊的真實。他說，那是一場史無前例的生命大遷徙，列車在風雪中顛簸了幾天幾夜，沿途的補給站連大人們都吃不飽，全靠內蒙古方面硬擠出來的奶粉和餅乾吊著一口氣。