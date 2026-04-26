李昌鈺 博士近日辭世，令我想起與神探一面之交。二〇〇八年十一月，我代表公司參加在康乃狄克州哈特福德（Hartford）舉行的全國小型企業創新研究大會，當時共有十一家聯邦機構及許多大小型科技企業與會。大會邀請了當地知名人士李昌鈺博士蒞臨作主題演講。

不幸開會前兩個月，雷曼兄弟公司破產，因次貸危機引起金融海嘯，成為一九三○年以來最嚴重的經濟大蕭條，因此神探演講的內容，專注在鼓勵企業界，將這次金融危機視為創新的跳板，強調「危機即轉機」。他談笑風生，不斷舉出過去一些轉危為機企業成功的案例，他演講內容也包括了幾張幻燈片，來分享他對台灣三一九槍擊案的看法，他說槍擊案也是「危機」，坦言鑑識報告受到多方政治壓力。

神探領導工作能力出眾，對企業界也有高瞻遠矚的期望。我們回顧一下二〇〇八年市場崩盤不久後，Netflix轉危為機，實現了從DVD租賃業務轉型為串流媒體技術的策略，一躍成為全球串流媒體娛樂領域的領導；IBM 加速了進軍雲端運算和數據分析領域的步伐；Uber顛覆傳統叫車系統，將乘客與閒置的私家車連接；Airbnb將閒置空房的「房東」與需要短租的「旅客」共享經濟。我想神探生前一定很欣慰，他又可列出更多轉危為機企業成功的案例。

太太希望我在機場等飛機和飛行中，能夠打發時間，閱讀她喜歡的書籍，因此每次出差都幫我準備「機場機上讀物」。這回她知道我會遇見神探，特地把神探口述的「神探李昌鈺破案實錄」放在我的隨身包中。

當天午餐時，有幸能和神探同桌閒聊，我將該書由公事包拿出放置大腿上，和神探合影留念（見圖）。我告訴李昌鈺博士：「太太建議我出差途中有空讀你這本書。」神探說：「你太太叫什麼名字？」我頓時錯愕不已，告訴他我太太的名字，沒想到神探叫我把書給他，他立刻由西裝口袋掏出一支筆，在第三頁空白頁右上方寫下老婆的名字惠存，並在左下方簽了他的大名。

這不正是神探一生堅持「讓證據說話」嗎？神探尊重事實，將功勞歸於應得的人，而正是這種寬廣的胸懷，造就了他美好特質，這不是又一次印證了神探的正直風趣和平易近人嗎？