父親喜歡音樂、戲曲，平時在家一時興起就吹笛子和簫，經常聽到他吹「蘇武牧羊」、「滿江紅」等樂曲。父親喜歡看戲，他總是牽著我的小手一起去戲院觀看，還教我學唱他最喜歡的京劇 唱段「甘露寺」。

受父親的影響，我從小對音樂、戲曲也非常感興趣，以致我從學生時代直至今日幾十年來，一直都是一名文藝愛好者。父親的教導和愛好及他的勤勞善良、堅韌不拔、誠實守信的優秀品格，讓我一生受益無窮。

一九五九年，我從開封市內的四初中考入南關四中高中部，由於離家比較遠需要住校，每周六下午回家，周日下午返校。那時候父親已經有病在身，而且當時國家已處於糧食較緊缺的情況。

住校不久，父親便不顧一天的勞累，從市內步行到四中去看望我，還給我帶來了他平時節省下來的糧票買的兩斤點心。從市內坐公共汽車只需要四分錢，可是這四分錢父親都不捨得花，硬是一步步走到四中來看我。看到站在我面前的父親頭上冒汗，氣喘吁吁，令我心痛不已。

父親拉著我的手，語重心長地叮囑我要好好學習，長大後要成為一個能自食其力的有用之人。我清楚記得，我在學校門口目送父親離開的時候，走了好遠的父親還不時回頭看我，父親的目光是那樣的親切、溫暖。

一九六○年二月十五日星期天下午，返校前我向躺在床上休息的父親告別，他硬撐著不適的身體下床送我，拉著我的手不肯放下，再一次叮囑我一定要好好學習，長大要成為一個自強不息的優秀人才，要我照顧好媽媽和自己，深情的目光一直盯著我看。

我走出院門戀戀不捨回頭望去，只見父親仍倚著門框向我揮手，我感到父親是那樣的親切和慈祥，深深感受到他對我的愛是如此深沉和厚重。

萬萬沒想到，這一幕竟是我與父親的訣別。十六日早上我正在學校上早自習，突然接到父親去世的噩耗，當年十七歲的我猶如五雷轟頂，茫然不知所措。父親在工作中兢兢業業、盡守職責、不辭勞苦、帶病堅持工作直至最後一天，終因積勞成疾，年僅四十七歲英年早逝。我失去了最疼愛我的父親，悲痛的心情無法言喻。

如今我看到一九五三年泛黃成績冊上父親的親筆簽名，忍不住熱淚滾滾、思緒萬千。我的父親是世界上最美最亮的那顆星，在他的有生之年，無時無刻都在關注著女兒的成長。

一首歌唱父親的歌曲唱出了我的心聲：「父親是兒那登天的梯，父親是那拉車的牛，看到你的背影我感受了堅韌，撫摸你的雙手我摸到了艱辛。人間的甘甜有十分你只嘗了三分，生活的苦澀有三分你卻吃了十分……。」我最敬愛的父親，這輩子做您的女兒我沒有做夠，央求您下輩子還做我的父親。（下）