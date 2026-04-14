每天睡前洗把澡，成了生活中的日常。晚飯後散步回家，跨進淋浴間，打開熱水，擰開花灑，水霧氤氳之中，洗淨全身疲乏，帶著舒適愜意，安然進入夢鄉。

前幾天，一個曾經一起下放農村的同學老王來電，邀約結伴回村舊地重遊，小住幾日，我欣然應允。放下電話時忽然想到，住在村裡，每天的洗澡怎麼辦？糾結猶豫之間，當年在農村洗「鍋澡」的景象又浮現在眼前。

那是上世紀六○年代末，中國各地掀起了知識青年到農村去接受再教育的熱潮，初中剛畢業的我們，作為「知識青年」被安排下放到江南圩區的一個村子。

這裡是河溝交錯的水稻種植區，村裡人口不多，民風淳樸。村頭有一個集體稻穀倉庫，也是生產隊的隊部，旁邊就是一個全村堆放雜物的土牆茅屋，裡面有一個土灶台，上面有一口大鐵鍋，直徑大概有四、五尺。從沒見過這麼大的鍋，該不會是農村大食堂用來煮大鍋飯的吧？

初到村裡，一切都很不適應。沒有自來水，只能到河裡取水飲用；沒有菜吃，就靠村民送點醃菜湊合。特別是洗澡，這裡沒有澡堂，夏天幹完農活，還能到河溝裡沖洗一下，冬天就成了問題。

一天，因冬修水利連續挑河泥出汗，多日沒洗澡，實在忍受不了，我向生產隊長請假要回城。他關切地問明原因後，笑著說：「別急，過兩天就能洗澡了。」我半信半疑，又無法反駁，只好放下回城的念頭。

第三天幹完農活快收工時，生產隊長叫住我和王同學，說：「今天能洗澡了，你們早點去，就在那間雜物土房裡。」我倆好奇地走過去，推開門，裡面瀰漫著一些水霧，一個村裡很有威望的大爺正在土灶前添加稻草秸稈，那口大鍋裡的水冒著熱氣。看我倆進來，大爺說，水熱了，可以洗了。我倆面面相覷，很是驚訝，在鍋裡洗澡？

大爺脫去衣服，從灶邊坐上灶台，慢慢轉身移到鐵鍋的熱水裡，轉頭招呼我們去洗。看到我們猶豫，大爺拿起鍋邊的幾塊厚厚的木板說：「沒關係，用這個墊在下面，不燙的。」我倆心懷忐忐忑地跨進鐵鍋，水溫恰好，用木板墊著，彎著雙腿，背靠鍋沿，三個人剛好一鍋。

我們和大爺一邊聊著，一邊用毛巾搓洗。三五分鐘的時辰，我們起身，擦乾穿衣離開時，見到隊長正在土房門口張羅著大家依次洗澡，先是村裡的男人和孩子陸續進來；到了傍晚，村中的婦女們才說說笑笑地向土房走去，她們應該是這「鍋澡」的最後一批「澡客」了。

這是我生平第一次洗鍋澡，之後還洗了幾次。雖然澡鍋空間侷促，洗時也不能痛快展開，但洗後還是有一種全身放鬆的感覺。村裡鍋澡開放時間並不固定，大多是在全村重體力農活之後才有這樣的「待遇」。

後來才知道，在當地，燒熱水的草秸很「金貴」，既是牲口飼料，又是農家肥料，還是建房材料，所以洗鍋澡不僅時間講究，燒草也是要算計的：用的草秸是最次的，鍋澡洗到一半時，就靠灶底的餘火保持水溫。一鍋水全村人用，最後的渾濁澡水也有用處，舀出後用木桶裝起來送到田裡當肥料。

第二年上調回城，就再也沒有洗過鍋澡，雖然只有短暫經歷，卻給我留下了難忘的記憶。本以為這種奇特的鍋澡只有當地才流行，後來經過了解，用鍋洗澡的習俗有著悠久歷史。

傳說鍋澡起源於春秋戰國，當時群雄並起，戰火紛爭，士兵在打仗行軍中，因冬天在水中洗澡太冷就發明了鍋浴，即煮上一大鍋水，士兵輪流泡熱水澡以解疲乏。後來鍋浴漸漸流入民間，尤其是江南一帶，形成一種獨特的民俗。前些年，曾經盛興這一傳統很長時間的蘇州常熟地區，還將鍋浴列入了當地的非物質文化遺產名錄。

前不久終於成行，開車前往，所到之處已今非昔比。當年的泥巴土路已建成柏油馬路，路上不時有轎車駛過，曾經的土坯茅屋也被一幢幢的兩三層小樓所替代。我們在一家民宿住了幾天，每天都能洗個熱水澡。

店家老闆是原生產隊長的兒子，聊起當年洗鍋澡的事，他說還記得他小時候光腚洗澡的情景。我提出想去看看那茅屋土灶大鍋，他笑稱那個「老骨董」早就拆掉了，「拆的時候父親堅持要留下那口鍋，說是集體財產，不能扔。他臨終時還惦記著那口鍋，要我們保存好。」隨後，他轉身指著家裡裝修一新的浴室說，「現在村裡家家都有洗澡間，也都裝了熱水器、浴霸，隨時可以洗澡。那口鐵鍋放了幾年後，被縣博物館徵集文物時送走了」。

聽著他的述說，憶起當年的景象，心中感慨萬分：腳下的這片土地，曾是鍋澡文化生根發芽的地方——那溫熱的水汽，那樸素的習俗，彷彿還在記憶中嫋嫋升騰。

而如今，一切都已日新月異，舊時的模樣在時光裡悄然翻篇。可無論面貌如何更改，那些沉澱下來的過往，終究沒有被歲月帶走。它們化作了一種獨特的印記，深深嵌進這方水土的肌理裡，成為一種帶著鄉土溫度的民俗符號，融入到華夏文明之中，生生不息，流傳永久。