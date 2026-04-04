在一所教會學校，三年一班的學生都聚精會神地專心聆聽班主任老師講語文課時，突然教室的門被打開了，是教導處的一名老師帶了一個小女孩走進教室，這名老師向班主任遞了個眼神，轉過身用手拍了拍女孩的肩膀，告訴女孩：「這就是妳的班級、妳的同學和老師。」班主任用溫和的語氣向大家介紹：「這名同學是來到我們班級的新朋友，從現在起她就是我們三年一班的成員，我們大家鼓掌歡迎她。」

女孩靦腆、膽怯，滿臉漲得通紅，用走調的聲音結結巴巴地說：「我叫任山梅，是山東XX小學四年級的學生，爸爸媽媽說怕我到上海讀書，跟不上，叫我上三年級，希望同學們莫要笑話我。」

任山梅的父母是道地的山東人，沒有什麼文化，只有做麵食的技能，來到上海餬口養家，只得擺了一個大餅、油條攤。他們起早摸黑發麵粉、生火，要搶在人們上班前把這些活都幹好，然後做大餅、煎油條提供給需要的顧客，忙活一整天，勉強養活一家人。除了父母，任山梅有兩個妹妹和一個小弟，一家六口就指望著這個大餅攤。

我每天上學都要經過任山梅的家門口，所以經常約她一同去學校。我們邊走邊聊天，她告訴我，下雨、颳風天，大餅油條的生意不好，一天沒賺到幾毛錢，生活不夠開支，父母往往會為了一點小事就爭吵，弟妹們都不敢作聲，她也沒有心思上課和專心做作業，雖然留了一級，仍然感到壓力太大，心中很難過、害怕。

當班主任知道任山梅的情況後，就向我布置了任務：負責幫助任山梅學習上的困難，並希望放學後讓我跟她一起完成家庭作業。她很會做家務，房子雖小，卻收拾得乾乾淨淨、井井有條，還燒了一大鍋泡飯，分別勺到四個碗中，中間放了兩個菜：一小碟辣椒醬和一塊紅色乳腐，弟妹們圍在一起吃飯。

突然，一個妹妹向弟弟喊道：「你怎麼可以用兩根筷子夾乳腐呢？」我聽了正疑惑，任山梅不好意思地說：「辣椒醬是一分錢買的，紅乳腐要兩分，媽媽只允許在夾乳腐時用一根筷子蘸著就飯，否則吃完了，下頓就沒了。」我真沒想到貧窮會給生活帶來如此的可憐和可怕。每逢過年過節，大餅油條也賣不動。在這樣的日子裡，任山梅的母親也會想盡辦法準備一點好吃的食物，分到每個盤子裡，只有很小的幾塊肉，一條魚放在中央是不可以動筷子的。

我確實是幸運的，初一起床，就看到了一個紅包，裡面有一元票面的兩張壓歲錢，我把它緊緊攥在手中，高興了一陣子，然後妥妥地放在內衣的一個口袋中，並用一個別針把袋口牢牢封住。

開學了，我又約任山梅一起去學校，得知她沒有任何壓歲錢，毫不猶豫地從內衣袋裡拿出了一元，塞進任山梅的手中，口中說道：「我倆平均分配，共同享受。」任山梅無論如何都不肯接受，我卻說：「那麼，我們就不是好朋友啦。」她才勉強收下。我倆雖然都是朦朧的少女，但是年少的情感總是純潔無暇、真摯誠懇的。

在以後的日子裡，我們一起做作業、複習功課、玩耍、聊天，任山梅的成績慢慢地提高，跟上了班級，一次期末考試分數都拿到了A，她臉上的笑容也增多了不少。她為了感謝我，偶爾會帶一根用油紙包好的老油條，塞進我的書包，有時也有半個烘焦的大餅。我知道這是她不捨得吃的珍貴食品，特意招待我的。

一次我不小心，右腳踝歪了，行走困難，任山梅每天都早早地來到我家門口，幫我背上書包，牽著我，讓我靠在她的肩膀上慢步前行，一直到我完全恢復。我們年齡雖還小，但是已經懂得了知恩圖報的道理，友情刻在了心中。（上）