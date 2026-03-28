一名母親的故事(上)

這名母親，既不像前人的峨嵋隊裡的狀元黃崇嘏那樣文章灑灑，也沒有像唐朝的平陽公主那樣組成的娘子軍，其銳莫摧，而是一名默默無聞的平凡中的偉大母親。

她是我一個遠房的親戚，育有五個兒女。大陸在上世紀五○年代到六○年代，正是經濟生活困難時期，在人們歡度春節的喜慶日子裡，這名母親卻鑽在牛群中用桶裝牛尿、撿牛屎，積肥賺工分。就這樣含辛茹苦地，將這群兒女撫育成人。

上世紀八○年代，大陸改革開放，這名遠房親戚移民來到美國紐約，為了子女們盡快來美團聚，夫婦起早摸黑，日夜拚搏，丈夫身體不堪重負，提前仙遊天國去了。剩下這名六十歲的老太婆，她沒有氣餒，她想著那群還在大陸的兒女，她要盡當母親的責任，讓他們移民來到美國團敘。

為此，日間她在衣廠上班，下班後再打點零工補助收入，並且在身上時刻帶著入籍問答一百條，強記硬背，吃飯時筷子畫桌，睡覺時手指畫被。老天不負有心人，來美五年後，她入籍了，接著五個兒女也移民來到美國團敘了，他們很快找到了工作，過著安定的生活。老太婆退休，該安享晚年了。

不久，二兒子、三兒子和小女兒都先後添了孩子，大家都盯上了這個免費保母，而展開了爭奪戰。最後，小女兒贏得勝利，因為她的丈夫在鄉親會裡是個小頭目，二兒子和三兒子退讓了。

老太婆退了租住的單房，搬到小女兒那裡，開始了哺育孫兒和家務的日夜辛勞。眼看孫兒肥肥胖胖地長大起來，進了幼兒園，老太婆心裡甜絲絲的。接著，小女兒又有了第二個孩子了，老太婆無怨無悔地接力賽跑。

母愛給了她無窮力量，心力不知疲地換來了孫子們快速長大，大的進入中學，小的入了小學，生活上已經能自行料理，不用婆婆操心了，老太婆只需打掃衛生，管理廚房的事就單純得多了。

一天，老太婆正在廚房洗菜，準備煮飯，女兒剛下班回來，就走進廚房說：「媽，以後我來煮飯，妳休息一下吧。」天生勞碌命的老太婆閒得發慌，反而感到辛苦，廚房裡洗菜等雜活她還是搶著幫忙，但是吃力不討好，總感到大家對自己的態度有些異樣。

有天一家人準備吃飯時，女婿竟然把飯桌掀翻，說是吃的菜滿口沙粒，就賭氣出門去了，為此女兒夫婦吵了幾天，還鬧著要離婚什麼的。老太婆感到自己在這個家已沒有利用價值，是一個多餘的人了，敝履最終是要被遺棄的。這名可敬的母親，抱著百般的無奈，離開了這個家。（上）