伊大的校園書香(上)

尤記得當年在台灣上大學時，我喜歡去圖書館做功課。因為寢室裡既小且熱，人多吵雜，還常有蚊蟲侵擾；而圖書館裡有寬大的桌子，明亮的燈光，還有電風扇，不時更有些漂亮的女生出現，將圖書館點綴得格外宜人。我有幾個室友醉翁之意不在酒，也經常邀約一道去圖書館。

顧名思義，圖書館都會有些藏書可供閱讀。不過我們大學的圖書館是封閉式的，想要借閱圖書需要搜尋索引卡，再填寫借書單，然後由工讀生幫忙取書，非常不方便，我僅嘗試數次，便覺意興闌珊。為圖省事，我最喜歡去一樓的閱覽室，隨意翻閱玻璃書櫃裡的大英百科全書。那時，學校圖書館藏書不多，書本的流通率甚低，我對該圖書館的印象是乏善可陳。

然而，當我到美國香檳伊利諾大學讀研究所時，才體會到圖書館對學術研究的重要性。伊大擁有全美規模第三大的圖書館，藏書超過一千四百萬冊，除了豐富的英文書籍之外，在中文古籍與東亞研究領域的資料均享有世界級的地位。上課時教授給作業，經常要求我們去圖書館查找資料。在浩瀚的書海中，偶爾還能不期發現令人驚艷的知識寶藏，一旦食髓知味，我便喜歡駐足在圖書館裡流連忘返。

伊大的圖書館採用開放形式，憑著一張學生證便可入館四處瀏覽。在八○年代初，伊大的圖書館裡處處都有電腦終端機，供使用者搜尋資料，在當時，這可算是舉世最先進的圖書館科技應用。若是本處無法找到某些書籍、文章或資料，圖書館還可免費代為向全美其他的圖書館借調。

伊大的圖書館的總館樓高十層，頂層第十樓的風光與其他樓層不同，除了架上滿滿的書之外，沿著牆邊，還有許多以鐵絲籠分隔的個人空間，每個隔間之內，有張小書桌及一盞檯燈。我以研究生的身分，也申請到一個可以上鎖的專屬空間。如此，在圖書館裡做研究非常方便。

校方給予學生充分的信任與尊重，平日進出圖書館，可以攜帶自己的書包與個人用品。館裡的書籍內藏有磁條，必須經由櫃台才能借出。若是有雅賊試圖將書偷偷藏於背包內帶走，經過出入口時，便會觸動檢測機，而使警鈴大響。

伊大的圖書館建立了圖書資源公平分享和人性化的管理。因為書架空間有限，圖書館內的藏書每本書僅保存一冊，若是想借閱的書已被借走，便可在電腦上預訂等候通知；已借出的書一但被人預約，期滿後就不得再續借。

作為圖書館的常客與書痴，我還關注到一項令人期待的有趣活動：每年圖書館都會舉辦一次大規模的Book Sales，圖書館裡遭淘汰的舊書與所收到重覆的書籍，會被整理出來，並以極低的價格拍賣 ，這是愛書人尋寶的最佳時機。

我與伊大圖書館的結緣，要從當工讀生開始。在早期的留學生 涯中，除了念理工科熱門系所的研究生能獲得系內提供的獎助學金外，文科生能拿到助學金的機會微乎其微。初到美國，將好不容易籌措到的學費與生活費存入銀行，看著存摺裡的數額一天天地縮減，常覺得心焦與無奈，只好省吃節用，過著捉襟見肘的日子，同時開始尋思如何能獲得一些收入。

根據美國移民 法，外籍學生在校外打工是屬非法，但是可以在校內的單位裡，合法地打每周不超過二十小時的零工。我看到學校圖書館招收工讀生的廣告，便立即前去報名。

因圖書館的人手不足，我立即受雇開始工作。當時的時薪為每小時三點二五美元，這對於生活用度不無小補。伊大的圖書館借閱者眾多，書籍的流通頗為頻繁，我的工作就是將還回來的書依序放回到書架上。我迅速學習了編碼目錄與書架擺放的方式，這對我之後找資料做研究大有幫助。