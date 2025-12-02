伊斯坦堡（Istanbul）是一座名副其實的貓城，貓悄無聲息地走在路人周邊；貓懶洋洋地坐在餐廳門口；貓蜷縮在小店的窗台上四處張望；貓暴躁地在市中心的廣場上大打出手；貓縮成毛茸茸的一團，慵懶地睡在安靜的小巷裡。牠們的每個動作都透露出貓獨有的高冷傲氣，彷彿擁有權威而又無憂無慮的貴族，牠們才是這個城市的主人。

從鄂圖曼帝國時期至今，伊斯坦堡人都有養貓的傳統，這種傳統來源於伊斯蘭教的影響——百分之九十以上的伊斯坦堡人都是穆斯林，貓在穆斯林中備受喜愛。穆罕默德生前非常喜歡貓，他認為貓是純潔乾淨的動物。

因此，貓有一種狗和許多別的動物都沒有的特權：牠們可以坐在人們用來祈禱的墊子上，也可以在清真寺裡隨便走動。不僅如此，因為以前的伊斯坦堡大多數建築都是木質的，老鼠喜歡啃木頭，所以貓抓老鼠的技能為保護城市建築立下了汗馬功勞。

養貓的傳統持續到了今天，現在的伊斯坦堡法律保護貓在城市裡生活的權利，傷害貓的人很有可能被判坐牢。人們在街上餵貓的行為已經成為了常態，每個伊斯坦堡人都在供養著牠們心中的好伙伴。

如同每個地方都會出名人，伊斯坦堡自然也會出名貓——他的大名叫Tombili。

Tombili這個名字是「胖」的意思，這隻貓當然也是名副其實的胖。體型並不是牠出名的原因，使牠名聲大噪的是「坐姿」，牠喜歡半臥在台階上，瞇著眼睛，翹著二郎腿，一隻前爪像胳膊一樣搭靠在牠背後高一點的台上，頗像一個在冬日曬太陽的老人。牠的坐姿透露著沉穩、自信而有智慧，像有講不完的故事。

牠不認生且親近人，因此贏得了人們的喜愛，也成為了伊斯坦堡卡德柯伊區的驕傲。可惜的是，Tombili因為患有腎衰竭，大約七歲時去世了，為了紀念牠，城市的人們向一名雕塑家請願做一個Tombili的雕塑。

到了伊斯坦堡的我馬不停蹄地開始行動起來，踏上了尋找貓雕塑的路程。我從歐洲區坐公交車到達碼頭，又坐船到了亞洲區，再坐公交車到達了一個偏僻的居民區；不巧導航又出了問題，大約兩個小時才見到了這雕塑（見圖）。路途「歷盡千辛」，甚至有一種翻山越嶺的感覺。

Tombili的故事一波三折。雕塑家成功完成了任務，把雕塑擺在了Tombili生前最喜歡坐的位置上。一個月後，不可思議的事發生了——雕像被偷了，世界各地的人們都在社交媒體上表達出義憤填膺的情緒，連土耳其 中央政府的一名政客都發了言：「他們偷走了Tombili的雕塑。他們視一切美好的事物為敵，只知道憎恨和戰爭。」駐在土耳其首都安卡拉的俄國大使館 也在社交媒體上表達了對此事的關注。

沒過幾天，Tombili的雕像又被送了回來，大家揣測是小偷良心發現，Tombili的粉絲們鬆了一口氣。一直到現在，雕像都安然無恙。

當我走近雕塑細看牠時，一隻貓突然從雕塑旁邊探出了頭，繞到雕塑前面開始喝擺在地上的一碗水。牠顯得比Tombili的雕像瘦小，這更加凸顯了Tombili生前胖乎乎的模樣。喝完水，這隻來拜訪Tombili雕塑的貓沒有馬上離開，似乎想多陪伴牠一會兒。

Tombili讓我想起了舅媽養的一隻貓，牠叫膘膘，今年去世了，牠在舅媽的寵愛下度過了十七年。牠和Tombili長得很像，我在北京時也喜歡和牠玩，或許膘膘能在喵星遇到Tombili這隻名貓吧。