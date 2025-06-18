一生難忘的恩師(上)

前陣子新聞報導，教廷選出天主教新教宗 良十四。他雖然是美國芝加哥人，卻有著豐富的南美宣教經歷。他從一九八五年，就以年輕傳教士身分到秘魯最赤貧的北部Chiclayo服務，一生最精華的歲月，從年輕到老都在那裡擔任宣教服務工作。新教宗熟諳多種語言，包括流利的西班牙語，二○一五年更成為秘魯公民，一直到二○二三年被前教宗方濟各召回才卸任赴梵蒂岡 。

這新教宗的經歷，讓我不禁回憶起在大學遇到、與教宗同樣有愛心的美國老師，那就是我大四畢業論文的導師棣慕華博士（Dr. Charles DeVol）。他是一位基督教宣教教授，早年先服務中國大陸二十年，後來餘生的三十年奉獻台灣學生和台灣人民。

棣教授父母都來自美國印第安納州，他的醫師父母早在清末民初時來到戰亂落後的中國，擔任宣教醫療工作。棣教授是在一九○三年左右誕生在江蘇南京六合區，他在中國完成小學教育，然後回到美國完成中學、大學教育，更在印第安納大學拿到生物博士學位。

在美國時，棣教授和師母Leora結婚，又帶著兩個女兒，試圖回到他過去生長的地方擔任宣教教師。不久之後遇到國共內戰，他們一家又只好逃回美國，在俄亥俄大學執教了幾年，又再次和師母兩人在一九五八年到台灣大學植物系執教，我就是在植物系認識了這位老師。棣教授個子清瘦，當時六十許，面帶微笑，和藹可親，一九六五到一九六六年，他教我們大三、大四的蕨類和微生物學。

在六○年代的台灣各大學校園，剛開始有海外留學歸國的教授，但很少看到白皮膚、高鼻子的真正洋人教授。棣教授雖是真正洋人，課堂教書卻用字正腔圓的南京官話，黑板可以寫中文，言談舉止就似我們的平常教師長輩。

我們上了幾周他的課，印象最深刻的是，他從來不談政治，也不論宗教，但是他卻常常忍不住，由植物各種、各地的分類說到大陸，自然而然表露出對那塊土地、那片山水、農村，和那裡百姓的熱愛，他還特別提到他曾在江西廬山採集稀有品種蕨類的研究報告。

當時台大 進了大門，右邊第一幢大樓是動植物館，是日治時代留下的舊建築物，叫「一號館」，現在已拆除重建成新穎現代大樓「生物科學館」。一九六五年三月，當一年一度杜鵑花盛開時，我們全系站在一號館外面的杜鵑花叢前留下合影（見圖），棣教授就是右邊最後面的那位微笑禿頂洋老人，我則是他左前方第二人（穿紅毛衣）。

棣教授告訴我們，他是中央日報訂戶，每晨看完天氣預報，才會來台大。因為乘公共汽車，得走一段路才能回家，所以他經常帶著一把大黑傘……。

一直到大學畢業、即將出國前夕，父親說棣教授在我大學首次寫英文畢業論文時諄諄善誘地教導，細心又從不厭倦，他要帶我去他府上親自辭行，表示謝意和敬重。

沒想到，棣教授和師母住在當時非常僻遠的景美鎮，公車到站，仍得走一段路，我們父女邊走邊詢問找路。當時他的鄰居用台語告訴我們，這對洋人老夫婦清廉節省，將大部分薪水全部捐獻他們社區的教堂，和台灣大學植物系的清寒學生。師母彈風琴，他也開始試用台語布道。

後來我到了美國，七○年代在訂閱的台大植物系會刊上，讀到棣教授在苗栗泰安採集到台灣獨特品種的鳳仙花，由此用學名「棣慕華鳯仙花」（Impatiens Devolii Huang）來紀念他。這種鳳仙花在兩千到兩千一百公尺潮濕林下成長，花不彎曲，常常三至六朵花齊放，非常美麗，如今受到台灣保育界的重視。這一年生的草本植物，現在普遍分布在台灣叢林深山，尤其是在雪覇國家公園處，給予台灣登山者意外的驚喜收穫。（上）