在日本的地鐵 上，常見人捧著漫畫書刊，或定睛沉思，或忍俊不禁。Manga（漫畫日語的讀法）這名詞，早已納入英文詞彙中，可見漫畫的影響力不小。

年少時在香港 ，稱漫畫為「公仔書」。我是功夫迷，常看上官小寶的「李小龍」系列，可惜內容較為暴力，不敢在師長面前閱讀， 所以「老夫子」才是我的摯愛。周末跟媽媽和舅父們到龍門大酒樓飲茶，吃飽飲足後，舅父們開始「刨」馬經，我便跑到樓下報紙攤買本「老夫子」上來，一飽眼褔。

七○年代的「老夫子」，以幽默逗笑的獨特造型，反映小市民心聲，筆鋒犀利，或責貶，或嘲諷，或調侃，令人捧腹大笑之餘，還會作回顧和反思。

老夫子和他的好朋友大番薯、秦先生、陳小姐和冤家老趙的形象，深入民心。他們除了那套經典的招牌衣服外，還常以不同的裝扮和身分出現各種場合，如今天是西裝筆挺的富商，明天會變成邋遢的乞丐。連「配角」也匠心獨具，精采百出：或穿喇叭褲、粗唇長髮的飛仔飛女，或凶神惡煞、無惡不作的社會敗類，或行事荒誕、扮相怪異的所謂新潮文化等等，令人過目不忘。

這些漫畫的特色是簡明淺白，老少咸宜；畫家的宗旨是懲惡揚善，正本清源。大事瑣事，好事壞事，皆可入畫，簡單幾筆，即勾勒出眾生百態，寥寥數語，可牽動喜怒哀樂，可說「老夫子」是七、八○年代香港人重要的精神食糧之一。

移民美國小鎮後，每年都要到唐人街「掃貨」一兩次，除了購買大量食物、用品和唱片外，當然少不了「老夫子」，而且不是一本，而是一大疊，補足每一期。

「老夫子」不僅香港人愛不釋手，連老外也喜歡。記得讀九年班生物課時，為了考察野花的品種，每學期老師都帶全班同學去露營一晚。這是大家最期待的活動，我也趁機帶幾本「老夫子」去，與老外們分享我們香港人的幽默。

起初他們一點都不覺得好笑，因為除了「對白」不懂外，連連環圖都看不明白。後來經我解釋，「老夫子」是遵從中文書籍的傳統格式，從右上角向下畫下去，而不像英文那樣從左上角起向右看。他們理解後，竟也成了「老夫子」的粉絲，大家笑作一團。

數十年後的今天，在香港街頭所剩無幾的報紙攤上，竟然還有「老夫子」售賣，力證了它的影響力和持久性。同時大家也知道，從前「老夫子」的作者本名王家禧，卻用了大兒子的名字王澤做筆名。

如今子執父筆，兩代王澤無縫銜接，繼續為我們提供風趣有益的娛樂和教育，實在難能可貴。

數年前，香港郵政 局為「老夫子」發行了特別紀念郵票，我也排隊買了一套，把這份陪著我成長的記憶，收藏在家裡和心中。