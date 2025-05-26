這是一件真實的事情。當年，我曾捲入一起案件，而且挺嚇人的，是一起被定性為「反革命」的案件。

那是上個世紀七○年代，我剛剛參加工作不久，車間的鉗工班裡，有一個退伍兵M，總是見他一聲不吭地在那修毛刺、打眼畫線，聽說此人腦子不太靈光，也就只能幹點這個。

僅舉一件小事為例，有次開完班會，師傅讓他去把窗戶打開。M先是用手推，推了幾下沒有推開，接著改用拳頭去砸，砸得「砰砰」直響，還是不行。師傅過來一看，簡直氣得七竅生煙，原來窗戶的插銷根本沒拔起來。

時間一長，接觸多了一點，可能我是剛來的吧，他會偶爾過來聊天，聊時表達能力卻是不弱，與幹活時完全兩樣，我覺得此人有點意思。當其得知我的家庭情況以後，聊得更是多了起來。

不久，一個廠休日，M約我一塊去頤和園划船。到了以後，M的父母和他的哥哥也在，這才知曉原來是人家一家子來玩，不知為何把我帶上？

在船上，M問我看過「第三帝國的興亡」沒有，要是沒有可以借我看看，挺不錯的一部書。我說已經看過了，M「哦」了一聲，接著又問看過「你到底要什麼」和「落角」嗎？我答：「看過。」我的回答可能有點讓M覺得意外，以上所說的幾本書當時都是內部發行，讀者面自然有限。

這裡交代一句：M的父親是國家某局的一位頭頭，他算得上是高幹子弟了。

那天，M的興致頗高，聊天之餘，不時趴在船頭嘴裡念叨著：「馬達轟轟響，機翼閃閃亮……。」這是當時內部上映的日本 批判電影「啊，海軍」裡面的一段歌詞，比較流行。

後來，有天下班，M又約我一塊吃飯，兩人來到交道口附近的康樂餐館，當年一家有名的餐廳。閒扯幾句之後，M突然問我：「你想沒想過主席百年之後，國家將會怎樣？」我聞言一愣，沒有回答。

M自顧自地說道：「上邊有壞人。」M的手指了指天，接著說下去：「因此，從現在開始，我們就要有所準備，先要成立一個組織，祕密的，完全由幹部子弟組成，平時分散，戰時集中，必要時上山打游擊。要知道，你我這些幹部子弟在將來的日子裡，要成為國家的中流砥柱。當然，組織是有紀律的，如果洩漏組織祕密或者背叛組織，必然受到制裁，組織內部設有鋤奸隊，就像當年的特科紅隊那樣。你知道吧？」

說句實話，這下我有點懵了。我們當時所受的教育是：所謂組織是有特定含義的黨組織或者團組織，沒有其他，祕密搞個組織，那算什麼？這時，我才覺得M要麼精神上確實出了問題，要麼思想上是個危險人物。

又過了些日子，某天傍晚，我在東風市場（今東安市場）偶遇M的母親，她將我拉到一邊，問起M平時和我們聊些什麼，做些什麼，臉上滿是焦慮。我浮皮潦草說了一點，沒說太多，以至事發之後有些後悔，如果當時和盤托出，引起他的家人警覺及早干預，或許不會發展到不可收拾。

該來的還是來了。一天，M突然不見了，誰都不知道去了哪裡，我心裡隱隱覺得可能有事發生。果不其然，轉天上夜班時，保衛科來人找我，神情嚴肅，說是有事，讓我跟著過去一趟。我心想這下遭了，果然出事了。

來到保衛科辦公室，只見桌子後面坐著兩個陌生人，其中一個歲數大些的自我介紹說是某某分局的，接著宣布：「M因組織反革命小集團已被逮捕，你要好好交代自己問題，坦白從寬，抗拒從嚴，何去何從，自己選擇。」天啊，類似的場景似乎過去只在電影裡面見過，而我怎麼搖身一變也成了階級敵人了？我趕緊聲明：「我可沒有加入他的什麼組織，更沒有進行什麼反革命活動。」

這時，那個年輕一點的警察厲聲喝道：「你說沒加入就沒加入啊？現在就是給你一個機會，看你能不能主動交代，要是由我們講出來，那就晚了。」我定了定神，把以往和M的幾次接觸情況詳詳細細講了出來。

講畢，那個老警察問我：「當時為什麼不把這些情況向組織匯報？」我說都怪自己階級鬥爭覺悟不高，沒當回事，所以沒講。小警察「哼」了一聲，來了一句：「要是你們的陰謀得逞，千百萬人頭就會落地。」我說我向毛主席保證，我根本就沒加入這個組織，你們可以去查。

最後，他們讓我把這些寫下來，寫完之後簽名，按手印，跟犯人似的。

時間到了後半夜，保衛科帶著我去了廠裡宿舍，安排車間的團支部書記與我單住一室；同時我被告知：不能上班，不能回家，聽候處理，我明白這是被隔離審查了。

接下來的一周時間裡，保衛科繼續找我訊問兩次，又寫兩次材料，這才結束審查。記得回到車間上班的那天、師傅悄悄對我說：「沒事了？你可給我記著，平時吃點、喝點，幹個私活啥的，都不算個事兒。千萬不能去反黨、反社會主義啊，那可是三反分子。」

據說，這起案件是當時區里的一件大案，牽涉到廠內、廠外十幾個幹部子弟，包括M的哥哥。M被押回廠裡接受批鬥時，宣布的罪名是現行反革命，不戴帽子。至於我，最終倒是沒有什麼處理，照常上班，照常幹活，只是把我的基幹民兵降格為普通民兵了。