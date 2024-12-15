我有六本護照 ，除了第一本外，其他五本都是美國國務院簽發的，四本過期作廢，目前的有效護照只有一本。而我的第一本護照，卻是一九六三年在台灣的中華民國 外交部發給的，這也是我人生的一個重大里程碑。這年我大學畢業，生平第一次離開和父母、弟弟妹妹們一起生活了二十二年的家，告別了在台灣的親友、一同成長的同學們，和熟悉的城市，離鄉背井地單獨一個人赴美。

那年六月裡我自台灣大學畢業，七月裡，取得洛杉磯加大簽發的F-一入學許可，和免學費證明，又參加了教育部主辦的自費留學考試。通過後，父親陪同我去教育部，見那時高等教育司王亞權司長，她既是父親在草山革命實踐研究院受訓時的同班，也曾經是我在台北二女中求學時的校長。她查閱了我的證件後，在我的留學護照申請書上欣然地簽了字蓋了章，我再據該證件到外交部申請正式護照。

父母費力地張羅了兩千美元，這是美國大使館要求的保證金，由銀行開匯票證明。那時中華民國和美國還具有正式外交關係，在聯合國尚有安理會五大理事國之一的資格，並享有多達六十四個邦交國，如今的邦交國只剩下當時的六分之一。

八月裡我預約簽證 的日期到了，按時去美國大使館，由簽證組主任接見並面試，一番常態的問答之後，相當順利地取得簽證。終於在九月成行，乘西北航空公司留學包機，經東京，在阿拉斯加州安克拉治市入境，九月二日到達洛杉磯。

這本護照是墨綠色的，封面燙有銀色國徽，和金色正楷直行書寫「中華民國護照」字樣，內頁日期是「中華民國五十二年七月十九日」。第一頁有我的中文名字和前往國家名（見圖），我的護照號碼是「台伍貳字第○三百七十號」，我推想這是那年外交部簽發的第三百七十本護照。似乎那個年代出國申請護照的需求並不太多，那年到七月份才發了三百七十本。第二頁內容同上，但是英文及法文的。

第三頁是我的大頭照，及本人中英文簽名。第四頁是中文我的出生年月日、出生地、籍貫、身高、職業和婚姻狀況。第五頁內容同上，為英、法文。

第六頁則以中英文註明護照事由（留學）、簽發根據（教育部核准）、有效期（三年）、簽發日期、簽發機關，下方還註明護照費新台幣一百零一圓，但卻貼了四張五十圓及一張十圓的稅花，到底實際繳了多少錢，如今已不復記憶，也不重要了。第七頁是外交部簽章，註明於護照有效期內，准予進入中華民國臺灣省。第八至十二頁是為以後延期和加簽等用。

第十三頁才是赴美的簽證，上面紅色圓形公章上寫的是「台北美利堅共和國大使館」Embassy of the United States of America, Taipei， 和長方形藍色印章，註明為F-一非移民簽證，有效日期由一九六三年至一九六七年八月二十九日（四年），還有我的姓名、美國大使館副領事Richard R. Hart先生簽名蓋章，並手寫前往學校校名：洛杉磯加州大學（University of California, Los Angeles）。

我非常珍惜這本護照，不光是因為它是我的第一本護照，具有許多我的「第一次」以及當年的正式照片以外，它還代表了自一九七九年中美斷交之後，只能在歷史文獻裡看到的那個時代背景。雖然經過了六十多年，這本護照看來還像嶄新的一樣，它的大半歲月都躺在銀行保險箱裡，只被用過一次，但卻是我人生很重要的一次，它不但是我個人里程碑的紀念，也是世界政治局勢變遷的見證。