一九九四年一月二十六號,我登上美國西北航空公司的飛機,去底特律,然後轉機到蘭辛市(Lansing)。那裡有丈夫志軍在密西根州 立大學攻讀數學博士,我去伴讀。

飛機騰空而起,城市的高樓大廈和彎曲的海岸線漸漸遠去、消逝。環顧周圍,乘客多是高鼻子藍眼睛的外國人,空姐推著裝滿西餐的餐車,問我「Chicken or beef(雞肉還是牛肉)?」我這才真切地意識到,自己正在去一個完全陌生的地方,而不是乘船過長江,從江北到方言和飲食大同小異的江南。

到達蘭辛時,已是夜晚,上弦月緊靠機翼,彷彿伸手就可摘取。走出機艙,蘭辛坐落在一片雪原之中。在積雪清除的小徑盡頭,志軍手捧一束鮮花,站在寒風裡等我,五個月不見,他的頭髮長得比我的還長。志軍和我一人推一個行李箱,坐汽車去密西根州大學生村。車外明晃晃的路燈和黑白的風景掠過,這就是美國了。

沿著兩邊堆滿積雪的小路,在昏黃的路燈光裡,我走進公寓,暖氣迎面撲來,外面冰天雪地,室內卻溫暖如春。寬敞的房間,奶黃的牆壁,毛茸茸的地毯,我從客廳跑到臥室,從臥室轉到廚房。「真寬敞!我們就住在這裡嗎?」我問。志軍笑嘻嘻地點頭,擁抱我,驕傲地說:「這就是我們的家了。」自上大學就住在集體宿舍的我,幸福得如墜入天堂。

興奮和時差使我一宿未眠。清晨推開門,沒有看見一棵櫻桃樹。在宜城時,看到志軍來信的信封上寫著cherry lane(櫻桃巷),我以為小巷兩旁一定種滿櫻桃。

眼前卻是雪白的世界,厚厚的積雪及膝,我生長在南方,第一次見到這麼厚的雪。門前的停車變成起伏的小雪丘,屋頂像廚師戴著高高的白帽,樹木和路燈裹上銀裝。

公寓是統一的兩層樓紅磚房,每四棟樓的後牆圍成一個花園。此時園裡白雪覆蓋,沒有一個腳印,靜候我的雙腳來描繪。

學生村背靠密西根州大校園,前面兩條大路交匯,把學生村圍成一個世外桃源。路旁都是大雪覆蓋的松林,西面有一個白色尖頂教堂,不遠處火車鳴笛而過。

幾天後,我穿過馬路,去教堂上免費的英文課。當降落到美國土地,需要聽或說英文時,方知這些年學的英語都是茶壺裡的餃子--倒不出來。那些調皮的詞彙或與你捉迷藏,或者忙著與中文鬥功夫。我好像是個聾啞人。

英文課教室在安靜教堂的二樓,二十多個學生,像開座談會一樣,圍坐大廳。老師是一位頭髮花白的退休小學英語女教師瑪麗,她和藹可親,說話誇張地緩慢,好像我們是剛入學的小孩子。

我們做完簡單的閱讀理解,然後聽她聊天。她說她的哥哥也是小學英文教師,可她哥哥的工資比她高兩萬。「沒辦法,生活裡總有一些不公平。」她聳聳肩,停頓一下,又說:「不高興的時候,我就吃冰淇淋。」她微笑起來,嫵媚地眨眨眼,「冰淇淋是我最好的朋友。」

一個月後,我離開英文班。瑪麗讓松江帶話,問我為什麼沒去上課。全班二十多個學生,因為是免費課程,學生們進進出出,每天不固定、不點名,她居然記得我、關心我,這讓我很驚訝。

我回到課堂,向瑪麗解釋:「你的課太慢了,並且課堂會話的機會不多。我需要在短時間裡快速提高自己的英文聽說能力。」我第一次用英文說這麼長的句子,緊張得結結巴巴。

瑪麗沒有因為我直率抱怨的言語而生氣,她微笑著用手示意我不要著急,慢慢說,然後告訴我市成人教育中心有更多的ESL課程選擇,「也是免費的。」她拉長腔調強調「免費」一詞,或許她只是在陳說一個事實,我卻不好意思地漲紅臉,以為她在嘲笑中國人喜歡占便宜。

我有時隨松江的車去成人教育中心學英文。松江來自湖南,性格爽朗大膽。其時她剛拿到駕照 ,第一次上高速到市區,我擔心地問:「迷路了怎麼辦?」她說:「沒關係,迷路了就在下個出口出來,左轉,再上高速。」她毫不畏懼。

更多的時候,我隨志軍到學校。我們穿著羽絨服,戴著羽絨帽和厚手套,騎自行車穿過松林間的人行道,到數學系,志軍去上課,我去語音室學英語,跟著一盤一盤的磁帶練習聽力。他系裡的同事開玩笑:「你這真是名副其實的伴讀呀」。

到四月,雪停了。校園外的紅松河上的冰融化,河水如透明的綠色絲帶在雪原間蜿蜒。春天來得很快,彷彿一夜間,和暖的氣流就占領了大地,積雪融化,草坪長滿嫩綠青草。美國學生們迫不及待地脫去冬裝,換上春服,有的甚至穿上短褲。

門前的櫻桃巷裡沒有盛開的櫻花,卻有粉紅的玉蘭點綴,別有一番情趣。屋後的花園綠草如茵,年輕的母親推著小孩蕩鞦韆,松鼠在樹枝上追逐。

我的英文聽說和詞彙都有進步,我開始準備托福考試。看著美麗的校園,校園裡朝氣蓬勃的學生,我想加入其中,沒有什麼比這更讓我動心的事情了。

一天松江打來電話,興奮地大聲說:「趕快去拿蘋果,就在洗衣房外面。」「什麼蘋果?」「農場送給我們的。我們快去,帶上洗衣筐!」

人們像我一樣,奔向洗衣房。只見洗衣房外,靠牆堆積的大紅蘋果如山,人們喜笑顏開,把新鮮光亮的蘋果裝進筐子。我問松江到哪裡付錢,她笑著說:「都是免費的,附近農場送來的。」我端著滿筐的蘋果,感慨這真像共產主義啊。我說:「這麼多蘋果怎麼吃得完?」松江說:「周末到我家來,我教你做蘋果餅。」

送走蘋果纍纍的豐收季節,聖誕節 在雪花飄飄中來了。「Let it snow,Let it snow,Let it snow!」雪下吧,下吧,下吧,到處傳來聖誕歌曲,家家戶戶彩燈閃爍,空中升起煙火。聖誕樹的松香滿屋。

一夜大雪無聲,又是一個雪白的嶄新世界,我的托福成績也出來了。