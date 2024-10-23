我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

ASML執行長：美無論誰當總統 將對中加大力度施壓並設限

蘭辛的雪

潘莉

一九九四年一月二十六號，我登上美國西北航空公司的飛機，去底特律，然後轉機到蘭辛市（Lansing）。那裡有丈夫志軍在密西根州立大學攻讀數學博士，我去伴讀。

飛機騰空而起，城市的高樓大廈和彎曲的海岸線漸漸遠去、消逝。環顧周圍，乘客多是高鼻子藍眼睛的外國人，空姐推著裝滿西餐的餐車，問我「Chicken or beef（雞肉還是牛肉）？」我這才真切地意識到，自己正在去一個完全陌生的地方，而不是乘船過長江，從江北到方言和飲食大同小異的江南。

到達蘭辛時，已是夜晚，上弦月緊靠機翼，彷彿伸手就可摘取。走出機艙，蘭辛坐落在一片雪原之中。在積雪清除的小徑盡頭，志軍手捧一束鮮花，站在寒風裡等我，五個月不見，他的頭髮長得比我的還長。志軍和我一人推一個行李箱，坐汽車去密西根州大學生村。車外明晃晃的路燈和黑白的風景掠過，這就是美國了。

沿著兩邊堆滿積雪的小路，在昏黃的路燈光裡，我走進公寓，暖氣迎面撲來，外面冰天雪地，室內卻溫暖如春。寬敞的房間，奶黃的牆壁，毛茸茸的地毯，我從客廳跑到臥室，從臥室轉到廚房。「真寬敞！我們就住在這裡嗎？」我問。志軍笑嘻嘻地點頭，擁抱我，驕傲地說：「這就是我們的家了。」自上大學就住在集體宿舍的我，幸福得如墜入天堂。

興奮和時差使我一宿未眠。清晨推開門，沒有看見一棵櫻桃樹。在宜城時，看到志軍來信的信封上寫著cherry lane（櫻桃巷），我以為小巷兩旁一定種滿櫻桃。

眼前卻是雪白的世界，厚厚的積雪及膝，我生長在南方，第一次見到這麼厚的雪。門前的停車變成起伏的小雪丘，屋頂像廚師戴著高高的白帽，樹木和路燈裹上銀裝。

公寓是統一的兩層樓紅磚房，每四棟樓的後牆圍成一個花園。此時園裡白雪覆蓋，沒有一個腳印，靜候我的雙腳來描繪。

學生村背靠密西根州大校園，前面兩條大路交匯，把學生村圍成一個世外桃源。路旁都是大雪覆蓋的松林，西面有一個白色尖頂教堂，不遠處火車鳴笛而過。

幾天後，我穿過馬路，去教堂上免費的英文課。當降落到美國土地，需要聽或說英文時，方知這些年學的英語都是茶壺裡的餃子--倒不出來。那些調皮的詞彙或與你捉迷藏，或者忙著與中文鬥功夫。我好像是個聾啞人。

英文課教室在安靜教堂的二樓，二十多個學生，像開座談會一樣，圍坐大廳。老師是一位頭髮花白的退休小學英語女教師瑪麗，她和藹可親，說話誇張地緩慢，好像我們是剛入學的小孩子。

我們做完簡單的閱讀理解，然後聽她聊天。她說她的哥哥也是小學英文教師，可她哥哥的工資比她高兩萬。「沒辦法，生活裡總有一些不公平。」她聳聳肩，停頓一下，又說：「不高興的時候，我就吃冰淇淋。」她微笑起來，嫵媚地眨眨眼，「冰淇淋是我最好的朋友。」

一個月後，我離開英文班。瑪麗讓松江帶話，問我為什麼沒去上課。全班二十多個學生，因為是免費課程，學生們進進出出，每天不固定、不點名，她居然記得我、關心我，這讓我很驚訝。

我回到課堂，向瑪麗解釋：「你的課太慢了，並且課堂會話的機會不多。我需要在短時間裡快速提高自己的英文聽說能力。」我第一次用英文說這麼長的句子，緊張得結結巴巴。

瑪麗沒有因為我直率抱怨的言語而生氣，她微笑著用手示意我不要著急，慢慢說，然後告訴我市成人教育中心有更多的ESL課程選擇，「也是免費的。」她拉長腔調強調「免費」一詞，或許她只是在陳說一個事實，我卻不好意思地漲紅臉，以為她在嘲笑中國人喜歡占便宜。

我有時隨松江的車去成人教育中心學英文。松江來自湖南，性格爽朗大膽。其時她剛拿到駕照，第一次上高速到市區，我擔心地問：「迷路了怎麼辦？」她說：「沒關係，迷路了就在下個出口出來，左轉，再上高速。」她毫不畏懼。

更多的時候，我隨志軍到學校。我們穿著羽絨服，戴著羽絨帽和厚手套，騎自行車穿過松林間的人行道，到數學系，志軍去上課，我去語音室學英語，跟著一盤一盤的磁帶練習聽力。他系裡的同事開玩笑：「你這真是名副其實的伴讀呀」。

到四月，雪停了。校園外的紅松河上的冰融化，河水如透明的綠色絲帶在雪原間蜿蜒。春天來得很快，彷彿一夜間，和暖的氣流就占領了大地，積雪融化，草坪長滿嫩綠青草。美國學生們迫不及待地脫去冬裝，換上春服，有的甚至穿上短褲。

門前的櫻桃巷裡沒有盛開的櫻花，卻有粉紅的玉蘭點綴，別有一番情趣。屋後的花園綠草如茵，年輕的母親推著小孩蕩鞦韆，松鼠在樹枝上追逐。

我的英文聽說和詞彙都有進步，我開始準備托福考試。看著美麗的校園，校園裡朝氣蓬勃的學生，我想加入其中，沒有什麼比這更讓我動心的事情了。

一天松江打來電話，興奮地大聲說：「趕快去拿蘋果，就在洗衣房外面。」「什麼蘋果？」「農場送給我們的。我們快去，帶上洗衣筐！」

人們像我一樣，奔向洗衣房。只見洗衣房外，靠牆堆積的大紅蘋果如山，人們喜笑顏開，把新鮮光亮的蘋果裝進筐子。我問松江到哪裡付錢，她笑著說：「都是免費的，附近農場送來的。」我端著滿筐的蘋果，感慨這真像共產主義啊。我說：「這麼多蘋果怎麼吃得完？」松江說：「周末到我家來，我教你做蘋果餅。」

送走蘋果纍纍的豐收季節，聖誕節在雪花飄飄中來了。「Let it snow，Let it snow，Let it snow！」雪下吧，下吧，下吧，到處傳來聖誕歌曲，家家戶戶彩燈閃爍，空中升起煙火。聖誕樹的松香滿屋。

一夜大雪無聲，又是一個雪白的嶄新世界，我的托福成績也出來了。

密西根州 駕照 聖誕節

上一則

後悔離婚的女人（下）

下一則

萬聖節的回憶

延伸閱讀

蘋果傳曾與BYD合作開發長續航電動車電池

蘋果傳曾與BYD合作開發長續航電動車電池
家族因政治對立 華茲是最新一例 川普也嘗過苦頭

家族因政治對立 華茲是最新一例 川普也嘗過苦頭
三折機不夠看 蘋果有意開發四折機

三折機不夠看 蘋果有意開發四折機
國際鬧鬼熱點名單 費城東部州立監獄居第二

國際鬧鬼熱點名單 費城東部州立監獄居第二

熱門新聞

岳華飾演大醉俠「范大悲」。（圖／王正方提供）

大醉俠是新武俠電影的濫觴

2024-10-20 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（上）

2024-10-21 02:02
圖／黛安

後悔離婚的女人（下）

2024-10-22 02:02

在巴西出意外

2024-10-18 02:02

來不及穿上的婚紗

2024-10-17 02:01
台灣中央大學將頒給愛阿華大學「國際寫作計畫」共同創辦人聶華苓名譽博士學位。(圖：愛阿華大學提供)

「文壇永遠的母親」聶華苓逝世 作家袁瓊瓊因她打開思維

2024-10-21 17:02

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制

金融時報：台積電已通知美國 中國恐違反AI晶片管制