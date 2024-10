塞維亞的理髮師(The Barber Of Seville)這齣歌劇 ,是著名的義大利 作曲家羅西尼(Gioachino Antonio Rossini)的傑作。我第一次聽到歌劇的序曲(Overture),是七十年前在一艘美國的驅逐艦上。

我當時是初中一年級的學生,教英文的老師以前在韓戰時當過美軍的翻譯官,為了增進大家學英語的興趣,他安排一次到美軍軍艦上訪問交流,班上有三十多人參加。星期六一早,大家在台北火車站集合,乘火車到基隆,再排隊走到港口的碼頭,此時美軍驅逐艦派出的幾艘小艇已在等候。我們魚貫上艇,開到在港外停泊的軍艦,然後大家攀爬魚網狀的繩梯上了船。

驅逐艦雖然在軍艦中算是小號的船艦,但對我們這群十一、二歲的小男孩而言,確實是個龐然大物。我們繞著甲板走了一圈,見識到艦炮、重機槍、深水炸彈及發射器,人人都震撼不已。又走進船艙控制室,有許多看不懂的儀表排列著,再下去到機房見到好幾個龐然大物,才知道那些都是鍋爐,主控船隻的動力。官兵們的宿舍和餐廳也讓我們參觀,水兵們都是三人上下舖,士官好些是兩人上下舖,軍官則有單間的房間,真的是等級森嚴。

正當大家都被壯觀的軍艦所折服和仰慕之時,我們又被帶到會議室,由中校艦長威廉姆斯(Commander Williams)個別接見,他很親切地跟每個人問好,我們也在此時把早已背好的英文句子流利地說出:「Good morning」、「My name is …」、「How are you?」然後大家入座,水兵們發給每人一個甜筒巧克力奶油霜淇淋,那可真正是美味,比台北「小美」冰淇淋要好吃不知多少倍!

此時前面的大銀幕開始放映卡通片,那年代電視尚未普及,大部分人家裡只有收音機,彩色電視一播放,還有音樂匹配,每個人都是第一次體驗,不禁都目瞪口呆起來。

卡通片演的是兔寶寶(Buggs Bunny)幫光頭仔(Elmer Fudd)理髮的故事,配的音樂正是有名的塞維亞的理髮師。只見兔寶寶隨著音樂在光頭兩邊塗抹白沫洗髮精,又在光頭頂上按著音樂節拍敲打,隨後塗上一層白漿,光頭仔的頭上居然長出了花朵,使他大怒,抄起刀子追殺兔寶寶,兔寶寶隨著音樂抓起一把大刀,反身追殺光頭仔;他又一轉身拿起手槍反追兔寶寶;兔寶寶逃了幾步又隨著音樂拿起長槍反追;光頭仔逃了幾步又抓起機關槍反追;兔寶寶則抱起一門炮,光頭仔則抱起大炮。這些情節全都絲絲入扣地配著跳躍的音符,讓我們大笑不已。

這是我頭一次觀看卡通片,也第一次聆聽到美妙的古典音樂,從此以後就愛上了卡通,也正式啓蒙了我對古典音樂的沉迷。

後來還發生了一件有趣的事。我大學畢業後服兵役時,就在台中成功嶺的預備第一師的支援指揮部,雖然是官階最低的少尉,還是軍官,就餐時就和上校指揮官及其他的中校、少校們同桌。

那時電視也已普及,每星期日中午會放半小時的兔寶寶卡通影片,可是那時正是開飯時間,我只好報告指揮官准許我晚十分鐘去餐桌,當然大家都開動不會等我的,為了觀看十分鐘的兔寶寶卡通,我就不在乎吃些剩菜了。指揮官老是笑話我,這麼大的人了還那麼喜愛卡通片,他哪裡知道其中的原委呢?