塞維亞的理髮師（The Barber Of Seville）這齣歌劇 ，是著名的義大利 作曲家羅西尼（Gioachino Antonio Rossini）的傑作。我第一次聽到歌劇的序曲（Overture），是七十年前在一艘美國的驅逐艦上。

我當時是初中一年級的學生，教英文的老師以前在韓戰時當過美軍的翻譯官，為了增進大家學英語的興趣，他安排一次到美軍軍艦上訪問交流，班上有三十多人參加。星期六一早，大家在台北火車站集合，乘火車到基隆，再排隊走到港口的碼頭，此時美軍驅逐艦派出的幾艘小艇已在等候。我們魚貫上艇，開到在港外停泊的軍艦，然後大家攀爬魚網狀的繩梯上了船。

驅逐艦雖然在軍艦中算是小號的船艦，但對我們這群十一、二歲的小男孩而言，確實是個龐然大物。我們繞著甲板走了一圈，見識到艦炮、重機槍、深水炸彈及發射器，人人都震撼不已。又走進船艙控制室，有許多看不懂的儀表排列著，再下去到機房見到好幾個龐然大物，才知道那些都是鍋爐，主控船隻的動力。官兵們的宿舍和餐廳也讓我們參觀，水兵們都是三人上下舖，士官好些是兩人上下舖，軍官則有單間的房間，真的是等級森嚴。

正當大家都被壯觀的軍艦所折服和仰慕之時，我們又被帶到會議室，由中校艦長威廉姆斯（Commander Williams）個別接見，他很親切地跟每個人問好，我們也在此時把早已背好的英文句子流利地說出：「Good morning」、「My name is …」、「How are you？」然後大家入座，水兵們發給每人一個甜筒巧克力奶油霜淇淋，那可真正是美味，比台北「小美」冰淇淋要好吃不知多少倍！

此時前面的大銀幕開始放映卡通片，那年代電視尚未普及，大部分人家裡只有收音機，彩色電視一播放，還有音樂匹配，每個人都是第一次體驗，不禁都目瞪口呆起來。

卡通片演的是兔寶寶（Buggs Bunny）幫光頭仔（Elmer Fudd）理髮的故事，配的音樂正是有名的塞維亞的理髮師。只見兔寶寶隨著音樂在光頭兩邊塗抹白沫洗髮精，又在光頭頂上按著音樂節拍敲打，隨後塗上一層白漿，光頭仔的頭上居然長出了花朵，使他大怒，抄起刀子追殺兔寶寶，兔寶寶隨著音樂抓起一把大刀，反身追殺光頭仔；他又一轉身拿起手槍反追兔寶寶；兔寶寶逃了幾步又隨著音樂拿起長槍反追；光頭仔逃了幾步又抓起機關槍反追；兔寶寶則抱起一門炮，光頭仔則抱起大炮。這些情節全都絲絲入扣地配著跳躍的音符，讓我們大笑不已。

這是我頭一次觀看卡通片，也第一次聆聽到美妙的古典音樂，從此以後就愛上了卡通，也正式啓蒙了我對古典音樂的沉迷。

後來還發生了一件有趣的事。我大學畢業後服兵役時，就在台中成功嶺的預備第一師的支援指揮部，雖然是官階最低的少尉，還是軍官，就餐時就和上校指揮官及其他的中校、少校們同桌。

那時電視也已普及，每星期日中午會放半小時的兔寶寶卡通影片，可是那時正是開飯時間，我只好報告指揮官准許我晚十分鐘去餐桌，當然大家都開動不會等我的，為了觀看十分鐘的兔寶寶卡通，我就不在乎吃些剩菜了。指揮官老是笑話我，這麼大的人了還那麼喜愛卡通片，他哪裡知道其中的原委呢？