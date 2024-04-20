選用

小小的碎米珠子，我一向對它特別鍾愛。我喜歡它五彩繽粉的各種顏色，在陽光和光線充足時，它會自然地折射出美麗、燦爛、光芒萬丈的波紋。我更喜愛用它編織、打造成各種各樣的擺式，如掛在聖誕樹上的小燈籠、小月亮、小星星等裝飾品，還可以用結構奇巧的方法做成耳環(見圖)、戒指、手鍊、胸針等可愛的物件，還能組成美麗圖案釘在衣服和長裙上，襯托這些服裝的高貴、優雅和華麗。

回首童年，我住在上海南市區（現在併入黃浦區）老城煌廟附近，我的小學和中學地址在城煌廟的前門對面街道旁邊，我家卻住在城煌廟的後門，所以每天上、下學都要橫穿整個城煌廟。上個世紀四、五○年代，那時城煌廟就挺熱鬧、繁華的。

實質上城煌廟是在一個大商業中心環環包圍之中，裡面有不少的店面，也有很多小商小販小攤子。其中有一個小攤子上擺滿了琳瑯滿目、眼花撩亂、稀奇古怪、各種顏色的碎米珠子，招攬不少人群，很多小姑娘都圍繞在攤位的四周，討論著自己喜歡的珠子；有的指這種好看，有的說那樣美麗，又聽到姑娘們講，要把零用錢和早餐費都省下來買這些喜愛的珠子。每當我走到這攤位前，腳步自然地停下來，彷彿腿邁不開、腳也走不動了。看到有人拿出一、兩分錢在選擇珠子，我用羨慕的眼光看著她，心想我也要買。

從此以後，我偶爾得到一點零花錢，或者家裡早餐沒有提供泡飯時，也能拿到兩分錢買大餅油條的早餐費，把這些錢積攢在一起，可以買到我喜歡的碎米珠子。雖然早晨要餓著肚子去上學，但是，我高興的心情和興奮的情緒早已勝過挨餓的感覺。

我看著桌子上擺放著心愛的碎米珠子，好過癮呀！不由地臉上洋溢著笑容，腦門中構思出各種造型的圖案，碎米珠子就成了各種形狀的藝術品。看著這些打造出來的物件，心中充滿了自豪和喜悅。

對面街鄰知道我喜愛穿珠花，讓我在星期六、日二天去她家幫忙加工，做耶穌基督信仰者佩戴的十字架珠鏈。因為我對穿珠花有極大的興趣，我認真仔細、一絲不苟地對待每串珠鏈，一顆一顆的珠子經過我的手編織後，成為一批一批的珠鏈，得到了買家的一致好評，也讓對面街鄰的生意愈做愈紅火。

上個世紀五○年代，中國剛解放不久，基督教還在上海廣泛流行，有很多外國傳教士仍然旅住在中國，上海有很多教堂、教會學校，基督徒們每個星期天都會戴上十字架珠鏈到教堂舉行彌撒活動。我們能做出珠鏈為他們服務，心中也挺高興的。

九○年代初，我來到美國探親。無意中，看到舊金山 的一家珠花商店打出了廣告：他們需要收購用碎米珠子穿出的各式耳環，如有興趣的朋友可以和這家珠花店聯繫。

正合我的愛好和心意，於是立即告訴他們，我可以試試看，並要求商店提供一些圖案和製作的方法。商家給我寄來了樣品，同時也希望我能創新和拓展更好看的耳環，讓他們的生意得到進一步的提升和發展。不過，穿耳環的材料需要我自己去採購和斟酌。

仔細觀看和研究耳環的樣品之後，我立即忙碌起來。要採購顏色不同、大小不一、形狀不等的各式珠子和尼龍絲線，必須要去很多商鋪尋找，我只得央求我的女婿在他休息的日子，開車帶著我走遍聖地牙哥 大街小巷，我們去了市區、老鎮、新型市場……，終於把需要的材料置備完美、齊全。

我首先捉摸著圖案，認真地察看和研究一番，在摸索的過程中穿出了一副「紅珊瑚」耳環，自我感覺良好，寄到商店檢驗審查。商店回應：「不行、沒有達到標準」，要我重新再寄一副。第一次沒有通過，是正常的，也是在情理之中。

經過努力，於是我又寄出了第二副耳環，結果又是一次失敗，商家告訴我，耳環下面九條墜擺看上去要自然擺動，輕鬆活潑，不能有僵硬和鬆垮的現象，同時向我提出了不少意見和建議。

我沒有氣餒，也不灰心，繼續努力，每穿一條墜掛，就耐心地扦查手上的尼龍絲線是否帶得太緊和過鬆？尼龍線繃得過緊，就會有僵硬、不自然的感覺，如果鬆了，又會出現鬆鬆垮垮似乎要跌落的現象，需要恰得好處，不緊又不鬆，是有一定難度的。

我帶著這些困難，還特地去拜訪了一位老鄉朋友，她做珠花有一段時間，總結了不少經驗，我認真地向她學習，她也很誠懇地手把手教我。經過反覆捉模，在我不懈的努力和堅持下，終於成功了，商家給了我肯定和滿意的鑑定，從而需要我提供大量的產品。我盡自己最大能力，來滿足商家的需求。

之後，我打造出了「夜來香、蘭蔻花、蜜臘紅」等名稱的耳環，受到商家的讚美和熱愛佩戴耳環的女性朋友們的青睞。這些耳環，如果您到女性的裝飾商店和旅遊景點的禮品店，都能看得到的。