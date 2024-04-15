外婆在媽媽十二歲的時候撒手人寰，舅舅們都大了，外出念書，阿姨們已出嫁，所以媽媽得擔負起照顧比她小的七舅和九姨的責任，而輟學在家。雖然已經是民國時代，但是傳統的老觀念還是根深蒂固，「女子無才便是德」，認為女孩子不必念很多書。

小小年紀照顧弟妹的經驗，養成媽媽堅毅不服輸的性格，輟學在家養成媽媽對讀書的渴望，所以對我們上學的要求很嚴。可是有哪個小孩不貪玩？媽媽生怕我們會像她一樣，有朝一日也會沒書可念，這種未雨綢繆式的督促，苦了我不能出去和朋友戲耍。

我還在上初中時，陸軍總部計畫將所有文件檔案化，採用王雲五先生創立的「四角號碼」系統，為此，陸軍總部要招考懂得四角號碼的聘雇人員。媽媽知道消息後，立刻開始學習四角號碼，考試順利通過，成了陸軍總部的聘雇人員。如果陸軍總部檔案現在還是用四角號碼建檔的話，那裡面可是有媽媽的辛勞。

上大學時不知道發什麼神經，居然認為大學畢業沒什麼大不了，畢業典禮的時間與日期，都沒有告訴媽媽。當時媽媽在外地上班，趕回來後喜孜孜地盼望著參加我的畢業典禮，當得知畢業典禮已經過去時，她的失望全寫在臉上。看到媽媽失望的臉神，才讓我意識到做錯了。

後來媽媽跟我講，在老家，大學畢業就相當於科舉時代中了秀才，那可是光宗耀祖的事兒。理解到為什麼媽媽那麼失望，我暗自發誓，研究所畢業一定邀請媽媽出席。可惜研究所畢業時，媽媽時間配合不來，結果還是沒能參加。幸好孫子大學畢業時，正好媽媽有時間來參加，不知道媽媽是否能稍解她對兒子的失望？!

媽媽後來念了簡易師範學校，畢業後在家鄉小學教書。雖然她喜歡藝術，天賦也有，但是始終沒有機會朝這方面發展，因為在那兵荒馬亂的年代，活命是最重要的課題，個人的興趣與喜好根本顧不上。跟隨政府到台灣後，過了好長一段平靜的日子。可惜退休 前忙於拉扯我們子女長大，也忙於工作幫助家計，媽媽退休後才得空拜師學畫，每天勤奮作畫、練習寫字，技法日臻成熟。為了慶祝媽媽九十壽辰，我們子女後輩幫媽媽出了一本書畫集，一方面將媽媽認為還不錯的書畫收集到這本畫冊中，給我們子女留個念想；另一方面也藉此機會整理一下學畫以來所累積的書畫稿。

媽媽過世後，我們得空整理媽媽的遺物，才發現到處都是她的畫稿，家裡存很多，妹妹家也有，這些都是媽媽藝術家性格使然，不善整理也。

今年是媽媽一百歲冥誕，我們都很想念她，希望她在天之靈能夠得到充分的休息，不必再為子女的事操心。如果我現在有任何成就可言的話，均是來自小時候媽媽對我的督促，讓我知道讀書的重要性，也希望沒有讓媽媽失望。