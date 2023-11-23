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自行車的故事(下)

譚艷華

後來我離開家到另外的一個城市讀大學，我以為我再也不用騎自行車了，想不到一個實習的機會，把媽媽的自行車也搬過來了。

我在大學讀的是計算機信息專業。那時候計算機是很吃香的專業，雖然國家已經取消大學畢業生分配工作的政策，但我們系的畢業生基本上都能找到專業對口的工作。

大二的暑假，系辦公室接到一個學生實習的機會：市公安局要更新人口信息庫，所有人口資料實現電腦聯網。這個項目要求在兩個月之內完成，情況急，任務重，急需一批計算機專業的學生來輔助完成。他們開出來的條件也很誘人：每條信息輸入零點一元，公安局提供免費的午餐和晚餐。為了配合工作，學校將為這些實習生免費提供住宿。

消息一傳出來，我們班的很多同學踴躍報名。我也很想報名，但做這項工作需要有一輛自行車，雖然學校離公安局不算太遠，但要坐兩班車，如果加班晚了有可能坐不上公車。我把這個情況跟爸爸一說，他叫我不用擔心，他會親自坐長途車，從家裡把我媽媽的自行車送過來，而媽媽可以坐市內公車去上班。

隔天，媽媽那輛已經用了十多年的飛鴿牌自行車就送到我學校。雖然是舊了些，但勝在「無人問津」，連小偷也懶得要。很明顯地，在送車之前，爸爸叫人檢修了一下：換了新的座套，給鏈子上了油，也調好剎車，不再是候寶林說相聲的那個「除了鈴不響，哪裡都響的車」。一個半月後，實習做完了，我一共賺了兩千多元，那是我長那麼大賺得最多的錢。

大學的最後兩年，時間流動的速度明顯加快，我每天騎著這輛自行車奔波在教室、圖書館、飯堂和運動場。因為它畢竟「有點年紀」，有時候需要修理一下，我跟校門口修車的何師傅就熟絡了。他嫻熟的修車技巧省了我不少時間，我跟他也有了一段忘年交的友誼，以至於畢業後我還常常回去跟他聊聊天。

在一位貴人的幫助下，我在大學畢業後，順利地在當地銀行找到了一份不錯的工作。因為住在宿舍的原因，我不需要騎車上班，自行車只是周末用來買買菜和跟朋友騎車去爬山。後來摩托車在城市裡流行起來，工作兩年後，我積攢了一筆錢，如願買到了一輛心愛的紅色摩托車。

那輛自行車像是被我打入冷宮，擱置在樓梯的轉角，孤獨終老。有了摩托車，我不再用它，甚至也想不起它的存在。就這樣過了幾年，有一次，來幫我修水龍頭的民工說他丟了一輛自行車，我才想起我還有媽媽的自行車在樓下。終於，這輛自行車有了新主人，我很高興它終於可以繼續實現它的價值。

現在，在許多國家，騎自行車變成了一種運動，而不再是主要的交通工具。即便像曾經是「自行車大國」的中國，人們也有了更先進的出行工具：無人售票的公共汽車、電動車、摩托車和小汽車。雖然從小到大，我都沒有擁有一輛屬於自己的新自行車，但自行車伴隨我的青少年時期，帶給我許多的快樂和便利，也成了我生命中的一部分。

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