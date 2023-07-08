弟弟的後花園 (下)

幾天後，弟妹告知弟弟狠狠摔了一跤，先是進了急診室，但病情急轉直下，又進了安護治療。我們驚魂未定之際，弟弟已走了。

走了？人就這樣走了？不願讓你摯愛的妻子為你病情憂愁？不忍長期拖累她?不要讓小妹看到哥哥的病容?小妹再過三天就到了啊！只讓我們記得你的笑容？但我們痛失親人，我們傷心啊！

再見到弟弟，他已化為一罈骨灰。追悼儀式中，兩個侄兒追憶父親陪伴他們一起打球、練功夫，述說父親引用「孫子兵法」，在電話中給初入職場的兒子提供待人處事的建議。他們感激父親幫著帶大他們的孩子。我一面聽著，一面感到安慰，心喜弟弟一路都參與他孩子的成長並給予支持，但更多的是心痛，因為他自己本身的成長卻是苦的。

我們一家四個孩子，三女一男，可是弟弟卻沒有享受過家中唯一男孩的特殊寵愛待遇，反之，當軍人的爸爸望子成龍，對獨子管教像帶軍人似的，特嚴。回想起來，他在家裡是寂寞的；家有嚴父，他覺得透不過氣，夾在三個姊妹間，沒什麼共同的興趣和話題。在中學不慎誤交了幾個不愛讀書的同學，和他們一起逃課、游蕩、惹事生非，常常遲不歸家。爸媽每天傍晚焦急地盼著他，但深夜回來了，往往是面對父親的一頓訓話。

爸爸年老後，有次父女聊天，爸爸有遺憾：「我們那時不懂，我和媽媽沒有經驗，不知道怎麼當父母的角色啊！不知孩子的心理是脆弱的，需要的是多鼓勵，少責難！」父母忙著養家餬口，那時代資訊短缺，懂什麼孩子的心理學呢？但爸爸後來懂得把他的慈愛和鼓勵都給了孫兒女們。我做姊姊的也後悔，後悔當年沒有和弟弟多溝通，聽聽他的心聲。可憐他經歷了一段孤單而不愉快的青少年時光。

一直到弟弟度過反叛時期，家裡鬆了口氣，更欣喜他考上了陸軍官校，他身受軍校的嚴格紀律訓練，堂堂正正地當了一輩子盡責的軍官。他有緣娶了一位美麗聰慧的好伴侶，陸續添了兩個寶貝兒子，小康之家，生活美滿。

只是他退休 後不久，不善於做生意的朋友邀他試著一起做起進出口貿易。結果為了周轉資金，找人際關係，交際應酬，每天日子過得既忙碌又不切實際，牽連擔心的不只是父母，更加上了他自己的好太太。一直到徒勞無獲，他收了心，知道自己不適合商場，重新再退休。

弟弟這一生，我想他自己特別珍惜這些年的平靜生活；他種花植樹，含飴弄孫，每日與賢妻彼此陪伴照顧。太太是烹飪好手，頓頓美食，他總說：「只有吃太太做的，才是美食享受。」他心滿意足。

他更找到了他的興趣，在車房闢了一角，放置了長長書桌，提筆學畫畫、寫毛筆字、做木雕刻，不時照張相，傳給我們看他的傑作。我們又送他一頂高帽子：「你老兄不光是園藝家，還身兼藝術家！」他樂了。我忍不住地想，當年他青少年失落的那些年，如果父母懂孩子的心理，說不定會扶植他往藝術或園藝方面發展，他的人生或許又是另一番景象。

日新月異，弟弟這一生，滄海一粟，有過失落、挫折，但最後他為自己晚年生活畫下了圓滿的句點。他孝敬年邁的父母，是妻子的體貼丈夫，有兩個事業有成的好兒子，有愛他敬他的孫兒女。他興趣盎然地耕耘他的庭園，追尋培養對藝術的愛好。親愛的弟弟：你的生命最終是和你經營的後花園一般，豐盛，美好。

追悼會中螢幕上的他，穿著筆挺軍服，年輕，英明，帶笑容，永刻我心。弟弟，願我們來生有緣，再相聚，但以不一樣的方式再共度我們年輕的日子。