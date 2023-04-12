初冬正午的陽光明麗，把窄仄的老街照得亮堂晃眼。衣著光鮮的一群女孩在利民橋上以古銀杏為背景拍照，興致盎然。

忽然，正在拍照的紅連衣裙姑娘驚乍起來：「好香啊！」她回頭朝橋南看過去，一指手，「是那邊巷子裡。」拉起正準備給她拍照的男友，「走，我們去吃蘿蔔絲餅」。

從橋面拾階而下，沿小巷朝南走三五十步，右側有家幾尺寬的門店，店口牆上貼著覆有透明塑料膜的微信 二維碼：「蘿蔔絲餅三元／個。」攤點外圍著幾個小孩，一邊吃著食物，一邊目不轉睛地盯著油鍋裡叉子上翻轉的蘿蔔絲餅，餅色在沸騰的香油裡由乳白慢慢變黃，進而出現淺淺的、豆粒大的褐斑，香味瀰漫。

「熟囉。」頭髮花白的阿婆用油叉把餅子叉起，順手抽出牛皮紙袋，將餅子麻利地塞進去，輕輕遞給早就伸出的小手裡。男孩接過去迫不及待咬一口，那神情如久逢甘霖的滋潤與滿足。

阿婆的小店二十來平方，四壁刷了粉白的石灰，房頂、梁柱也抹得白花花的，靠牆依次是圓桌、不銹鋼灶台、大理石水池；門頭上釘有「王皋後裔」藍底白字的小銘牌；門口擺著操作台、通電的油鍋、網漏、盆缽，還有墊著白紙的竹篾；盛餅子瀝油的網篾旁邊，放著隨意取用的抽紙、透明食品袋；地面鋪著米黃的地磚，操作的地方還墊了嶄新的紅地毯。這一切無聲地告訴食客，雖是小作坊，衛生請放心。

阿婆腰繫花白圍裙，戴著口罩 ，精神矍鑠，臉上掛著幸福的微笑，與食客有一句沒一句聊天中，仍專注於手裡的活計。

看著五、六個人圍著攤子等阿婆炸餅，我問身邊的女孩：「妳外地的？這季節到處都有蘿蔔餅啊。」「我們鄰居呀。」她嫣然一笑，朝阿婆指指手：「還是她家的好吃。」

「我家的透。」阿婆自信地自答，將半小勺麵糊澆在蘿蔔絲表面，攤勻後，將盛放餅料的不銹鋼容器浸沒油裡。原來，好吃的蘿蔔絲餅很有講究，所謂「把戲人人會做，各有巧妙不同」。

農諺說，「秋吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方」。白蘿蔔具有消食通氣的奇效，更有「蘿蔔賽梨」的俗語。但口感如水果的上好蘿蔔，還有許多先天的生長條件，比如土壤要透氣、疏鬆，蓄水保肥，那才利於蘿蔔的塊根膨脹。

在等餅的聊天中，我知道阿婆叫陸彩娥，今年七十二歲，土長土長的太平街道人。她二十七歲時進廠上班，三十七歲回家用自家的房子做生意。因為喜歡，已做了幾十年的蘿蔔絲餅，摸索總結出一套屬於自己的獨特味道。就是好水好肥好土地，精選蘿蔔精備料，炆火慢煎裡外香。

她家每年都有種白蘿蔔的習慣，地是祖祖輩輩種的田，加之源自陽澄湖的千古荻水，清洌甘甜。蘿蔔自然生長，從種到收不打農藥，施的農家肥。收穫期的白蘿蔔，青碧的葉子，綠油油一片，拔出來各個體型健碩，不沾一點泥，像一個模子脫出來，白得像麵捏的，啃一口，甜、脆、多汁，難可名狀。

「新鮮蘿蔔不過夜，肯定不會糠，用多少，從地裡拔多少。」阿婆說，隔夜或保鮮的蘿蔔，跟新拔的現吃不能比，味道差別很大。新收的蘿蔔都是精，一刀切下去，喀嚓響。斜切成薄片，再切成火柴棒粗細的絲，佐以香菜油、蔥花，在盆缽裡拌勻。還不能拌過頭，拌過頭的蘿蔔絲，餅煎出來的雖香，但不夠酥、糯。蘿蔔絲拌到成色的軟而透亮，才正好。

打麵糊，要選上好的小麥粉，加適量水，攪拌成稀薄稠狀。油加熱，保持炆火狀態，燙而不滾，油面有芝麻泡為溫度適中。

一切準備就緒後，阿婆左手握不銹鋼模，圓型的模子四周有好看的波浪花邊，舀一小勺麵糊倒進模底，挾一大撮蘿蔔絲，均勻鋪滿鋼模，將露在外面的蘿蔔絲和麵糊輕攏進去，壓平實後，再澆一層麵糊，把蘿蔔絲覆蓋，最後將鋼模埋進油裡。煎時，要控制好油溫。油溫太高，煎出來的餅子外熟裡半熟；油溫過低，煎出來的餅子外熟裡夾生。炆火慢煎，不停翻轉三、四分鐘，餅子就可以出鍋了。

出鍋的蘿蔔絲餅，香氣四溢，要趁熱吃。講究的食客無顧形象，都是邊走邊吃，輕輕一咬，口齒留香，脆而有潤，油而不膩，糯而爽口。達到這份拿捏有度的精準、恰到好處的熟透，就是名師的看家絕技。

每到秋末冬初，隨著阿婆蘿蔔絲餅的出爐，整條巷子就有了老街的味道。這味道，成為外地遊客對太平老街的美妙印記，有人還把所見所感寫進「老街留言簿」。其實，阿婆蘿蔔絲餅是很多本地人的兒時味道、童年記憶，是成年後回家的路，是永遠珍藏在心底抹不去的鄉愁。