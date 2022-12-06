朋友在九月時只花了五百塊，買到從紐約橫跨全美、可任選十站上下的火車來回票，完成東西貫穿美國的壯舉。其中一站，她和同行的閨密特別在周日到鹽湖城摩門教的大教堂，現場聆聽馳名世界的摩門合唱團演唱。看到她傳來的視頻，讓我真羨慕，因為熱愛合唱的我，常把他們的合唱視頻放在電視上欣賞。

記得看過一個視頻，雷根總統第一任就職典禮，數以百計的摩門大詩班坐在兩台大型拼裝車上，車子停在觀禮台前，大詩班合唱震奮人心的「共合國之歌」。深受感動的雷根強忍著淚水，演唱結束，只見他奮力鼓掌之際，迅速用手拭去眼角的淚水；轉播的記者還不忘提到，此情此景，不掉淚也難。觀禮台上，好些男士掏出手帕拭淚，視頻下面點讚感動的留言無數。

我喜歡他們的合唱，不僅因為和聲優美，更因每個人表情專注，常常不需要看譜，有個詩班朋友多年前旅遊經過鹽湖城時，特地花了一個下午看他們練詩，對詩班這麼多年輕人，能中規中矩地坐一下午，印象深刻。

朋友說，鹽湖城的居民也很友善，他學文史的朋友夫婦，從中國來鹽湖城留學，為了免繳當地大學研究所的學費，特別加入摩門教。暑假時，夫婦倆到紐約上州 一個富豪家打工，先生當司機，太太當管家，碰到富豪到歐洲別墅度假，他們夫婦也趁機自行度假；開著主人汽車 ，加滿主人自家加油站的汽油，另帶幾桶放在行李箱備用，拜教友愛心之賜，住在教友出外度假的華盛頓弟弟家，免住旅館 ，暢遊華盛頓一周。

在台灣讀中學時，常見到穿著整齊的年輕白人摩門教徒，兩兩騎著自行車挨家挨戶傳教，有一年還到我就讀的女校教課後英文，很受歡迎。最近更有一對會說中文的網紅摩門教年輕夫婦，名叫莫彩曦和亞當，常住台灣，介紹台美文化差異，吸粉無數。

正值人心不古、世事如麻之際，仙樂飄飄的摩門教詩班和他們與人為善的作風，確能滋潤人心。