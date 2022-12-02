《老物件情懷》呂伯伯的墨寶

呂佛庭教授的墨寶。

呂佛庭教授是家父在台中師範學校（現今國立台中教育大學）的同事，我都稱呼他為呂伯伯，當年台中師範還有劉錫蘭劉伯伯、袁德炯袁伯伯，加上呂伯伯和家父，往來甚密，結為至友。四人先後退休 ，頭髮都白了，自稱「台中四皓」。那時我年輕又有車，經常權充司機，接送四皓參加全台各地的藝文活動。

記憶最深刻的是呂伯伯，名天賜，字佛庭，號半僧，自稱迂翁，清宣統三年（一九一一年）出生，河南 泌陽人。他是北平藝術專科畢業，曾受齊白石、管平湖、吳道子等國畫大家指導，著有「中國書畫源流」、「中國畫史評傳」等書，是台灣有名的國畫家和書法 家。

呂伯伯在一九四八年從中國大陸移居台灣，曾在台北師範大學、文化大學、國立藝專等校教授國畫和書法，後來定居台中，長期任職於台中師範。他費時數年，於一九八五年完成的闊兩尺五寸、長兩百一十尺「黃河萬里圖」，當年在全台巡迴展覽，造成轟動。其後創作的「長城萬里圖」、「長江萬里圖」、「橫貫公路長卷」、「黃河萬里圖」等，都是山水國畫的不朽巨作。

記得有回開車載老爸去他家，他正在書房寫毛筆字，不知哪來的膽子，我向呂伯伯說：「您的字古樸有勁道，不知有沒有這個榮幸，向您求個墨寶。」他抬頭看了看我：「好！我給你寫一幅。」幾天後字寫好了，帶著潤筆禮物和老爸又去他家，只見「春風大雅能容物，秋水文章不染塵」上款落款兼具，掛在他書桌椅背後的書櫃上。

他起身拿隻直尺，指著上聯：「春風大雅能容物，指的是君子的胸懷要像春風一樣溫暖，像大雅一樣高尚。也要有大愛、大慈悲，才能不論貴賤高低，澤被萬物。」接著指著下聯：「秋水文章的文章是指水面的波紋。這句有兩個意思，比喻君子的品性高潔，也指文章乾淨像秋天的水一樣透澈無塵。」後來才知道我向他求墨寶後，他問了老爸我的情況，老爸對他說我喜歡閱讀寫作。他銘記在心，選了這幅清代書法大師鄧石如所作的對聯，寫給我。

十多年前從台灣遷居美國是我人生的最大轉變，當時大的東西帶不了，重的東西拿不動，連多年收藏的好書，雖捨不得也都拋棄了。心想，這幅裝框掛在牆上的呂伯伯墨寶，無論如何一定要帶著。

台中翠華堂裱畫店老闆說：「這好辦，把它從鏡框取出來裱成卷軸，行李箱放得下。」呂伯伯高齡九二的墨寶，就這樣漂洋過海，跟我來了美國。現在高掛在大華府洛克威爾市，我書房的牆上。

每回電腦前閱讀寫作，眼睛累了，抬頭看見呂伯伯寫的這幅蒼勁古樸的對聯，往事歷歷，浮現眼前。