小時候我從老家那條江釣起過一條大鰻魚，我起先以為是蛇，不敢抓，一個朋友大聲喊：「那是鰻，你傻。」那條鰻將近三斤重，從此我記住了家鄉的江水是能釣起大鰻魚的，但自從造紙廠排放廢水後，小蝦小魚沒了，白鷺從江邊飛走，也從水田裡飛走了。

鎮上建起一個大造紙廠，每天往江裡排放兩回廢水，他們直接往江裡排放，十分的野蠻和無知。一排放，江水就弄髒了一大半，那時的中國人全沒有環保意識，還認為江河是流動的，都把垃圾和汙物往江水排放，總認為江水長流不腐，好像任何汙穢和髒物都可以被水流走。

我的老家原是個魚米之鄉，江邊全是一群群白鷺，稻田裡也遍布。春播時節我到鄉下玩，總看見農民在田裡犁田插秧，白鷺就在人前人後來回翻飛，美景可謂羨煞人。

老家的飲水就是從江裡直接挑水回家取用，那時的江水是澄青色的，赤腳站在水裡，可以看見一些小魚小蝦在腳邊游來游去。鎮上每戶人家都有一只大水缸，水挑回來倒進水缸裡，要用水就去那只水缸舀水，完全沒經過衛生消毒處理。

當時隔壁幾家住著一個大媽，她是丫鬟出身，終身未嫁，那大戶人家衰落後，她就專門給人挑水喝，單名叫梅，我們全叫她「挑水梅」。每天一早，她挑著水從一條小巷子走過，青石板路「匡咚匡咚」響著，但自從建起造紙廠後，江裡的水就不能喝了，「挑水梅」失去了人生最後一份工作。

因為江水不能喝了，我們鎮上花了很多的錢建起自來水廠；隨著環境越來越惡化，供水工程不斷擴大，直至後來購置了一整套法國的供水設備，現在九龍江畔所有人家全喝自來水了。當時人們不明白，你玷汙了環境，環境就用汙穢回報你。

我一直懷念兒時的那些白鷺，我弄不明白牠們的羽毛怎麼會如此潔白？翻飛起來那麼優雅，舞姿翩翩；牠們是群居的鳥類，總是雙雙對對，在江邊、在水田，啄食一些水生動植物。牠們活得這麼怡然自得，而且在人前悠然自在；牠們總是在尋找好的水源，找到後就群體遷移，可是現在好的水源越來越少了，那群故鄉的白鷺，讓我整整懷念了四、五十年

環境治理是艱難的，恢復生態要花更多的時間和精力。在我家鄉，首先是造紙廠停產了，而且已停了三、四十年，再也不可能往江河裡排放廢水，後來工業設施全停下來了，豬場、雞舍、鴨寮全部改由產業化生產，如今連距江邊十五公里內的農家也禁止養豬了，環境治理明顯得到改善，我驚奇地發現，白鷺又飛回來了。

我天天在江邊漫步，發現白鷺越來越多，起先只有幾隻，後來越來越多；有一天我看見江邊灘塗上有一個很大的群落，高興地用手機 把牠們拍下來。回來把鏡頭拉開一數，有整整二十八隻白鷺，我剛拍完又有兩隻落下來，沒拍進去，這讓我心裡充滿喜悅。白鷺們，我的老家會為你們留下一塊明淨的天空和一片清澈的水源。

我常學著鳥叫聲跟牠們打招呼，最近在住家樓旁，我發現有兩隻白鷺在一棵高樹上築巢，我想牠們也許是被我召喚來的，我又對牠們招呼一聲，牠們竟然像朋友一樣，回應了好幾聲招呼，我被感動得不知如何才好，但願白鷺再也不會飛走了。