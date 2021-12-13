《老物件情懷》袖珍英漢字典

遠東袖珍英漢字典。

家裡的英漢字典不少，有國際英漢大辭典，約近二千頁，收錄了近十二萬五千個字彙；遠東英漢大辭典亦收錄逾十六萬個詞彙；遠東最新實用英漢辭典則有一千四百餘頁，收錄約八萬左右字彙。這幾本辭典都屬於厚重型，只能置於桌上，難以攜帶。偶然的機會中，我買到這本遠東袖珍英漢字典。

八○年代初，第一次回台北探親。和同學們在台北西門町聚會，記得那時天氣悶熱，和同學們在「明星西餐廳」聚會；有香濃的咖啡 、有名的蘇聯羅宋湯和麵包，還有俄羅斯軟糖，大家都很盡興。會後信步走到衡陽街的書店街，看到架上這本小字典，這本袖珍英漢字典僅有三百八十三頁，收錄約二萬餘字彙，排印清晰，可放入口袋或皮包內，對於一般學生和普通讀者是實用的工具書。我毫不猶豫買了它。

小字典的最後一頁，有張小貼紙的價格標示是台幣五十元。七○年代，記得出國時的匯率 是一美元兌換四十台幣，那時是美元升值。十幾年後買這本小字典時，匯率已變成一美元兌換二十幾元，美元貶值了。世界的經濟已大大的變化了，感嘆當年出國時，需要花的台幣實在太沉重。

感念小字典的編輯對單字的選擇、內容的增刪，頗費周章，成就這本內容豐富，體積也小，便於攜帶的好書。它是我在學習上、工作上的好伴侶。

父親常說「工欲善其事，必先利其器」，他有強烈的求知欲，終身學習不斷。來美後這本小字典就屬於他，是他的床頭寶典，幾乎翻得「四分五裂」，常常看到他伏案書桌上，拿著放大鏡，滿腔對知識的渴求。字典後面有些空百頁，我看到最初父親記錄工整的字體；晚年父親為帕金森氏症所苦，所寫的字已變得細小而扭曲，很多字難以辨認。如今看到這本泛黃的小字典，想到父親孜孜不倦的學習精神，令我感時傷懷。

隨手翻至最後一頁，小袖珍字典最後一個字，居然是「ZOOM」這個字，在疫情 中，大家網路上的連絡方式就是靠ZOOM。字典上ZOOM的註解是「保持物體的焦距而使之迅速地從遠鏡頭變為近鏡頭」，這真是很貼切描述如今的狀況。我看到了編輯先生保留精萃字的用心和遠見。