我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

足壇震撼彈 傳川普屬意FIFA主席接聯合國秘書長

世界盃／被阿根廷隊揍 西班牙加維：不必禁賽、這也是足球一部分

到海上來

許閔淳

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者從傍晚收被子的景象，聯想到天空如海的遼闊意象。
  • 重點二：童年合唱〈到海上來〉喚起記憶，連結練唱與比賽經驗。
  • 重點三：透過追聽不同版本歌曲，感受童聲、鄉音與成長失落。

傍晚，到頂樓收乾爽的被子。遼闊無人，山巒寂靜，風襲來的線條如浪。回頭時，西方下沉的橘紅、雲層流動、素描似的建築輪廓，忽在眼中成煙。

是海，天邊無垠的海。旋律浮現，回想，原是小兒時期合唱團的曲子──〈到海上來〉。早自習時，大家在那灰撲撲的階梯音樂教室練習，老師說：尾音要短而有力量，低中高音部在比賽前練習身體晃動，成為海浪的模樣。表情，要彷彿前方有海。

那時哪懂得海呢？突然乍現的歌詞令我驚詫，此前已忘卻唱過這樣的歌。回到房間後，著魔的聽起不同版本，原來此曲為義大利詩人Aniello Califano創作之民謠，原版歌詞為情歌，傳至不同國家之改編亦十分有趣（其中‘Two Lovely Black Eyes’令人深刻）。

挖掘到其他小兒合唱比賽的版本，而又聽見日本男聲合唱〈櫸樹〉（以其帶有力量和細膩之梢平衡姿態命名），純真與風霜之聲疊映，心中的感動湧現而出。

我想起這是自選曲，而指定曲唱了一首台語歌〈牽罟〉，那些一時一刻的歌唱，那些僅有小兒時期能夠發出的聲音啊。這樣的念想令人悚然起來。

快到海上來，海使人開懷，海闊天空現出五彩，快到海上來。

如今在心中獨自唱起時，竟有些春暖花開的意味。一切迫近的日常，向晚美得不可思議的雲便是海，歌是可以縱身跳下的平面。

精華 FAQ

  • 作者傍晚到頂樓收被子時，望見西方橘紅雲層與建築輪廓，風像浪般襲來，天空彷彿成海，於是勾起了〈到海上來〉的旋律與回憶。

  • 文中寫到在灰撲撲的階梯音樂教室早自習練唱，老師要求尾音短而有力，還要在比賽前晃動身體模擬海浪，讓表情像真正在面對海洋。

  • 作者發現原曲來自義大利詩人的民謠，並聽到多國改編版本，進而想起童聲合唱、台語歌與日本男聲合唱的對照，感受到純真與風霜交疊，也生出成長與失落之感。

義大利

上一則

讀紙本真的比較好記 精神科醫揭大腦「觸覺記憶」秘密

延伸閱讀

日行一善

日行一善
故鄉的烽火台

故鄉的烽火台
抄家前後(下)

抄家前後(下)
她還記得我

她還記得我

熱門新聞

奇美實業董事長許家彰表示，要透過「A Step Beyond」的理念，深化高值化產品與ESG永續布局。（記者劉學聖／攝影）

奇美實業董座許家彰永續布局 延續許文龍「幸福哲學」

2026-07-14 07:00

飛機墓地

2026-07-17 02:00
2011年4月12日，錢薇娟（中）球員生涯最後一場比賽，賽後高舉冠軍盃慶祝勝利。（本報資料照片）

從政壇、歌壇到重回籃壇 錢薇娟把籃球薪傳擺第一

2026-07-15 07:00
（圖／Gami）

一堂精神病實習課

2026-07-18 02:00

自駕甘苦談

2026-07-20 02:00
2026年世界盃當法國對戰摩洛哥，足球迷聚集在卡薩布蘭卡為摩洛哥加油。（路透）

一場球賽，兩個故鄉

2026-07-19 02:00

超人氣

更多 >
慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了
英特爾宣布另一波裁員

英特爾宣布另一波裁員
19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返
林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了

林瑞陽16歲女兒登伸展台 張庭1句話鼓勵：我可能早放棄了
5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽

5種身體疼痛 急診室醫師：絕不能輕忽