記得以前看《今生今世》，起手第一句就讓我覺得很驚豔，當然，也不止我，應該是讀到這本書的人，都會被它驚豔到吧！「桃花難畫，因為要畫得它靜。」這開頭實在開得太好了，簡直有一招打天下的架勢，當然也讓讀者立刻感受到了桃花美的精髓，安靜。

可是，這也讓讀書的人覺得詫異，一個開起來灼灼其華的花，竟然安靜的時候才是最美的，真令人想不到，這也只是人的感受，花，似乎並不將人的感受當一樁事？它們只隨著屬於它們的時節，按時綻放，按時凋謝，有條不紊，完全不會出錯。

就好像櫻花，怒放的時候絢爛得叫人流連忘返，甚至有人會喜歡到恨不能日夜站在櫻花樹下，不忍離去；可是人類這樣的喜愛，並不會阻止櫻花的凋落，它們年復一年決絕的凋謝，沒有絲毫的留戀，在人嘆息時，又在心裡對它生出來一份敬意，如此尊嚴的花，尤其看到櫻花雨的時候，這種感覺會更加強烈。

站在櫻花樹下，看著花瓣隨著風，雪花似的從樹枝上飄落下來，氤氳出來如夢似幻的氛圍，那一定會是美麗的邂逅。當然，這樣的邂逅必須是自然發生的，不能刻意人為，否則就是罪過了。

我曾經看見過一個視頻，年輕貌美的女子，站在櫻花樹底下，指揮著男伴奮力搖晃著櫻花樹，只為了給她造出美麗的櫻花雨。這屬於年輕女子的美好，並不令別人感覺美好，甚至看她只覺得面目可憎，輕慢美好的花，似乎是令人不齒的？可是，對著不友好的人，櫻花卻似乎無感，依舊自顧自的綻放，也依舊自顧自的凋零，人類的不可愛，與它有什麼相關？花，有花的尊嚴和體面。

櫻花真是有體面，或許，正是因為這一種生命的體面，才那麼深的打動了日本人，成為他們的精神象徵。日本人跟櫻花確實很契合，特別是他們做起事情的那一種堅定。是的，看日本人的眼睛，他們的目光裡常常會給人看見一種堅定，尤其是在緊要關頭，那種堅定往往會令人感到震驚，甚至害怕。櫻花卻不是要人怕它，但是它們離開的時候依舊是決絕的。

櫻花也總是會叫我想到日本的斂首低眉的女子，只是，人世的女子是要奮力向上活著，一種勃勃的生機，就好像盛開的櫻花，但是她們盛開的很長久，不會那麼快就凋謝了，這是人的生命力，讓人感慨，花終究是花，而人，也終究是人，煙視媚行的女子，用她們的柔媚贏得世界，或許，每一個日本的女子身體裡，都住著一朵櫻花的花魂？我寧願這樣想像。（寄自加州）