（圖／123RF）

半夜，貓咪突跳下床，發出不尋常的哀嚎，我從睡夢中驚醒，趕緊下床瞧瞧，這一折騰就近兩個鐘頭。

原來牠痛苦排不出硬便，後又控制不住拉肚子，或許來不及上貓沙盆、或許肚子痛無法走動，看著極愛乾淨的牠，一直弓著身子、使者力，縮著肚，卻只滴滴噠噠地。抱起貓咪，牠卻叫得更淒慘，只好放下牠到地板上，坐在旁邊陪伴著，輕撫著貓的背，細聲地告訴牠：「沒關係、沒關係，別躲、別拉在地毯上就好，等一會我會幫忙清乾淨。」

原本貓咪誠惶誠恐怕挨罵，抬頭望著我，後來牠慢慢地放鬆下來，專心處理牠肚子的問題了。

多年前，從中西部州際公路休息站撿回家的流浪小小貓，一養就19年，如果換算人類年齡，牠竟然已邁入92歲高壽了。由於「養在深閨人未識」（唐朝白句易）的悉心照顧，外人常誤認牠才十歲左右的貓齡。畢竟高壽是事實，吸收能力與代謝功能都退化了。

古希臘哲學家亞里斯多德，數千年前就提出溝通的三大要素，也就是修辭學的鐵三角：歸屬信任安全感、情感、邏輯（ethos,pathos,logos)。其實也就是中華文化的「人倫五常」、「動之以情」、「曉之以理」。

「不指責」建立信任感的「共屬」；曾聽過一句話「人性裡人人都希望被看見，而不是被糾正。」被看見是被接受和被了解現在的情緒，爾後才能演生出安全感。人在感到安全的時候，會自發地放鬆、自我改變；人在面對指責時，自我防禦機制會竄出來保護自己，消極地封閉地抵制，積極地反擊。

將心比心，沒有揚聲責罵貓咪隨地大小便，而是陪貓一起度過病毒的攻擊，貓不躲了，也讓我幫牠擦藥⋯⋯

「誇讚」引起情緒上的「共情」；眼神交流和微笑，營造自然的氛圍，讓對方感受到你真誠的關心，注意、尊重。語言上的稱讚帶來自信和正向行為。

貓咪聽懂我的要求，遠離地毯在地板上吐和拉。與貓咪19年的相伴，在孩子長大離巢後，我才有時間和機會去發現，越與貓對話，貓越懂人話，中文也好，英文也好。

「溝通」產生理性上的「共識」；貓咪跟人老一樣，年紀越大越嗜睡。貓咪若被惡夢驚醒必一邊找人一邊鬼叫。這個時候抱起牠、撫摸牠，輕聲說：沒事，我與妳同在。不一會，貓咪回神，被安撫後就屢行牠養生四步驟吃、喝、拉、睡去也。

前一陣子看牠走路不穩，就曉以「活動：要活就要動」的原則。每晚夜深人靜的時候，強行抱起貓出門，來到大樓的電梯口，再放下牠來，讓牠從長長的走道，運動或走或跑步回家，每天散步至少一、二回，逐漸鍛鍊牠的腿力肌，近來牠再次走出伸展台上的單軌道模特兒貓步，又見牠的魅力貓姿。

貓咪除了固定吃雞肉貓乾糧，啥都不碰（忌膻、忌雜）。牠又愛乾淨喜歡梳理自己的半長毛髮，常年便祕加上排不出的肚中毛髮，常使牠自找家中種植的盆栽葉催吐。所以每天早上邊說邊梳，固定為貓梳理毛髮。每天三、四次餵牠吃椰子油。貓咪雖然不喜歡，會出聲抗議著，但一來牠知道對牠的好處，一來牠也喜歡固定地、專一地互動（親子時間），也就乖乖食用了。

若出門超過一天，貓咪會不吃不喝躲起來；若長時間出門，必須請貓咪熟識的友人幫忙照看。前兩、三天，貓咪一定病懨懨地躲起來，慢慢地才會到門口迎客，有時貓咪怕別人不懂如何照顧，牠會邊出聲邊帶著人去餵食、清垃圾、散步。

若返家之後，沒第一時間抱起貓咪，擁抱在懷裡一陣子（至少半個鐘頭），牠必躲起來，或不停地怨聲載道，哀號抱怨一、二天才罷休。行李箱若不歸位收納，貓就躺平在行李箱裡磨蹭抗議。

20世紀的心理學家馬斯洛提出人類需求層次理論（Maslow's Hierarchy of Needs）：生理、安全、愛和歸屬、尊重、認知、審美、自我實現。從最基本的生理保障，才能達到心理層面的安全，進而提升到相互的尊重，達到自我價值地體現。

固定的作息，養成良好的生活習慣。貓咪很負責任，每個清晨必在7點鬧鐘前，先出聲喊起床號；每個晚上10點左右，必吵著趕著讓人上床就寢，有如牧羊犬般的忠誠，然後，貓咪才會打烊收工，安心滿足地躺在牠的小床上或大床一角入睡休息。

溝通、溝通，有溝才可通，有溝才能通。漢典：「本指開溝以使兩水相通。後用以泛指使兩方相通連；也指疏通彼此的意見。」

《老人與海》的作家海明威曾感嘆：當別人說話時，要全心注意聆聽。別只想著自己接下來要說什麼。大多數人從不聆聽也不觀察。

17世紀的英國詩人喬治·赫伯特（George Herbert，1593-1633）也説：好話不貴，可價值千金。聖經中更提醒：「每個人都要快快地聽，慢慢地說，慢慢地動怒⋯」

可不就是常聽到的俗諺：良言一句三冬暖。也許代溝、鴻溝，溝而不通，就不再擾民了。（寄自華府）