台北故宮。（圖／123RF）

空中俯瞰建築，西一筆濃墨，東一道虛量體的飛白，粼粼湖上兩泓黑白交錯，猶如雙魚相扣。

《周易》：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」混元既分，即有天地，以化育萬物、生生不息的意象，承載傳續千百年的古文物，確實相得益彰交相輝映，唯可惜，那是鳥瞰的宏觀……

廣袤平原，曠野吹來的遠風，迎面輕拂，眺望前方，一痕橫亙的黑，彷彿臥龍沉伏。漫步湖橋，走向在水他方的目的，就好似踏在探索古老神祕的旅途。然而，真正走入其間，置身成浩瀚中的一點渺小，抬頭仰望，在只容天際的狹隘視野，觸目所及，僅連綿的黑石鋁板向四周。

看著眼前猶如堡壘的堅實，那雄渾雖磅礡壯闊，卻也不免嘆息。這一聲嘆，無關美醜好壞，純粹發於實體與想像的落差……故「宮」，顧名思義應是瓊樓玉宇，紫檐飛雲，廊腰縵迴，鉤心鬥角，若無重門宮禁，豈能藏盡鼎鐺玉石、金塊珠礫？

憶及台北故宮，雖未全然復刻彼岸京城那座它所故的宮城，五步一樓，十步一閣，略遜重簷廡殿的巍峨威嚴，龍紋藻井的繁瑣瑰麗，到底有著強烈宮殿式外型，綠瓦黃脊，主體以南北中軸左右對稱，層樓高築，斗拱出踩，棟宇翬飛。自牌樓而入，經華表，穿過前庭，登上石階，好似時空回溯，夢回百年前帝王燕居之所。

而同樣冠以故宮之名的南院，大膽地寫意，以象徵符號取代丹陛煊彩、碧檐金瓦。現代與傳統的交鋒，激起千層浪，將古老印象衝擊得天翻地覆。

然則眼前並非兩者的首次較量，故宮變遷的篇章裡，默默夾藏了一張泛黃的競圖首獎。圖紙運用現代主義觀點，結合中國傳統柱式，並以倒傘反梁結構呈現獨特的拋物線，暗喻古建築挑角，可即便賦予再多傳統特徵，意象撼動不了直觀，這棟彷若玻璃寶盒的玻璃帷幕建築，無疑是現代的。

它的設計者建築師王大閎，生於民國初年，在那清帝遜位不久的年代，擁有如此繆思，該多麼驚豔。只是這份前衛，放到恁時總統案前，想當然爾遭受打擊地駁回。

遙想那個時空，集體記憶所構築的殿堂，應如廟似宇，古樸莊嚴。不管是出於緬懷之情，還是用以承載國家彝器，它的模樣不追求突破，毋須天馬行空的創思。所以如今矗立外雙溪，依山而建的故宮，依然延續著紫禁城香火，盝頂仿明堂的格局，亭台樓閣，曲橋池沼。遊走園林，一目瞭然可見品茗潑墨抒情的古典清幽。

甲子歲月，倏忽而逝，平地又起高樓。可這次待初見的訝異沉澱，似乎並不那麼格格不入、驚世駭俗。變的不僅僅是建築，也許還有看物的一顆心。

同為藏，從前收藏，愈隱密愈珍貴；而今典藏，門庭大敞，樂於與眾同賞。不知不覺，崇高神聖的宮殿，悄然轉變，在它卸下皇冠後，改以博物館形容，或許更為貼切也可親。（寄自台南）