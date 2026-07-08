設在課後輔導班門口、以交換兒少書籍為主的「小小免費圖書館」。（圖／作者赫連擁提供）

若不是有一回晨間散步因為修路而換了一條街走，我還不知道住所附近有個街角開了一家青少年課後輔導補習班，門口杵著一個「小小免費圖書館」的木箱，它竟然成為我此後改道散步的理由。

從那時開始，我藉由每次路過，把孩子們從國小到高中讀過的課外書，分批放進這個猶如鳥籠的小箱子裡。那些在書架站了10多年、已然堆積灰塵且紙頁泛黃的書，從繪本故事到少年小說乃至科普圖冊與字典，曾經陪伴著孩子們走過童年與青春期，如今不再只是某人家中的擺飾，而恢復了原有的功能及繼續發揮更具意義的使命。

後來得知，這種將圖書交換分享的方式在台灣被稱作「漂書」，據說最早起源於歐洲，把個人看過或不想存留的書籍擺放在公共場所供取閱，書內還做了特定標記，鼓勵讀者在讀完後，將該書送到其他漂書聚集處流放，此法不僅讓閒置書本得以流通，更讓承載了知識的紙質書籍不致太快落入回收站。

「漂書」的概念到了美國，變成了很可愛且具裝飾性的小木屋作為書籍中繼站，可融入商店門口或住宅前院，成為庭園景觀的一部分。全美第一個「小小免費圖書館」誕生於2009年，威斯康辛州 哈德遜市居民托德·博爾（Todd Bol）將一個木製櫃子設計成一間教室的模樣，安裝在自家草坪的柱子上，裡面擺滿書籍、供路人自由取閱，以此紀念他已故的母親，一位熱愛書籍的教師。

博爾後來與他的伴侶一起在美國中西部不同地區建造並安裝了更多的「迷你書屋」，最初計畫創建2510個，此目標於2012年達成，且同年將「小小免費圖書館」正式註冊為非營利組織，以後遍地開花，並得到了國際推廣。有意響應者，可透過贊助的形式向機構認購「書屋」安裝、自行管理；這個書屋也可以自己找材料在家設計製作，啟用後向機構登記與購買標牌掛上，列入「小小免費圖書館」地圖內。

直至2025年，已有20萬個註冊在案的漂書小站遍布全世界，包括美國在內共有128個國家響應。甚至，最遠至南極都有人贊助安裝。

「取一本，分享一本」仍是全球各地漂書小站的基本共識。不知不覺，我先後於4個月內在補習班門口的書箱「漂」了近100冊，只放不取，權當捐獻，卻也不曾造成讓小書屋爆炸的困擾。每次經過，喜見小箱內的書都有被翻動與取走的痕跡，也都還有空間和餘地，顯示了有人問津且頗為踴躍，也非常可能是讀者們只取書而暫時無力回饋所致，那都無妨，曾經感動過孩子與我的各種內容，而今透過如是管道散布，我樂見一本本啟發人心的書籍能被一遍又一遍地翻看。

每個漂書箱內的書籍風格各異，取決於安置和管理該小站的管理人，根據網上的統計，每年有數百萬冊圖書得以換閱。而從親身觀察中發現，即使是一個著重於提供兒少書籍的漂書小站，也能吸引各年齡層的人來取書。尤其值得一提的是有老人受惠，其中包括移民、也有閱讀障礙人士，或者不良於行、只能在住家附近走動而去不了圖書館的居民，你以為他是為了兒孫來尋書，結果很有可能是兒孫翻著書、唸給爺爺奶奶聽。礙於閱讀能力加上視力不佳，大字的兒童繪本反倒與樂齡人士非常合拍。

後來我也開始留意起其他城市裡的漂書小站，有機會碰上就拿起手機拍照打卡。去年冬季，在鄰市一處公園角落、赫見箱內存書的剩餘空間被善心人士巧妙利用，塞入了乾糧與即食食品。原是安置精神食糧的圖書補給站，暫時轉作可應急果腹的迷你糧倉，供附近的遊民、居車族以及低收入戶自由取用，為不富裕的住宅區裡，再添一道既特異又暖心的景致。（寄自加州）