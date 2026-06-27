伊萬第一次走進診療室時，空氣像輕輕停了一下。他有一頭淺金色的頭髮，眼睛清透，身形修長。黑色工作服穿在他身上，總顯得格外乾淨利落。後來有人說，很多病人點名要他，是因為「看著就讓人安心」。

伊萬並不知道這些，他是一名物理治療師，總是盡本分低頭看病例，說話溫和，動作輕緩。他的手指在肌肉與關節 之間移動時，有一種耐心的專注，像在傾聽身體本身的語言。

▋像一根細刺留在心裡

他喜歡這份工作。只是，心裡一直有個小小的缺口——針灸。那門課他學得並不好，美國的物理治療師有一整學年的針灸必修課，課堂上，穴位密密麻麻地標在模型上，「合谷」、「足三里」、「內關」、「風池」，像一張複雜過頭的地圖。他努力記過，把圖貼在牆上和鏡子上，一邊刷牙一邊念，可那些詞總是記不牢。考試那天，他拿著針站在模型前，停了幾秒，把針扎在一個不確定的位置。

他勉強通過，這對於其他課程優秀的他來說，非但沒有讓他輕鬆，反而像一根細小的刺，留在心裡。後來，這根刺偶爾也會扎他一下。

有一次，有一名中年女病人問他：「別的物理治療師都會針灸，你會嗎？」伊萬遲疑了一瞬，還是決定如實相告，他學得不太好，到現在都還沒有在真人身上用過針。他還是運用熟悉的手法，治療結束後，病人依舊道謝，但那一點點猶疑，他看見了。

那天晚上，他坐在窗前，很久沒有開燈。城市的燈光一點點亮起。他忽然清楚地意識到，自己一直在繞開那一部分。他低聲對自己說，他想真正學會針灸。這是他的第一個心願。

▋不愛別人問我從哪來

伊琳娜是在走廊盡頭出現的，她推著護理車，腳步輕快，頭髮鬆鬆地扎著。胸牌上寫著：Irina Lin。伊琳娜問「你是新來的治療師？」伊萬回答：「是的。」而後伊琳娜笑稱「我知道，大家都知道。」伊萬問「為什麼？」伊琳娜笑稱「因為你太顯眼了。」他有點不好意思地笑了。

後來他才知道，她是第二代華人，父母來自中國，她在美國長大。她會聽一點中文，說起來卻不太順。

有一天午休，他問伊琳娜：「妳會針灸嗎？」她愣了一下笑了。「你為什麼覺得我會？」「因為妳是中國人。」「那我是不是也該會功夫？」她反問，他也笑了。伊萬說「我真的想學。」。她看了他一會兒，語氣軟下來：「我不會，我爸爸媽媽也不會，但在我們家裡都講中文。」

他點點頭，又問：「那妳可以教我中文嗎？」她想了想說：「我教得不標準。」「沒關係。」他說，「我也學得不標準。」他們就這樣開始了。她查發音，一邊念：「合谷。」他認真重複「合谷。」「足三里。」「足……三……里。」他念得慢，卻很專注。那些曾經讓他困惑的詞，在她的聲音裡，忽然變得不再遙遠。

他們常常學著學著就聊起來。「我小時候最煩別人問我妳從哪裡來。」她說。「為什麼？」「我說美國，他們會說不，我是說真正的。」她笑了一下，「後來我就不知道怎麼回答。」伊萬想了一下說：「那妳可以說，妳來自兩個地方。」她看了他一眼，輕輕笑了。

以後再有病人問伊萬：「你會針灸嗎？」他停了一秒說：「我正在學習。」這次他沒有再回避。

於是伊萬有了第二個心願：他想去中國。

▋妳同時擁有兩種世界

伊琳娜是在一個雨天聽到這個願望的。「你真的要去？」她問。「是的。」「很遠。」「但值得。」她看著窗外的雨，沉默了一會兒。「我也沒去過。」她說。「那一起去？」他說。她笑了，沒有回答。

第三個心願，是在一個傍晚慢慢成形的。他們一起下班，天邊是溫柔的橘色。「我有時候覺得自己不太屬於任何地方。」她說。伊萬看著她。「我覺得妳很完整。」她愣了一下。「妳同時擁有兩種世界。」他說。

風輕輕吹過。他沒有說出口，但已經明白，他的第三個心願，是她。

一年後，他們站在中國的一條老街上，空氣裡有食物的香氣，人聲和腳步聲交織在一起。伊萬師從一名老中醫，第一次真正下針時，他的手仍有一點緊張。針入皮膚，他抬頭看向伊琳娜，她對他點了點頭。那一刻，他忽然覺得那根一直扎在心裡的刺，不見了。

▋心願竟然都能實現

後來，他們回到美國。診療室裡多了一幅小小的字：安。再有人問針灸，他會平靜地說：「可以試試。」

有個周末，他們在家包餃子。麵粉落在桌上，像一層細雪。他包的餃子歪歪扭扭。「這個像什麼？」她笑。「像失敗的實驗。」他說，然後蒸汽慢慢升起。

伊萬忽然說：「我有三個心願。」伊琳娜回答說「我知道。」伊萬透露「第一個，我還在學；第二個，我們已經去了。」他點點頭，看著她。「第三個呢？」她低頭把餃子收口，輕聲說：「已經在實現了。」蒸汽在他們之間緩緩散開。

伊琳娜是聰明人，她早就知道自己是帥哥伊萬心願的一部分了；帥哥伊萬又是那麼幸運，心願竟然都能實現。（寄自德州）