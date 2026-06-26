可憐天下父母心（上）

（圖／想樂）

父母疼愛寵愛孩子似乎天經地義，但對孩子們來說，最重要的並不是溺愛他們，而是要採取正面教育，全方位來栽培，自己的言行更要能當孩子表率。以我經手過的案子為例，說明了不負責任的父母親和養而不教的後果。

2011年的一天，法律事務所的大門被推開了，只聽到一個響亮的童音說：「媽姆，我要Liz做我的女朋友。」這是一個五歲大的男孩威廉對他的母親毛尼卡說的話，而毛尼卡是我的一個顧客。我聽了並不吃驚，在這樣的家庭成長的孩子，會說這樣的話並不是一件稀罕的事。那麼小威廉到底是受到什麼樣的教育，在怎樣一個家庭成長呢？讓我們來了解一下發生在這個家庭的故事。

▋總會有二十元零花錢

毛尼卡中等身材，圓圓的臉蛋，皮膚白裡透紅。她的父母在她出生不到一歲時就離異了，從此父親便不知去向。幾年後母親帶著四歲的毛尼卡，嫁給了一個比母親大二十幾歲的電工裟帝。就在她六歲的那年，母親生了一場重病也離開了她。從那時候起，她就一直跟著繼父住，他們住在繼父的爸媽留下的一棟只有一房一廳一衛、又舊又小的房子裡。

繼父長得瘦小，是一個非常內向的白人。雖然平時話極少，但是他非常疼愛毛尼卡，不僅視她為己出，對她更是百依百順。毛尼卡的母親過世後，裟帝為了她的安全就讓她住在臥室，他自己則在客廳的一角搭了一個簡便小床。他事事都以毛尼卡為主，毛尼卡吃完了，他再吃；毛尼卡洗完澡，他才洗；毛尼卡不回家，裟帝就不睡，再晚也是如此。

裟帝在市政府有一份穩定的電工工作，每天早上燒好早飯，等毛尼卡吃完去上學，自己才隨便吃剩下的食物，中午他們都在學校或者單位的食堂吃中餐，下班後他怕毛尼卡挨餓，回到家的第一件事就是燒飯做菜，然後洗碗抹桌，周末洗衣、打掃清潔。裟帝從來都沒有要求毛尼卡做過任何一件家事，就算是裟帝病了，他也會撐著身體為毛尼卡燒好飯菜。

毛尼卡一直過著飯來張口、衣來伸手的舒適日子，哪怕裟帝再缺錢，毛尼卡的口袋裡總會有一張二十美元的零花錢。時間一久，毛尼卡就認為這些都是上帝賜予她的，也就理所當然享用。裟帝和毛尼卡兩人相依為命，生活過得平平安安的，雖然沒有大富大貴，但也是從不愁吃穿。

六年前，毛尼卡在一個同學家舉辦的化妝舞會上和她高中的同學賈斯丁相互產生了好感，並開始交往。賈斯丁的父母早逝，從五歲開始他便一直跟著他的舅舅。舅舅和舅媽都是清潔工，家裡已經有八個孩子，加上賈斯丁，十一口人的家庭生活得十分拮据。

▋高中畢業就草草結婚

賈斯丁從來沒有吃過早餐，就連中餐也是常常沒錢買，所以對他來說，每天首先指望能吃飽肚子，穿暖衣服。和毛尼卡認識後，毛尼卡總是把自己的午飯分一半給他吃，把口袋裡的二十美元和他一起享用。賈斯丁填飽了肚子，又滿足了體內青春荷爾蒙，所以對毛尼卡唯命是從，還到處去以她為榮，吹噓自己有個富裕的女朋友。

毛尼卡常常和賈斯丁在外面鬼混到天亮才回家，裟帝在家擔心她出事也睡不好，於是乾脆同意賈斯丁搬來和毛尼卡一起居住。這對年輕人精力旺盛，天天放學後就回家做愛，然後等待裟帝回家做晚飯給他們吃。高中最後一年，毛尼卡又懷孕一次，裟帝對毛尼卡說，你們下個月就要畢業了，乾脆不要再去做人工流產了，把孩子生下來吧！於是毛尼卡和賈斯丁高中一畢業就草草結了婚，很快他們的兒子威廉就出生了。

威廉出生後，毛尼卡藉口嫌大床太小，於是就把威廉丟去給裟帝一起睡。自然而然地，照顧威廉又成了裟帝的工作，他們這一家三口吃喝拉撒都靠裟帝一人工作來撫養伺候。

這天裟帝下班回家後，看到威廉在客廳的床上躺著，哭得淚水都乾了，毛尼卡和賈斯丁又關著門在房間做愛。裟帝想想自己一天天老了，同事中和他同年的人一個個都已退休，自己卻為了養這一大家子，經濟上越來越吃緊，這樣下去也不是辦法，於是裟帝四處託熟人幫忙，幫賈斯丁在一家大超市找了一個倉庫管理員的工作。

▋兩女一男玩性愛遊戲

賈斯丁是吃苦出生的，看到有錢賺當然很高興，幹活倒也還算賣力，每天起早貪黑的，大賣場的人員流動頻繁。賈斯丁在那裡工作了一年後，已十分熟悉，也成為大超市的老員工，被提拔為超市的倉庫經理，月薪由三千美元提高至三千八百元。他升職了，感到十分滿足。

加薪後，賈斯丁在裟帝的房子邊上租了一個房間，和毛尼卡兩人搬了出去，把兒子威廉留給了裟帝照顧。他們自己有錢了，首先想到的是如何享受生活，他們用各種方式來歡度他們的二人世界。這天，賈斯丁告訴毛尼卡，他的朋友告訴他，有一個叫兔女郎的網站可以找到一起參與他們做愛的性伴侶，據說十分刺激。於是毛尼卡第二天上了這個網站，挑選了一個長得年輕漂亮、身材苗條名叫達莉塔的十八歲女孩，來為他們提供性服務。

毛尼卡付了九十美元的服務費後，晚上早早準備了晚餐，等賈斯丁六點下班吃了晚餐，喝了一點小酒，八點遊戲正式開始了。那一晚這三個一絲不掛的兩女一男瘋狂到十點，他們極度興奮，覺得太刺激了，剛一結束當場又約了下周五的晚上同樣時間進行性愛遊戲。

誰知就在兔女郎達莉塔為他們提供了第二次性服務後，不知為什麼，無論毛尼卡怎樣約她、加錢，她都不願意來，後來乾脆換了手機，和毛尼卡玩消失遊戲了。毛尼卡問賈斯丁要不要換別的女人？看賈斯丁並不像以前一樣感興趣，也只能罷休。

▋一切的糾結有了答案

自從兔女郎不再出現後，賈斯丁也常常加班，待在家裡的時間越來越少，而且似乎不再那麼聽毛尼卡的話，也沒有精力和興趣與毛尼卡一起廝混。兩個月後，賈斯丁在家裡為了一點小事，突然莫名其妙對毛尼卡大發脾氣，然後甩門出走，從此乾脆再也不回他們的家了。毛尼卡沒有工作，沒錢付房租，只得把房子退租後，又搬回繼父那裡居住。

賈斯丁到底是怎麼了？毛尼卡天天在等他回心轉意，可是連個人影都見不著。一直到五個月後的有一天，毛尼卡帶著兒子去逛夜市，迎面撞見賈斯丁也在逛街，走近一看，發現在他身邊的孕婦正是那位曾經為他們提供性服務的兔女郎。這下子一切的糾結終於有了答案，原來賈斯丁是和兔女郎好上了，而且兔女郎還懷孕了。

既然祕密藏不住了，賈斯丁提出的離婚申請書很快就送給了毛尼卡，沒有選擇，那就離婚吧！賈斯丁離婚要求是無條件離婚，並不要兒子，他千方百計逃避撫養兒子的責任，找藉口得了高血壓，又得了癌症，還得了糖尿病，所有招術他都使上了，前提就是沒辦法付贍養費給孩子。法官生氣地對賈斯丁說：「你不懂美國法律，但不代表美國沒有法律。」無論他出什麼花招，都逃不了要撫養自己孩子的責任，這就是美國加州的家事法。

▋沒人教育他品行端正

自從威廉出生後，賈斯丁幾乎沒有帶過兒子，所以他對兒子也沒有什麼感情。現在他有了工作成了一家之主，他決定要為自己做些什麼，賈斯丁計畫和兔女郎結婚後，天天看著家裡一個貌美如花、身材苗條的美嬌娘，而且他們的愛情結晶即將出生，他覺得他對毛尼卡和威廉完全沒有什麼感情，如果能夠擺脫這兩個大累贅，就是他最大的勝利。

毛尼卡又回到了和繼父裟帝一起生活的日子，只是她身邊多了一個威廉。內向的裟帝很少說話，每天毛尼卡對威廉說最多的話題就是關於男人與女人。她時常對威廉說，將來你如果找到一個有錢的女朋友，這輩子就可以無憂無慮、不愁吃穿了。在威廉的腦子裡，從還不會說話就知道只要有個有錢的女朋友，他就可以得到一切，讀書或學習都是可有可無的，所以沒人教威廉讀書寫字，也沒人教育他應該品行端正，培育正確的道德觀。（上）

可憐天下父母心（下）