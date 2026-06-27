可憐天下父母心(下)

（圖／想樂）

毛尼卡從小就有偏頭痛的毛病，每次頭痛就服用大量的止痛藥。自從生完孩子，她的頭痛毛病就更常發作。這天晚上吃完晚飯，裟帝收拾好碗筷就陪著威廉一起看電視，毛尼卡去鄰居雷雀家玩了。雷雀是一個四十多歲的白人，中學畢業後一直待在家中，從未出去工作過。

他以前就喜歡鄰居妹妹毛尼卡，可是因為毛尼卡有男朋友，後來她又結了婚，就再也沒機會去找毛尼卡玩。現在毛尼卡離婚了，他覺得自己的機會來了，就常常來找毛尼卡。兩人鬼混在一起時間久了，雷雀就想娶毛尼卡。

毛尼卡總是對雷雀說：「你都沒有工作，我要是嫁給你，你怎麼養我？」這天雷雀悄悄地告訴毛尼卡：「等我父母和妳繼父都死了，我們把兩個房子拿來，一個住，一個出租，不就有生活費了。」他們說歸說，玩歸玩，毛尼卡還是不甘心嫁給他。

這天毛尼卡又去雷雀家，不料頭痛病又犯了，而且痛得在床上打滾。雷雀趕快通知了裟帝，他們一起把毛尼卡送去醫院急診，醫師給她打了止痛針。眼看她頭痛頻率那麼高，就建議她去做CT掃描，兩天後結果出來，醫師發現毛尼卡腦內長了一個像乒乓球大小的腫瘤 。憑醫師的經驗，看上去多半是惡性腫瘤，存活率只有六個月。

毛尼卡太年輕了，所以醫師建議還是開刀試試，雖然良性腫瘤的可能性不大，但至少開刀檢驗過。然而，手術後檢驗的結果並不樂觀，確診是惡性腫瘤，醫師推算毛尼卡的存活率可能是一年左右。

手術十幾天後，毛尼卡又帶著她的兒子來到我們辦公室，她好像沒事一樣跟我們開玩笑。她見我又拿糖果給威廉吃，就對威廉說，看看你的女朋友又給你糖果吃了，把她娶回家，你就不用愁吃愁穿了。

聽到毛尼卡說的話，我心中拔涼拔涼的，一是她三句話不離本行，看到誰都往男女朋友上面亂撦，就連自己六歲的孩子都不放過；再來是她都知道自己的死期了，說出來的話還那麼沒輕重。我問毛尼卡，如果她不在了，考慮過威廉將來的生活嗎？她說：「不用考慮，該怎樣就怎樣，我都不在了，無所謂的。」

毛尼卡還告訴我，當賈斯丁聽說毛尼卡得了重病，很糾結。當然他糾結的不是毛尼卡的健康，而是擔心毛尼卡死後，他勢必要把兒子接過去撫養。他和威廉並沒有什麼感情，而且他的兔女郎太太也不喜歡威廉，威廉究竟何去何從？我們都捏著一把汗。那一次是我最後一次見到毛尼卡，幾個月後毛尼卡就過世了。

按照法律，威廉被賈斯丁帶走和他們一家三口一起過日子，可憐的威廉就像當年賈斯丁住在舅舅家的情況。但是沒有辦法，有時他們一家人出去度假就把威廉放在裟帝那，每次賈斯丁度完假總是磨磨蹭蹭地來接威廉，而每次威廉都是大哭大鬧，不願意跟賈斯丁回家。

威廉的哭鬧常會深深地刺痛裟帝的心，他似乎覺得自己對不起毛尼卡母女。所以夜深人靜時，他都會記掛威廉，更會想念毛尼卡。不知道威廉今天過得如何，不知道他是否開心？按時吃飯了嗎？衣服穿暖了嗎？

裟帝覺得再這樣下去，即便威廉沒哭壞，自己也會想瘋了，於是他下了決心去和賈斯丁談，然後打電話給我們，他要領養威廉成為自己的孩子。他認為只有這樣才能徹底讓這個孩子從一個不好的環境當中解脫出來。裟帝無疑是一個心底善良的好男人，但是他真的是個好父親嗎？

其實裟帝沒有任何教育孩子的經驗，他只會無限付出，不斷地寵愛孩子。他養大的孩子會成為怎樣的一個人？這也是我心中一直存在的問題，但是總比威廉待在父親家沒人管教、沒人疼愛好多了吧！於是我們幫助裟帝辦理領養手續。

當我讓賈斯丁來簽領養同意文件時，賈斯丁很沉著地對我說，他知道裟帝很孤獨，所以不介意把威廉過繼給他，只要不索取撫養費什麼都好說，他自己的日子都過得緊巴巴的，不然的話他就不同意裟帝領養，寧願自己辛苦點自己帶。裟帝統統接受賈斯丁有理和無理的要求，於是威廉很順利的就被裟帝領養了。

當裟帝拿到領養證時，我對威廉說：「這下好了，你不用再去你父親家了，永遠都可以和裟帝一起生活了，現在叫裟帝一聲爸爸吧！」裟帝很勉強地笑了笑，然後說還是叫外公好了。看到七十多歲的裟帝拉著威廉離開的背影，心中真有一股莫名的憂傷。這個瘦小老人家，一生省吃儉用，他哪來這麼大的精力？他全心全意帶大了一個不是自己親生骨肉的女兒，如今又要去帶大一個和自己沒有血緣關係的外孫，這對我們亞裔來說是一件多麼不容易的事情。

過了幾天裟帝又回來了，他做了一個生前信託，信託他百年後要把自己的房子、一切財產、公司股票，以及存款統統都留給威廉。裟帝完全是一個善良的好父親，他就像帶毛尼卡一樣照顧威廉，只會給他錢用，給他吃給他喝，並不會去教育他讀書，所以這個小孩也是完全不用功，只會花錢找女朋友。

眼看威廉一晃眼就十六歲了，每天只會向裟帝要錢，還是和以前一樣，裟帝每天一日三餐燒飯給威廉吃，他也不懂得珍惜，更不懂得什麼叫做勤勞。

中國有句古話：「吃得苦中苦，方為人上人。」如果愛子女，就要選擇正確價值觀來引導他們，以身作則來教導他們。不要怕他們犯錯，人往往都是在錯誤中成長，吸取教訓，自強自立，才能勇往直前。（下）

註：本文作者任職於美國律師事務所，本文由真實案例編寫，為保護當事人隱私，人名地點皆經過修改。人物性格和案情經過，若有雷同，純屬巧合。

可憐天下父母心（上）