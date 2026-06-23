四月草木萌動，春寒料峭，在充滿生機的時節裡，有一個靈魂值得我們紀念，那就是四月二日出生的世界童話作家、詩人，被譽為「世界童話大王」的漢斯·克里斯蒂安·安徒生（Hans Christian Andersen）。這一天，如今被定為「國際兒童圖書日」，用以致敬這位為全世界編織夢境的文人。

世人習慣於將他塑造成一位溫厚的童話外祖父，坐在歐登塞的陽光下縫補夢想。然而，若我們撥開那些流光溢彩的幔帳，走進他真實的人生，會發現這位天鵝的內心深處，始終住著那只在冰凍湖面上瑟瑟發抖的醜小鴨。

▋窺見複雜性格的窗口

安徒生的性格極度敏感，這種特質令他內心深處充滿了孤獨與自我。正因如此，當他成名後與狄更斯相遇，那段從熱切追隨到尷尬翻車的友誼，恰好成了窺見他複雜性格的最佳窗口。

1847年的夏天，在倫敦一場華麗的貴族聚會上，初入歐洲文化圈的安徒生見到了他心中的神祇——狄更斯。那時的安徒生在英國還寂寥無名，他的童話正經歷著第一次跌跌撞撞的翻譯。面對如日中天的狄更斯，安徒生表現出了一種近乎狂熱的崇拜。他滿眼星光地稱狄更斯為「當代最偉大的作家」，那神情既像個追星的少年，又像個急於尋找歸屬感的局外人。

安徒生骨子裡是笨拙而赤誠的。回到丹麥後，他開始了長達九年的粉絲「魚雁傳情」，不斷寄出自己的新書求指教。這種熱烈甚至有些越界。1857年，他終於受邀前往狄更斯的鄉間莊園。臨行前，他深情款款地寫道：「我的訪問只為您……最重要的是，請始終在您心中給我留下一個小角落。」

然而，現實並非童話。現實中，客人的保存期限往往比魚還要短。

安徒生那令人側目的社交尷尬，在狄更斯的家裡暴露無遺。他像個無法察覺社會準則的孩子，索求著全方位的關注。安徒生要求狄更斯的兒子每天為他刮胡子，因為那是丹麥的待客禮儀；他在晚宴上強行挽起狄更斯的手臂入座；他本計畫逗留兩周，最後卻在自我為是中硬生生待了五個星期。

▋狄更斯眼中的「災難」

這種遲鈍的敏感背後，是安徒生對愛與認同的如饑似渴。當時的狄更斯正深陷婚姻破裂與創作瓶頸的泥沼，而安徒生卻毫無察覺。當安徒生在報紙上看到一篇關於自己的負面評論時，竟不顧體面地撲倒在狄更斯家的草坪上失聲痛哭。

這成了狄更斯眼中的「災難」。

狄更斯在給友人的信中極盡刻薄之能事，嘲笑安徒生說法語像野孩子，說英語像聾啞學校出來的。甚至在安徒生終於離開後，狄更斯在客房的鏡子上寫下：「漢斯·安徒生在這個房間住了五個星期，對我們全家來說，簡直像過了一輩子。」

安徒生在文字裡追求極致的美與愛，但在現實中，他那由於過度敏感而導致的社交尷尬，卻讓他始終無法融入主流社會，甚至連他最崇拜的英雄也最終對他關上了大門。

這種不合時宜的性格映射出安徒生一生的困境：他是一個永遠無法與現實周旋的異類。他的一生充滿了奇奇怪怪的恐懼症：他怕狗，怕火，旅行時隨身攜帶長繩以便逃生；他怕吃豬肉，怕被活埋，每晚睡前都要留紙條聲明「我只是看起來死了」。

這種極度的不安，源於貧寒而破碎的童年。那個11歲就進工廠打工、因外貌和高嗓音被嘲笑、眼睜睜看著父親離世的男孩，從未真正走出過陰影。但也正是這種性格和人生經歷，淬鍊成了他獨一無二的藝術風格。

▋醜小鴨是他一生寫照

安徒生說：「《醜小鴨》是我一生的寫照。」他後期的成名並未能治癒他內心的疏離感。他在現實中尋求愛情，卻終身孑然一身，從未體驗過真正的親密關係；他在巴黎的妓院裡付了錢，卻只是坐著觀察，隨後在日記裡寫下對「思想罪惡」的懺悔。

他的童話，本質上是寫給成人的安魂曲。原版的《小美人魚》沒有迪士尼式的團圓，只有步步如在刀尖上行走的痛楚，以及最終化為海中泡沫的虛無——那是他對不被回應的愛情與不被接納的自我的最深體悟。

他被聯合國教科文組織列為翻譯量世界第八的作家，他是丹麥的「國寶」，但在晚年肝癌的折磨中，他依然是那個在黑暗中點燃火柴的小女孩。

四月我們緬懷安徒生。不僅僅是緬懷那些美妙的故事，更是緬懷一個在成人的世界裡，固執地保留著社交尷尬與孩童敏感的靈魂。他用一生的孤獨證明了雖然現實的莊園裡沒有他的角落，但在文學的星空裡，他給每一個感到孤獨、笨拙、不被世界接納的靈魂，都留下了一片永恆的溫柔。

歐登塞（Odense）是安徒生的出生地，有著鵝卵石鋪就的長街和低矮的彩色房子。現在那裡不僅有安徒生的故居紀念館，整個城市也充滿了童話元素。「歐登塞的陽光」不僅僅指代那個丹麥小鎮的自然氣候，它更是一個多維度的符號，承載著安徒生生命中最初的底色和夢幻的濾鏡，以及最終的救贖。（寄自新澤西）