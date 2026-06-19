埃爾比勒最大的市集外貌一景。

這趟前往伊拉克 的商務行程，早在去年十一月便已敲定在行事曆。而真正啟程，則是在今年一月消費性電子展（Consumer Electronics Show）熱鬧落幕之後的二月。

臨行之前，幾乎所有知道我要前往伊拉克的親友，都異口同聲地說：「千萬去不得呀！生意可以不做，命可不能不要。」

夜深人靜時，我也曾不斷地反覆問自己：萬一回不了家，萬一被困在異地，萬一被時間悄悄抹去名字，我是否還能平安返回原來的生活？帶著這樣的忐忑猶疑，我仍然出發了。因為我對自己說：「不入虎穴，焉得虎子。」

▋沒被完整描線的城市

伊拉克當地時間午夜一點，飛機緩緩降落在Erbil（埃爾比勒，伊拉克庫德斯坦自治區首府）。走出機場的那一刻，夜霧迷漫，像一層尚未掀起的簾幕，令這個傳說中的國度，顯得既遙遠，卻又如此逼近。客戶深夜親自前來接機，手裡捧著一束花，是一束「菊花」。

在抵達之前，我對伊拉克的理解，僅存在於新聞與想像之中：石油 、戰爭、動盪、灰塵。而此刻初入眼簾的Erbil，卻像一座尚未被完整描線的城市。

街道沒有清楚的行車分界線，車子彼此逼近、擦身、穿梭，紅綠燈稀少，禮讓幾乎不存在。每一次行車穿梭在馬路上，都像是與命運進行一場小型的搏鬥。這裡不用信用卡，沒有網路購物，金錢以最原始的方式流通著，即使是上百萬美元的交易，也是以現金完成。沒有所得稅，沒有營業稅，利潤直接進入經營者的口袋，這一切，徹底顛覆了我對「國家」的既有認知。

伊拉克存在著某種不易理解的矛盾，資源豐富，卻缺乏科技與製造業，以致發展緩慢；和世界之間，彷彿隔著一道厚重城牆。街上的空間，泰半屬於男性，煙霧與聲音交織之中，女性幾乎沒有容身的餘地，她們大多被安排在家中；滿座的咖啡館內，被吸菸的男性占據，煙霧瀰漫。

我站在咖啡館門外，沒有驚訝，也沒有感動，只是很清楚的意識到，自由，從來不是理所當然。與此同時，這個國度也開始向外國人敞開。他們渴望改變，渴望連結，也渴望有人帶來新的節奏與可能。那一刻，我忽然明白，為什麼自己會站在這裡，不是因為勇敢，而是因為當一位女性有機會走進世界的邊緣，她所帶來的，不只是生意，還有一種安靜存在的意義。

▋沒告別也來不及揮手

那不是無言的對抗，而是一種提醒，世界可以如此地截然不同，而我們，正生活在那個「被允許不同」的世界裡，自在地去成就更美好的自己。

有矛盾、也有真實，而且並不浪漫，是我踏上這片土地之後，最直接的感受。離開Erbil時，機場空蕩，旅客稀少，極其特別的安檢方式，順利又快速；當飛機起飛，Erbil在天邊的霞光裡慢慢隱沒。沒有告別，也來不及揮手。

離境時空曠的埃爾比勒國際機場。

我原以為自己會鬆一口氣，終於離開了那個交通沒有規則，金錢消費沒有痕跡，女性難以超越自我禁錮的地方。

然而，當我回到熟悉的世界，發現自己變得很安靜。面對明亮的燈光、秩序井然的動線，刷卡、排隊、各種標示都清楚的日常，我忽然靜默。

那些在伊拉克隨時提高的警覺，被壓縮的呼吸，人與人相處之間的熱誠，並沒有隨著離境而消失，它們只是換成另一種方式，留了下來。

在回到日常生活的節奏裡，我開始注意一些細節。在咖啡館裡，女性自在地喝咖啡、約會、聊天、工作或只是安靜地享受獨處的從容。這些被我們視為理所當然的日常，忽然變得厚重起來。

不全然是感激，而是一種更深刻理解之後的同理。原來，自由從不喧嘩，它只是安靜地存在，直到你走過一個沒有它的地方，才真正聽見它的聲音。

▋沉澱後才能溫柔說出

回美國之後，我沒有立刻寫下伊拉克的經歷，不是因為不夠震撼而猶豫，而是因為有些經歷需要時間沉澱之後，才能被溫柔地說出來。

有一種屬於女人的緘默，不是退縮，也不是遺忘，而是把所見所聞與無法改變的現實，慢慢安放在心裡，讓其轉化成更穩定的理解和尊重。

我依然照常工作、回信、開會；只是內在的某一處，已悄悄調整了刻度。我不再把自由視為理所當然；也不再低估，一位女性站在陌生國度裡所承載的重量。有些旅程，並不是為了留下故事，而是在歸途之後，忽然清楚地看見，自己的生活，早已寫下痕跡。

而這份清楚，往往是靜默的。

我離開Erbil的那一天，並不知道，時間正悄悄地替這片土地改寫著標點與符號。飛機起飛，城市逐漸在視線中隱退，一切如常，甚至平靜得像什麼都不會發生一般。

而戰爭，卻總是猝不及防地發生在「如常」之後。二月底消息傳來的那一霎那，我沒有立即點閱。不是不關心，而是心中某一處已然明白，那已經不再只是遙遠的新聞。

那是我曾經走過的街道，停留過的入口，走過的市集，與持槍警衛短暫交談的夜晚；是那位在機場接我，手裡捧著一束菊花的客戶，帶著我品嘗當地食物；是我曾搭過的車，喝過的水，以及仰望過的星空。世界忽然變得很敏感，敏感到一則訊息，就能擊中一段真實存在過的記憶。

▋靜默在難回望的彼岸

我開始想起在伊拉克的那些細節，沒有分線的道路，彼此貼近卻各自前行的車流，空氣裡無處可避的煙味，以及那些安靜、少有話語的女性。原來，戰爭從來不是抽象的存在，不是地圖上一片泛紅的顏色，也不是新聞裡的驚悚消息，而是一些人，昨天還在正常生活，今天卻被迫中斷他們的日常。

而我剛好走過那段「尚未開始」戰爭之前的平靜。這讓我產生一種難以言喻的感受，不是慶幸，也不是害怕，而是一種被世界輕輕地放過的沉默。

我沒有資格說理解，也沒有資格說承受，只是記得，那座城市曾經在夜霧中迎接我，曾經在混亂之中，維持著它自己的節奏，也曾經讓我看見世界的另一種真實。而如今，它已走向我無法抵達的方向。

我回到了自己的生活，燈光明亮，秩序清晰，制度分明，一切回歸到原來的位置。

只是在這樣的安穩之中，我逐漸地明白，有些地方，一旦離開，就不再只是遠方，而是成為再也無法靠近的距離。

我在生活的原點，心中仍然掛念著那座曾經走過的城市Erbil。此刻，它已靜默在我無法回望的彼岸。（寄自加州）