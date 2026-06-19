天地之大，去處萬千，人心深處總有一處不願輕易言說的所在。有人嚮往山林的蒼翠，有人偏愛海岸的寬闊，有人流連街角咖啡廳的微光與人聲，也有人在圖書館的靜默中安放自己疲倦的靈魂。而我停留的地方，不在遠方，也不在旅途，它就在我家後院，一棵老橡樹之上，一座並不起眼的木屋。

那木屋原是為女兒而建，她年幼時喜歡攀爬，總想站得更高一些，彷彿再高一點就能看見更遠的世界。我記得那時她眼神裡的光，說不清是期待還是好奇，只是那樣亮著。於是我便用幾片木板與釘子，在枝葉之間為她搭起一個小小的空間。那裡曾是她的祕密領地，她在風裡說話，在雲影之間停留，偶爾也會把我喚上去，叫我看她從那個高度望見的世界。

後來她長大了，課業與朋友填滿了她的時間，她不再上樹，也不再提起那座木屋。它沒有被拆除，只是靜靜留在那裡，像一段未被收走的時光，像她某一年的舊書包還掛在門後，沒人提起，卻也捨不得動。久而久之，那裡成了我偶爾獨自前去的地方。

午後我帶一本書、一壺茶，沿著木梯慢慢爬上去。陽光從葉縫間落下，細碎而安靜，像一場無聲的雨灑在臉上。百靈鳥偶爾啼唱，聲音時近時遠，不為誰而來，卻剛好落在耳畔，像久未收到的一封信，讓人靜下來。

視線越過枝葉，可以望見山下的舊金山灣（San Francisco Bay） ，水面在光影之中微微起伏。傍晚時分顏色漸漸沉下來，夕陽緩緩沒入水際，光線一點一點退去，四周也隨之安靜，安靜得讓人覺得，日子其實還好。

夜裡我也曾上去，木屋在黑暗中變得簡單，所有稜角都柔和下來。大都會的燈火沿著海灣線遠遠閃爍，宛若一串串珠寶項鍊，而那光背後，是無數個各自過著日子的人。抬頭是滿天的星斗，那光來自遙遠的過去，穿越漫長的時間才抵達此刻，落在一個坐在舊木板上發呆的身影上。

人在那樣的光下，不自覺地便鬆開一些原本握得很緊的東西，不是因為想通了什麼，只是忽然覺得，沒有那麼要緊了。

有些事並不是想明白的，它們更像是在這樣的時刻中慢慢鬆動。人與人的相遇，多半帶著各自的來處與去向，有的停留，有的離開，說不清其中的因果，也無需強行說清。後來才漸漸知道，與其追問緣由，不如珍惜那些曾經發生過的片段，像是一起吃過的一頓飯，說過的一句玩笑，某個下午肩並肩走過的一條街。

那些細小的東西，往往才是真正沉甸甸的重量，握得越緊越覺窒息，放開之後反而輕了，它也回到了它本來的位置。那並不一定叫放下，只是讓時間接手，讓它去做那些人力做不到的事。人終究是在流動之中過日子，過去留不住，未來尚未抵達，多數時候只能在當下停一停，好好呼吸一口氣。太滿容易溢出，太清反而失了溫度，於是慢慢學會為自己留一些餘地，也為身邊的人留一些空白。

坐在木屋裡，看光影移動，風穿過枝葉，有時會覺得，理解並不是最重要的事。很多事情走過之後，自然會沉澱成某種可以承受的樣子，像一壺茶，剛沏時太燙，等一等，溫度恰好，才喝得出味道來。

人也許不需要那麼清醒，適度的模糊，反而讓日子得以繼續往前走。看書時讀到的，不全是文字；沏茶時等待的，也不只是水溫。生活的意味，多半藏在那些不被特別說出的部分，藏在某個人記得你喜歡少糖、出門前幫你帶上了傘的那種日常裡。

偶爾會想起女兒，她或許早已忘了這座木屋，也或許只是在心裡替它留了一個位置，像我們各自收藏著一些對方不知道的記憶。我並不確定，也不想問，有些溫柔，不說出來，反而更完整。只知道這個地方對我而言，已經成了另一種時間的容器，裝著她小時候的笑聲，也裝著我一個人坐在這裡的那些黃昏。

木屋在那裡，不聲不響，有時上去坐一會兒，並不為了什麼，只是待著，待到風停，待到光暗下來，然後再慢慢下來。至於人生該往哪裡去，好像也沒有一定的答案。直行或轉彎，多半只是當下的一個選擇，比較重要的，也許只是記得，那個地方還在，隨時可以上去。（寄自加州）