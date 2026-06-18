天龍橋雙拱，雙拱並列，巨柱撐天，人行其下渺小如蟻。

旅遊最怕碰到下雨天，偏偏從重慶到武隆天生三橋途中，雨一直下個不停，窗外的景色一片矇朧，對異鄉的陌生之感油然而生。上山路上，不時閃過銀杏樹影，忽明忽暗的金黃，竟喚起似曾相識的熟悉感，想起加州 的陽光，隨之淡化了因天雨而生的懊惱。

下了車，雨依舊淅瀝下個不停，似執意要滌淨山谷塵埃。懸崖峭壁上的逼仄山徑，蜿蜒沒入灰白之中，不知通往何方。搭乘二十六層樓高的垂直觀光 電梯直達地底，隨著電梯下墜，視野由灰轉綠，直至滿眼翠綠。帶著由天入地的震撼感出了電梯，喧譁的人聲很快被雨聲、水聲淹沒。

雨霧吞沒了四周的崇山峻嶺，影影綽綽地難以分辨出山的輪廓，既瀰漫著仙氣，又泛著神祕氣息。驀然，山似裂開了一個口，透著天光，一座巍峨的山門突現眼前。厚重的岩壁基座上布滿斑駁青苔，一路往上延伸逐漸失了蹤影。裸露的岩壁上皺摺、裂痕與缺口縱橫交錯，如歲月雕琢在臉上的深紋。

走近細看，它不是山門，不能任意開合，阻斷古今；它也不是山洞，前後相通但不深邃，藏不住祕密。

裂口背後卻隱現唐代驛站的翹角飛簷，頗有時空錯亂之感，姑且稱它山門。豈料門外路邊石碑上書「天龍橋」三個大字。

回頭再看，來時的拱門竟形如按讚的大拇指，旁邊還有一個被我忽視的洞口。原來這是由一個橋墩支撐兩個並列拱孔而形成的雙拱橋。它粗壯且高不可攀，不是凡人能行走其上的橋，仰望橋身，頓覺自身渺小如螻蟻。

這驛站並非唐代的天福官驛，而是電影「滿城盡帶黃金甲」在遺址上仿造的場景，雨霧迷濛中，漫溢著武俠氛圍，惜未見大俠高來高去。

離開天龍橋後，水聲漸大漸近，不知是雨，還是瀑布。石板路濕滑彎曲，人群在雨霧中前推後擁，只能隨著動線前行。此處林木植被格外蔥蘢茂密，雨打芭蕉鮮綠欲滴，彷彿身處熱帶雨林。偶一抬頭，發現叢林之上盡是萬丈絕壁，懷抱著這個「青龍天坑」，如盆栽般自成天地。

行走其間，橋不再是一個可以凝視的對象，而是一種懸在頭頂的存在。人既未走入歷史，也未踏進未來，而是迷失在時間與空間的交叉口。或許是時間造就了空間，或許是空間包容了時間，山與水才能安然於此天坑。

一時似被困住，看不到出路。一旁的綠色溪流及時發出奏鳴聲，引導腳步左拐右彎，繞過密林，一座巨大的平台岩石橫亙眼前，方正剛毅的岩面上眉眼分明，斜睨著左方，不明所以。轉過彎去，這才明白它守望的是青龍偃月刀，也就是名符其實的「青龍橋」。

青龍橋倒影，青龍橋映於水面，上下成雙，如偃月刀為行者劈開一線出路。

水面在橋洞前突然變寬，上下映照的兩把大刀劈開了一條出路，彷彿關公一夫當關。此橋不可登，水上石橋卻能來去自如。穿過橋洞，以為洞外會豁然開朗，卻步入壁立千仞的峽谷，石板棧道傍著窄溪迤邐而行，前面景物虛無縹緲，不知會通往哪一個古今幻境。

身後突然傳來喧譁聲，循聲回頭，在眾人指點下看出背後的橋洞狀如一條鯉魚欲躍入天際，「鯉魚躍龍門」當之無愧。想不到同一橋洞恰如世事兩面，從不同的角度總能看出不同的驚喜。

愈往前行，地勢愈低，雨霧迷濛中再次回望，景物一變，鯉魚只餘半截，未能躍入天際，因為頭頂上正有一展翅欲飛的神鷹俯視著牠，這裡並不是峽谷，而是另一個天坑「神鷹天坑」。雖名天坑，卻像是深山老林，水霧氤氲中神鷹的巨大黑翼似欲飛撲而下，充滿科幻片的詭異氣氛。

身後人聲漸稀，只得緊隨隊伍前行，不知不覺間竟身陷黑洞。頭頂似有一線天光透入，不禁疑惑光從何來，細看才發現那不是光，而是一線泉。岩隙間滲出的泉水不止一處，或如珍珠斷線，或如薄霧蒸騰，在黑洞中流動著無聲的生命力。

一度懷疑這是溶洞（Solutional cave），卻又未見石筍與石柱。此洞高深狹長且幽暗，頂部岩壁如一條黑龍藏身於此，因而得名「黑龍橋」。

由於此洞崎嶇，兩個洞口無法對穿互望，誤以為只能進不能出。兩壁交錯開展時，如夜幕中的衝天火焰；收束相掩時，又似半黑半白的太極圖，動靜之間，展現出水滴石穿的無限韌性。

婉轉前行，兩面絕壁一明一暗夾峙，恍如行過一線天，其後縫隙漸寬，似逐漸拉開了人生帷幕，慢慢有了各種悲歡離合故事，煙籠霧罩的青松白岩卻分明說的是國畫山水傳奇。

出得山穴，林木蒼鬱，又見小橋流水在前，站在橋上回望「黑龍橋」，橋頂有兩個圓洞，神似黑猩猩的兩隻大眼睛，其下幾片橫列的岩片像在咧嘴而笑，千萬年來它俯視著過往眾生，看盡歷史滄桑，不為所動，始終守著山的傷口也是水的出口。

一路行來，那道溪流總是傍著步道而行，不論多少石橋跨溪，它只是義無反顧地向前。沖出三橋，水面漸寬，水量較豐，靠近龍泉洞時，水色轉綠，一葉扁舟靜臥水上，背襯著蒼茫岩壁，竟有些許野渡無人舟自橫的詩意。

眼前又是一座石橋，忍不住站在橋上最後回望，其實根本沒有橋的存在。

所謂三橋夾兩坑，不過是山的傷口，水的出口。

走出景區，雨霧仍未散去，銀杏仍在微光中搖曳。記得來時山路旁忽明忽暗的金黃，也想起加州住家附近藍天下的銀杏。雨中的銀杏沉默堅忍，陽光下的銀杏燦爛奔放；那抹隔岸的金光，忽然讓這場異鄉寒雨生出了歸家的暖意。

雨會停，霧會散；山不移，橋不斷，而我將歸去。（寄自加州）