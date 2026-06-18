第六天。天像被撕開了一道口子。

雷聲不是從遠處滾過來的，是直接在頭頂炸開的。雨不是一滴一滴地下，是一整片一整片地砸。車窗上的雨刷瘋了一樣左右甩動，仍然什麼也看不清。我們在雨中緩緩行駛。

六天了。從海邊到火山，從溫潤的蕨類叢林到被雪覆蓋的山脊，我們追著植物跑了這麼久，最後被一場雨困在車裡，反而像被按下了暫停鍵。

▋靠著雨水和風塵活著

雷聲停了。羅斯突然推開了車門。

他站在一棵樹下，仰著頭。雨水順著他的臉往下淌，他好像完全不在意。

奇洛埃科伊格，他指了指灰白色的樹幹，常綠，能長到一百一十五英尺。木質很白細，當地人用它雕刻藝術品。

他用手拍了拍樹幹，像是在跟一個老朋友打招呼。

他又走了幾步，停在一叢灌木前。枝條上掛著雨珠，灰白色的枝杈上掛著細長的花梗。

燈籠樹。他說。

我看了看那約六釐米的花梗，又看了看漫天的雨。它們確實像在雨裡亮著的一盞盞紅燈。

回程的路上，雨小了一些。我注意到路邊的樹幹上、枝杈間，掛滿了灰綠色的植物。它們沒有根紮的泥土，就那麼懸在半空中。

那是什麼？ 我問。

空氣植物，羅斯說。它們靠著雨水和風塵活著。

我仔細看了看。它們長得並不好看，卻是那種不需要任何泥土就能活下來的植物。

雨還在下，雷聲漸漸遠了。車窗外的樹一棵棵往後退，像是六天的行程在一幀幀地倒放回去。

我想，這大概就是最後一天應該有的樣子。不是晴空萬里地告別，是在一場大雨裡，被澆透，然後記住那種濕漉漉的、冷颼颼的、卻無比清醒的感覺。我們從海邊走到火山，從溫潤的雨林走到冷峻的高山，看見了植物的奇跡，也丈量了「時間」這個詞的分量。

我闔上了筆記本。羅斯的分享結束了，但教室裡沒有人動，沒有人站起來，沒有人鼓掌。大家就那麼坐著，像那場雨也落在自己身上。

3.

幻燈片的光滅了，教室中的燈重新亮起來。我眨了眨眼，覺得自己從很遠的地方被拽了回來。

現在，我們行走在蒼鷺園裡。螢幕上的影像退去，真實的植物就在觸手可及的地方。

一株灌木叢攔在路旁，深綠色的枝條被沉甸甸的橘黃色花朵壓彎了腰，像一筆筆黃色畫出的春天。羅斯用手指輕輕托起一花枝。

「Berberis Darwinii」 他說出學名， 「智利本土植物。在西班牙人的腳步踏上智利土地之前，它就已經在生長了。秋天，它會結出紫色的漿果。」

▋正從智利跨進了越南

人群裡有人彎下腰去聞那花的味道，有人掏出手機拍照。我站在人群後面，看著那株灌木，試圖想像它在一個沒有西班牙人、沒有歐洲人、沒有任何外來者的世界裡獨自生長了多久。

不遠處是智利火樹。豔紅的花朵從枝葉間怒放而出，帶著一種不加掩飾的野性，像是把智利那片土地的色彩一併帶了來。

羅斯腳邊，一株只有十英寸高的小落葉松，嬌嫩得像剛從夢裡醒來的孩子。

「這樹長得極慢，」 羅斯說。「可它能活到五千年。」

我低頭看著那株還沒有他小腿高的小樹，對比著馬克試圖去丈量的那顆參天大樹。十英寸的嫩枝是否能預知以後五千年的故事。

羅斯走上一個土坡，右手指向一側的植物叢：那邊是越南植物帶。

左手劃向眼前這一片：這些，都是智利的。

他用鞋尖在泥土上畫了一條線。

這是它們的國界。

眾人左右張望，滿眼青綠，枝繁葉茂。兩邊的植物看上去並沒有什麼分別，都只是靜悄悄地綠著。沒有圍牆，沒有鐵絲網，沒有哨兵，沒有任何標誌在說：你正從「智利」跨進「越南」。

人群中有人笑了，說該豎面國旗才對。

羅斯沒有接話。他只是若有所思地看著那條土裡的線，在想什麼。

智利植物區的瀏覽已經接近結束，眾人開始提出各種問題，一位女士從人群後面探出頭來，問：「在智利見到鳥了嗎？」

羅斯點點頭：很多，甚至能看到企鵝。

▋不需要被定義而存在

他想了一下，提起一種叫丘考（Chucao Tapaculo）的鳥。他說那種鳥體型很小，總在人們眼前一閃而過，飛快地消失在密林深處，然後從某個看不見的角落，發出極其響亮的叫聲。

「丘考！」

站在人群裡的馬克突然喊了一嗓子，把所有人都嚇了一跳。

羅斯笑了：「對，就是這個聲音。整座森林裡，到處都是這個聲音。」

4.

羅斯講完丘考鳥的叫聲之後，人群漸漸散了。

有的人去問羅斯關於某種灌木樹皮，據說有著楓糖漿的味道。有的人走向越南植物帶那邊，蹲下來看一種葉子細得像針的植物。我發現自己正沿著來時的路往回走。

我站在那棵被藤蔓纏繞的大樹前。

「這是繡球花。」 羅斯的聲音彷彿還在耳邊。

我抬起頭。

藤蔓沿著樹幹一刻不停地向上攀著，葉片在光影裡層層疊疊，望不到盡頭。它不再是院子裡那些齊整的、低矮的、被修剪過無數次的花叢。它是不需要被定義而存在的，是無拘無束地生長著的。

在智利，雛菊可以攀上樹幹，繡球花可以長出藤蔓，五千年的古樹依然在發出新芽。而在這裡，在這座被精心劃分、用一條土線標記國界的花園裡，它們被重新安置，卻始終不曾改變自己的本性。

從白堊紀延續至今的蕨草，到高聳入雲的古老喬木; 從依附而生的空氣植物，到在風雨中怒放的紅色花朵，這片土地上的一切，不過是同一個故事的不同章節。那是生命在漫長的堅持、遷徙與演化的故事，至今仍未寫完。（下）（寄於華盛頓州）

爬樹的雛菊(上)